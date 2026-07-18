Íme a vb-döntő legnagyobb sztárjainak gyönyörű párjai – Galéria

Vasárnap mindenki szeme a világbajnoki döntőre szegeződik, ahol Argentína és Spanyolország csap össze a legjelentősebb trófeáért. Miközben Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lamine Yamal vagy Pedri a pályán harcolnak a dicsőségért, a lelátón gyönyörű kedveseik izgulják halálra magukat. Mutatjuk az argentinok és a spanyolok legdögösebb szerelmeit.
Antonela és Messi története igazi tündérmese. Már gyerekként ismerték egymást Rosarióban, kapcsolatuk pedig évekkel később szerelemmé érett. Három fiút nevelnek együtt, Antonela pedig mára sikeres üzletasszony és modell lett. Bár ritkán keresi a reflektorfényt, férje legfontosabb mérkőzésein szinte mindig ott szurkol.
A gyönyörű Agustina modellként és influenszerként is ismert, közösségi oldalait milliók követik. Lautaróval évek óta alkotnak egy párt, házasságukból két gyermek született. Gyakran osztanak meg közös családi pillanatokat, amelyeket a rajongók is imádnak.
A világbajnok kapus felesége ritkábban szerepel a nyilvánosság előtt, de férje pályafutásának minden fontos állomásán mellette állt. Két gyermekük van, kapcsolatukat a stabilitás és a kölcsönös támogatás jellemzi.
Enzo Fernández hosszú éveken át Valentina Cervantes oldalán építette karrierjét. A fiatal influenszer a futballista egyik legnagyobb támasza volt, kapcsolatukból gyermekek is születtek. Bár magánéletük az utóbbi időben többször került a címlapokra, úgy tűnik, túljutottak a holtponton, mivel továbbra is az argentin futball egyik legismertebb sztárpárjaként emlegetik őket.
A mindössze húszas évei elején járó Inés García neve azután került reflektorfénybe, hogy többször is együtt látták a spanyol szupertehetséggel. Bár kapcsolatukat igyekeznek visszafogottan kezelni, a rajongók minden közös megjelenésüket árgus szemekkel figyelik.
A Barcelona középpályásának párja távol tartja magát a bulvárvilágtól, ennek ellenére a futballszurkolók körében jól ismert. Alejandra és Pedri harmonikus kapcsolatot ápolnak, és a fiatal nő rendszeresen támogatja kedvesét a legfontosabb mérkőzéseken.
Nico Williams magánéletéről keveset árul el, de Ainhi Garcia neve egyre gyakrabban bukkan fel a spanyol sajtóban. A csinos fiatal nő diszkréten kezeli kapcsolatukat, miközben a szélső karrierje kissé megrekedt, a világbajnoságon is perememberré vált.
Marc Cucurella és Claudia Rodríguez hosszú évek óta alkotnak egy párt, kapcsolatukból három gyermek született. Claudia rendszeresen elkíséri a Chelsea és a spanyol válogatott védőjét a fontos eseményekre, a közösségi médiában pedig gyakran engednek bepillantást boldog családi életükbe.
A világbajnokság döntőjében természetesen a futballisták lesznek a főszereplők, de biztosra vehető, hogy a kamerák időről időre a lelátón ülő gyönyörű feleségeket és barátnőket is megmutatják majd, akik végigizgulják szerelmük pályán vívott csatáját.
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