Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Klotild névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ufók, szellemek lakják a román Bermuda-háromszöget

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors paranormális jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:15
szellemufóRomániaBermuda-háromszögerdő
Rettegés és megmagyarázhatatlan parajelenségek járnak át egy elátkozott erdőt. A magyar határtól alig pár órányira, a román Bermuda-háromszögben állítólag nem evilági lények laknak. A környéken élők szerint a Hoia-Baciu erdőben hemzsegnek az ufók és a szellemek.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Létezik egy hely, amelyet a román Bermuda-háromszögként emlegetnek: a Hoia-Baciu erdő.
  • Aki a fák közé merészkedik, állítólag ufókat, szellemeket lát.
  • A helyen elektromágneses anomáliákat észlelni, a fák közül pedig különös hangok szűrődnek ki.

A Kolozsvár mellett elterülő Hoia-Baciu erdő nem egy átlagos kirándulóhely. A sűrű rengetegben jéghideg, fojtogató atmoszféra telepszik a túrázókra. A hely eltűnésekről, paranormális jelenségekről és túlvilági entitásokról hírhedt, ezért sokan csak úgy emlegetik maguk között, mint a román Bermuda-háromszög.

Hoia-Baciu erdő, a román Bermuda-háromszög
A román Bermuda-háromszögben hosszú évek óta történnek paranormális jelenségek / Illusztráció: salajean / shutterstock

Mi történik a román Bermuda-háromszögben?

Hoia-Baciu erdejébe belépve szinte minden remény elvész, az átkozott helyszínen ugyanis a kamerák és telefonok megbolondulnak, lemerülnek és kikapcsolnak. A fák törzsei groteszken, hatalmas horgokként merednek az ég felé – épp mint egy horrorfilm díszletében. Mégsem ez a legfélelmetesebb: az erdő közepén egy kör alakú tisztás terül el, ahol egyetlen fa sem nő. Egy katonai technikus, Emil Barnea 1968-ban pont ott fotózott le az égen egy gömb alakú ufót – azóta a paranormális kutatók zarándokhelyévé vált a terület. 

Ezt a helyet Transzilvánia Bermuda-háromszögeként emlegetik. Olyan sokan tűntek el itt, hogy egyesek szerint a tisztás valójában egy átjáró egy másik dimenzióba

– mesélte korábban Marius Lazin túravezető, aki már 12 éve vezet éjszakai túlélőtúrákat a fák között.

Elektromágneses anomáliák mind a mai napig mérhetők az elátkozott erdőben, de mindezidáig nem született elfogadott tudományos magyarázat a paranormális jelenségekre. Kutatók hada próbálta megfejteni, mi áll a román Bermuda-háromszög rejtélye mögött, hogy esetleg a talaj sugárzik-e, de a mérések eddig semmire sem adtak választ.

Hoia-Baciu erdő, Románia
A groteszk fák láttán a túrázókból kitör a frász / Fotó: Travelsewhere / Shutterstock

Rejtélyes eltűnések, kísértetjárás

A területet egy helyi pásztorról keresztelték el, aki a régmúltban 200 juhával sétált a fák között, majd nyomtalanul eltűnt és soha többé nem tért vissza. Azóta a sűrűben már több százan eltűntek nyomtalanul. Az egyik legnyomasztóbb eset egy 5 éves kislánnyal történt meg, aki a közelben piknikezett a családjával. Egyszer a fák közé szaladt, és bár nagy erőkkel keresték, nem találták meg. Hátborzongató, hogy pontosan 5 évvel később ugyanonnan sétált ki a fák közül, ahol bement. A legijesztőbb, hogy állítólag egyetlen napot sem öregedett és a ruháján sem volt egy porszem sem. Semmire sem emlékezett abból, hogy hol járt az előző években.

Román Bermuda-háromszög
A tisztás, melyen még fa sem nő / Fotó: salajean / Shutterstock

Az erdő állítólag kísértetjárta is, az oda merészkedő turisták rendre fizikai tünetekről számolnak be: többségükön különös, égő kiütések jelentek, másokon bénító halálfélelem vagy indokolatlan eufória lett úrrá. 

– A sötétben sétálva tisztán hallani, ahogy testetlen hangok suttognak a füledbe a lombok közül. Volt olyan vendégem, aki esküdött rá, hogy láthatatlan kezek ragadták meg a vállát és lökték meg hátulról, miközben teljesen egyedül állt a sötétben – idézte fel a túravezető. 

Vajon mi minden történhet még ezen a rémséges helyen? Tényleg szellemjárta, átkozott, és hemzsegnek ott az ufók? Játszd le az alábbi videót, hogy közelebb kerülhess a válaszhoz:

(The Guardian)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu