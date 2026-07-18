Íme a vb-döntő legnagyobb sztárjainak gyönyörű párjai – Galéria

Vasárnap mindenki szeme a világbajnoki döntőre szegeződik, ahol Argentína és Spanyolország csap össze a legjelentősebb trófeáért. Miközben Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lamine Yamal vagy Pedri a pályán harcolnak a dicsőségért, a lelátón gyönyörű kedveseik izgulják halálra magukat. Mutatjuk az argentinok és a spanyolok legdögösebb szerelmeit.

Lionel Messi felesége gyerekkora óta fülig szerelmes a nyolcszoros Aranylabdás zsenibe (Fotó: AFP)

Antonela Roccuzzo: Lionel Messi gyermekkori szerelme

Antonela és Messi története igazi tündérmese. Már gyerekként ismerték egymást Rosarióban, kapcsolatuk pedig évekkel később szerelemmé érett. Három fiút nevelnek együtt, Antonela pedig mára sikeres üzletasszony és modell lett. Bár ritkán keresi a reflektorfényt, férje legfontosabb mérkőzésein szinte mindig ott szurkol.

Lautaro Martínez felesége sikeres influenszer

A gyönyörű Agustina modellként és influenszerként is ismert, közösségi oldalait milliók követik. Lautaróval évek óta alkotnak egy párt, házasságukból két gyermek született. Gyakran osztanak meg közös családi pillanatokat, amelyeket a rajongók is imádnak.

Lautaro Martínez kedvese mindig a mérkőzéseken szurkol az argentin kiválóságnak (Fotó: AFP)

Mandinha Martínez mindenben támogatja Emiliano Martínezt

A világbajnok kapus felesége ritkábban szerepel a nyilvánosság előtt, de férje pályafutásának minden fontos állomásán mellette állt. Két gyermekük van, kapcsolatukat a stabilitás és a kölcsönös támogatás jellemzi.

Enzo Fernández és párja legyőzték a nehézségeket

Enzo Fernández hosszú éveken át Valentina Cervantes oldalán építette karrierjét. A fiatal influenszer a futballista egyik legnagyobb támasza volt, kapcsolatukból gyermekek is születtek. Bár magánéletük az utóbbi időben többször került a címlapokra, úgy tűnik, túljutottak a holtponton, mivel továbbra is az argentin futball egyik legismertebb sztárpárjaként emlegetik őket.

Lamine Yamal kedvese

A mindössze húszas évei elején járó Inés García neve azután került reflektorfénybe, hogy többször is együtt látták a spanyol szupertehetséggel. Bár kapcsolatukat igyekeznek visszafogottan kezelni, a rajongók minden közös megjelenésüket árgus szemekkel figyelik.

Lamine Yamal barátnője rendszeresen ott van a válogatott meccseken (Fotó: NurPhoto via AFP)

Alejandra Dorta – Pedri szerelme

A Barcelona középpályásának párja távol tartja magát a bulvárvilágtól, ennek ellenére a futballszurkolók körében jól ismert. Alejandra és Pedri harmonikus kapcsolatot ápolnak, és a fiatal nő rendszeresen támogatja kedvesét a legfontosabb mérkőzéseken.