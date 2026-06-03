Ufók, szellemek lakják a román Bermuda-háromszöget

Létezik egy hely, amelyet a román Bermuda-háromszögként emlegetnek: a Hoia-Baciu erdő.

Aki a fák közé merészkedik, állítólag ufókat, szellemeket lát.

A helyen elektromágneses anomáliákat észlelni, a fák közül pedig különös hangok szűrődnek ki.

A Kolozsvár mellett elterülő Hoia-Baciu erdő nem egy átlagos kirándulóhely. A sűrű rengetegben jéghideg, fojtogató atmoszféra telepszik a túrázókra. A hely eltűnésekről, paranormális jelenségekről és túlvilági entitásokról hírhedt, ezért sokan csak úgy emlegetik maguk között, mint a román Bermuda-háromszög.

A román Bermuda-háromszögben hosszú évek óta történnek paranormális jelenségek / Illusztráció: salajean / shutterstock

Mi történik a román Bermuda-háromszögben?

Hoia-Baciu erdejébe belépve szinte minden remény elvész, az átkozott helyszínen ugyanis a kamerák és telefonok megbolondulnak, lemerülnek és kikapcsolnak. A fák törzsei groteszken, hatalmas horgokként merednek az ég felé – épp mint egy horrorfilm díszletében. Mégsem ez a legfélelmetesebb: az erdő közepén egy kör alakú tisztás terül el, ahol egyetlen fa sem nő. Egy katonai technikus, Emil Barnea 1968-ban pont ott fotózott le az égen egy gömb alakú ufót – azóta a paranormális kutatók zarándokhelyévé vált a terület.

Ezt a helyet Transzilvánia Bermuda-háromszögeként emlegetik. Olyan sokan tűntek el itt, hogy egyesek szerint a tisztás valójában egy átjáró egy másik dimenzióba

– mesélte korábban Marius Lazin túravezető, aki már 12 éve vezet éjszakai túlélőtúrákat a fák között.

Elektromágneses anomáliák mind a mai napig mérhetők az elátkozott erdőben, de mindezidáig nem született elfogadott tudományos magyarázat a paranormális jelenségekre. Kutatók hada próbálta megfejteni, mi áll a román Bermuda-háromszög rejtélye mögött, hogy esetleg a talaj sugárzik-e, de a mérések eddig semmire sem adtak választ.

A groteszk fák láttán a túrázókból kitör a frász / Fotó: Travelsewhere / Shutterstock

Rejtélyes eltűnések, kísértetjárás

A területet egy helyi pásztorról keresztelték el, aki a régmúltban 200 juhával sétált a fák között, majd nyomtalanul eltűnt és soha többé nem tért vissza. Azóta a sűrűben már több százan eltűntek nyomtalanul. Az egyik legnyomasztóbb eset egy 5 éves kislánnyal történt meg, aki a közelben piknikezett a családjával. Egyszer a fák közé szaladt, és bár nagy erőkkel keresték, nem találták meg. Hátborzongató, hogy pontosan 5 évvel később ugyanonnan sétált ki a fák közül, ahol bement. A legijesztőbb, hogy állítólag egyetlen napot sem öregedett és a ruháján sem volt egy porszem sem. Semmire sem emlékezett abból, hogy hol járt az előző években.