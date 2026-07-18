Elképesztő, Feket Pákót miért kötelezték, hogy tolja le a nadrágját Nigériában: megszólalt a showman

35 év után hazalátogatott Fekete Pákó. A showman, aki a közelmúltban lett 50 éves, élete jelentős részét Magyarországon töltötte, ami ma már a második otthona. Nemrég pedig rászánta magát arra, hogy visszatérjen a szülőhazájába, Nigériába, ahol végre találkozhatott újra édesapjával. A találkozó nagyon jól sikerült, Pákó édesapja nagyon örült, hogy ennyi idő után újra láthatja fiát, azonban volt egy igen szokatlan és bizarr kérése. Erről Sebestyén Balázséknál a Rádió1 műsorában mesélt Fekete Pákó.

Fekete Pákó a Rádió1 műsorában mesélt meghökkentő cselekedetéről (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Fekete Pákó megvillantotta a hátsóját

A szokatlan, és eléggé meghökkentő kérésre Pákót nem más, mint édesapja kérte meg, és nem akármilyen okból kifolyólag. Fekete Pákó édesapja 35 év után látta meg fiát, és először nem hitt a szemének. A hihetetlen találkozóról, így mesélt Pákó a Rádió1 műsorában.

Nem hitt a szemének. Mondtam neki, hogy igen apa én vagyok az, a Fekete Pákó. Erre ő azt mondta megvizsgál engem, a testemet, mert emlékszik rá, hogy amikor világra jöttem, volt egy anyajegyem a fenekemnél. És azt mondta: „fiam, gyere velem a szobába!” Utána letoltam a gatyámat és megmutattam. Nincs mit szégyelnem, hát az édesapám. És igen ott volt az anyajegy.

Az is kiderült a beszélgetés során, hogy Pákó 15 évesen látta utoljára az apukáját, erről így mesélt.

Fekete Pákó A Nagy Duett 2026 színpadán is látható volt idén (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Akkor még apám nagyon fiatal katona volt. Tanított is egy iskolában. Most, amikor hazamentem, megdöbbentem, hogy mennyit öregedett. Videón beszéltünk előtte is, de az teljesen más mint, amikor hazamész és találkozol édesapáddal személyesen. Akkor láttam például, hogy már nem tud úgy mozogni, ahogy kéne

– nyilatkozta Fekete Pákó, aki Nigériába hazatérése alkalmából Facebook-oldalán meg is osztott egy közös képet, az alábbi szöveggel: „Édesapám, annyira boldog vagyok, egy ilyen találkozás nagyon mély, felemelő és pótolhatatlan élmény. Csodálatosan sikerült kiélveznünk minden közös pillanatot, és rengeteg szép, új emlékkel gazdagodtunk.”