Rosszabbak voltak, mint a mai valóságshow-szereplők – a történelem legőrültebb zsenijei

Beethoven rajongott a kávéért.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Picasso pimasz trükkje

A képzőművészet zsenije, Pablo Picasso rendkívül dörzsölt módszerrel írta be magát a hóbortos hírességek közé. Amikor a barátaival beült a legmenőbb párizsi éttermekbe, a fizetésnél pimasz, de zseniális üzleti fogást alkalmazott. Készpénz helyett fogta a számlát (vagy az éttermi csekket), rákanyarított a hátuljára egy gyors skiccet – például egy galambot vagy egy bikát –, majd büszkén aláírta a nevét. Pontosan tudta, mekkora értéke van a kézjegyének.

A vendéglősök persze nem voltak bolondok: ahelyett, hogy a bankban beváltották volna a papírt a vacsora árára, inkább boldogan bekereteztették és kitették a falra az egyedi műalkotást. Picasso így a hírnevének köszönhetően gyakorlatilag élete végéig ingyen vacsorázhatott. A történet érdekessége, hogy nem a művész fiatalkorára datálódik, amikor Párizsban még valóban akkora szegénységben élt, hogy a saját rajzaival kellett fűtenie a szobáját. Ez a trükk a későbbi éveiből származik, amikorra Picasso már rendkívül sikeres és vagyonos emberré vált.

Picasso a hírnevének és leleményességének köszönhetően élete végéig ingyen vacsorázhatott.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Victor Hugo extrém motivációs módszere

A világirodalom egyik legnagyobb alakja, Victor Hugo küzdött az alkotói válsággal és a halogatással. Amikor szorította a határidő A párizsi Notre-Dame írásakor, radikális lépésre szánta el magát. Megparancsolta a szolgájának, hogy gyűjtse össze az összes ruháját, zárja el őket, és semmiképpen ne adja vissza, amíg meg nem ír egy teljes fejezetet. Victor Hugo így teljesen meztelenül ült az íróasztalához. Mivel ruha nélkül esélye sem volt kimenni az utcára, elhagyni a házat vagy társaságba járni, kénytelen volt a otthon maradni és dolgozni. Ha nagyon fázott a szobában, legfeljebb egy lepedőt tekerhetett magára, de a módszer bevált: a könyv remekmű lett.

Victor Hugo a halogatás nagymestere is volt.

Fotó: Knorr + Hirth / Northfoto

Nagy Péter cár a sebészet szerelmese

A történelmi alakok közül kétségkívül I. Nagy Péter orosz cár története a legkülönösebb. Az uralkodó valósággal lenyűgözött az anatómia, a sebészet és a korabeli orvosi műszerek világa. Bár nem volt szakképzett orvos, előszeretettel gyakorolt. Ha az udvartartásából vagy a környezetéből valaki fogfájásra panaszkodott, a cár örömmel rántotta elő a táskájából a saját fogóját, és személyesen húzta ki a beteg fogat. Az udvaroncok és a szolgák természetesen nem mertek nemet mondani az uralkodónak, így csendben tűrték a nem mindennapi beavatkozást. A cár ráadásul annyira büszke volt a „praxisára”, hogy az így eltávolított fogakból egy egész gyűjteményt hozott létre, ami a mai napig megtekinthető a szentpétervári múzeumában.