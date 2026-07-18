ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Frigyes névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Íme a vb-döntő legnagyobb sztárjainak gyönyörű párjai – Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 18. 18:00
spanyolországArgentinaLionel Messi
A világbajnoki döntőben nemcsak a pályán, hanem a lelátón is világsztárok vonzzák majd a tekinteteket, hiszen a döntősök párjai is reflektorfénybe kerülnek. Lionel Messi gyermekkori szerelme, Antonela Roccuzzo mellett több gyönyörű feleséget és barátnőt is mutatunk.

Vasárnap mindenki szeme a világbajnoki döntőre szegeződik, ahol Argentína és Spanyolország csap össze a legjelentősebb trófeáért. Miközben Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lamine Yamal vagy Pedri a pályán harcolnak a dicsőségért, a lelátón gyönyörű kedveseik izgulják halálra magukat. Mutatjuk az argentinok és a spanyolok legdögösebb szerelmeit.

Lionel Messi és felesége három kisfiút nevelnek.
Lionel Messi felesége gyerekkora óta fülig szerelmes a nyolcszoros Aranylabdás zsenibe (Fotó: AFP)

Antonela Roccuzzo: Lionel Messi gyermekkori szerelme

Antonela és Messi története igazi tündérmese. Már gyerekként ismerték egymást Rosarióban, kapcsolatuk pedig évekkel később szerelemmé érett. Három fiút nevelnek együtt, Antonela pedig mára sikeres üzletasszony és modell lett. Bár ritkán keresi a reflektorfényt, férje legfontosabb mérkőzésein szinte mindig ott szurkol.

Lautaro Martínez felesége sikeres influenszer

A gyönyörű Agustina modellként és influenszerként is ismert, közösségi oldalait milliók követik. Lautaróval évek óta alkotnak egy párt, házasságukból két gyermek született. Gyakran osztanak meg közös családi pillanatokat, amelyeket a rajongók is imádnak.

Lautaro Martínez párjának sem kell a szomszédba menni szépségért.
Lautaro Martínez kedvese mindig a mérkőzéseken szurkol az argentin kiválóságnak (Fotó: AFP)

Mandinha Martínez mindenben támogatja Emiliano Martínezt

A világbajnok kapus felesége ritkábban szerepel a nyilvánosság előtt, de férje pályafutásának minden fontos állomásán mellette állt. Két gyermekük van, kapcsolatukat a stabilitás és a kölcsönös támogatás jellemzi.

Enzo Fernández és párja legyőzték a nehézségeket

Enzo Fernández hosszú éveken át Valentina Cervantes oldalán építette karrierjét. A fiatal influenszer a futballista egyik legnagyobb támasza volt, kapcsolatukból gyermekek is születtek. Bár magánéletük az utóbbi időben többször került a címlapokra, úgy tűnik, túljutottak a holtponton, mivel továbbra is az argentin futball egyik legismertebb sztárpárjaként emlegetik őket.

Lamine Yamal kedvese

A mindössze húszas évei elején járó Inés García neve azután került reflektorfénybe, hogy többször is együtt látták a spanyol szupertehetséggel. Bár kapcsolatukat igyekeznek visszafogottan kezelni, a rajongók minden közös megjelenésüket árgus szemekkel figyelik.

Lamine Yamal barátnője szorít a kedvesének.
Lamine Yamal barátnője rendszeresen ott van a válogatott meccseken (Fotó: NurPhoto via AFP)

Alejandra Dorta – Pedri szerelme

A Barcelona középpályásának párja távol tartja magát a bulvárvilágtól, ennek ellenére a futballszurkolók körében jól ismert. Alejandra és Pedri harmonikus kapcsolatot ápolnak, és a fiatal nő rendszeresen támogatja kedvesét a legfontosabb mérkőzéseken.

Nico Williams is a párkapcsolatban élők táborát erősíti

Nico Williams magánéletéről keveset árul el, de Ainhi Garcia neve egyre gyakrabban bukkan fel a spanyol sajtóban. A csinos fiatal nő diszkréten kezeli kapcsolatukat, miközben a szélső karrierje kissé megrekedt, a világbajnoságon is perememberré vált.

Nico Williams párja is gyakran mutatkozik a meccseken.
Nico Williams párja büszkén viseli a válogatott mezt (Fotó: MW)

Claudia Rodríguez – Marc Cucurella élete szerelme

Marc Cucurella és Claudia Rodríguez hosszú évek óta alkotnak egy párt, kapcsolatukból három gyermek született. Claudia rendszeresen elkíséri a Chelsea és a spanyol válogatott védőjét a fontos eseményekre, a közösségi médiában pedig gyakran engednek bepillantást boldog családi életükbe.

A világbajnokság döntőjében természetesen a futballisták lesznek a főszereplők, de biztosra vehető, hogy a kamerák időről időre a lelátón ülő gyönyörű feleségeket és barátnőket is megmutatják majd, akik végigizgulják szerelmük pályán vívott csatáját.

May 28, 2024: Milan: Milan, 28-05-2024 Lautaro Martinez, striker of Inter, champion of Italy and the Argentine national team, arrives in the center together with his wife Agustina Gandolfo and his son Theo and enter ''Damiani'', the prestigious jewelery
Galéria: Mutatjuk a legszexibb argentin és spanyol "focistafeleségeket", Antonela Roccuzzotól Inés Garciáig
1/8
Nem értjük miért kerüli a rivaldafényt Emiliano Martínez szerelme

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu