Ufók, szellemek lakják a román Bermuda-háromszöget

A Kolozsvár mellett elterülő Hoia-Baciu erdő nem egy átlagos kirándulóhely. A sűrű rengetegben jéghideg, fojtogató atmoszféra telepszik a túrázókra. A hely eltűnésekről, paranormális jelenségekről és túlvilági entitásokról hírhedt, ezért sokan csak úgy emlegetik maguk között, mint a román Bermuda-háromszög.
Hoia-Baciu erdejébe belépve szinte minden remény elvész, az átkozott helyszínen ugyanis a kamerák és telefonok megbolondulnak, lemerülnek és kikapcsolnak. A fák törzsei groteszken, hatalmas horgokként merednek az ég felé – épp mint egy horrorfilm díszletében. Mégsem ez a legfélelmetesebb: az erdő közepén egy kör alakú tisztás terül el, ahol egyetlen fa sem nő. Egy katonai technikus, Emil Barnea 1968-ban pont ott fotózott le az égen egy gömb alakú ufót – azóta a paranormális kutatók zarándokhelyévé vált a terület.
Ezt a helyet Transzilvánia Bermuda-háromszögeként emlegetik. Olyan sokan tűntek el itt, hogy egyesek szerint a tisztás valójában egy átjáró egy másik dimenzióba
– mesélte korábban Marius Lazin túravezető, aki már 12 éve vezet éjszakai túlélőtúrákat a fák között.
Elektromágneses anomáliák mind a mai napig mérhetők az elátkozott erdőben, de mindezidáig nem született elfogadott tudományos magyarázat a paranormális jelenségekre. Kutatók hada próbálta megfejteni, mi áll a román Bermuda-háromszög rejtélye mögött, hogy esetleg a talaj sugárzik-e, de a mérések eddig semmire sem adtak választ.
A területet egy helyi pásztorról keresztelték el, aki a régmúltban 200 juhával sétált a fák között, majd nyomtalanul eltűnt és soha többé nem tért vissza. Azóta a sűrűben már több százan eltűntek nyomtalanul. Az egyik legnyomasztóbb eset egy 5 éves kislánnyal történt meg, aki a közelben piknikezett a családjával. Egyszer a fák közé szaladt, és bár nagy erőkkel keresték, nem találták meg. Hátborzongató, hogy pontosan 5 évvel később ugyanonnan sétált ki a fák közül, ahol bement. A legijesztőbb, hogy állítólag egyetlen napot sem öregedett és a ruháján sem volt egy porszem sem. Semmire sem emlékezett abból, hogy hol járt az előző években.
Az erdő állítólag kísértetjárta is, az oda merészkedő turisták rendre fizikai tünetekről számolnak be: többségükön különös, égő kiütések jelentek, másokon bénító halálfélelem vagy indokolatlan eufória lett úrrá.
– A sötétben sétálva tisztán hallani, ahogy testetlen hangok suttognak a füledbe a lombok közül. Volt olyan vendégem, aki esküdött rá, hogy láthatatlan kezek ragadták meg a vállát és lökték meg hátulról, miközben teljesen egyedül állt a sötétben – idézte fel a túravezető.
Vajon mi minden történhet még ezen a rémséges helyen? Tényleg szellemjárta, átkozott, és hemzsegnek ott az ufók? Játszd le az alábbi videót, hogy közelebb kerülhess a válaszhoz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.