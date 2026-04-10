Megalázta a gyászoló kárpátaljai családokat egy tiszás nő

Egészen elképesztő kijelentéseket tett egy tiszás aktivista Orbán Viktor debreceni országjárásán. A nő belerúgott az összes olyan kárpátaljai családba, akik az orosz-ukrán háború során vesztették el szeretteiket, hiszen a a Tisza párti szimpatizáns Szarvas Szilveszter azon kérdésére, hogy mit gondol az Ukrajnában lévő kényszersorozásokról, úgy reagált, hogy azok hazugságok és senkit nem visznek akarat ellenére a frontra harcolni. Ezt a kijelentést úgy merte kimondani, hogy már számos magyar katona vesztette életét a kényszersorozás közben.
Ilyen nincsen!
– mondta a tiszás nő, majd mikor Szarvas Szilveszter megkérdezte tőle, hogy látta-e azokat a felvételeket, amelyeken jól láthatóan erőszakkal hurcolják el a férfiakat az ukrán sorozótisztek, akkor arra úgy reagált: "az hazugság, most mondtam!"
Ezek után, mikor a riporter szembesítette a nőt azzal, hogy már több magyar katona is meghalt kényszersorozás közben, akkor a honfitárasai halálára cinikus reakciót adott, majd még egyszer elmondta, hogy a kényszersorozások hírei, az azokról készül egyértelmű bizonyítékok, csak hazugságok. Majd azt is elmondta, hogy a kárpátaljai magyarok nyugodtan menjenek ki az utcára, hiszen állítása szerint mindenki biztonságban van.
Emellett arról is beszélt, hogy a határon túli magyarok szavazati jogát is elvenné.
Hasonló kijelentéseket tett korábban Ruszin-Szendi Romulusz is, a Tisza párt biztonságpolitikai szakértője egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban azt ismételgette, hogy "nincs háború". Ruszin-Szendi ezen kijelentését úgy tűnik az említett tiszás szimpatizáns az egyértelmű tények ellenére teljesen elhitte, hogy a szomszédunkban dúló háború nem hordoz magában veszélyeket. Mindez a Tisza párt politikusa részééről pedig egy hatalmas nagy felelőtlenség, hiszen ezzel több millió embert akart megtéveszteni, akiket pártja ukránbarát politikája minden magyart veszélybe sodorna.
Több magyar származású kárpátaljai katona is életét vesztette már a szomszédunkban dúló háborúban. Komóci György Gátról 2025. május 6-án halt meg, Ivan Spakovszkij Dunkófalváról a donyecki fronton esett el, Panin Tibor Fakóbükkről 2024. augusztus 7-én, Rebán Zsolt Gútból 2026. január 18-án, Viktor Szvitlinec 2026. január 15-én a zaporizzsjai Novodnyilivka közelében, illetve Volodimir Maljev ungvári katona is a küzdelmek során vesztette életét.
Talán az egyik legfelkavaróbb és legfelháborítóbb Sebestyén József esete, akit erőszakkal soroztak be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, az egyértelmű bizonyítékok ellenére. Sebestyén József a halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.
Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni
– írta, majd hozzátette, hogy néhány katona a sárba dobta, hogy ott aludjon, majd másnap reggel a kapuhoz vitték és azt mondták neki: "tűnj haza". Ezért a férfi gyalog hazament Beregszászra és ott bevitték a pszichiátriára, ahova a rendőrséget is oda hívták.
A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Egy videó is nyilvánosságra került amelyen látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák a kárpátaljai magyar férfit, írja a Ripost.
