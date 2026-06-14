Szenzáció: egy legendás fotós állítja, hogy látta az IGAZI földönkívüli boncolást

A brit Mirror legendás fotósa – akit a szakmájában a legtöbb díjjal tüntettek ki – egészen 1978-ig kőkemény szkeptikus volt. Akkor azonban Los Angelesben egy stúdióvezető meghívására együtt ebédelt Walt Disney eredeti animátoraival. Köztük volt Ward Kimball is, Mickey egér megalkotója, aki köztudottan rajongott az ufókért. A barátságuk után Kimball egy Anaheim feletti domboldalon álló házba vitte a fotóst, ahol egy katonai jelzéssel ellátott dobozból 16 mm-es filmtekercs került elő. Maloney ekkor látta meg azt, amit az amerikai kormány azóta is próbál eltitkolni a világ elől: egy valódi ufonauta boncolását. De a film tartogatott egy még durvább meglepetést is.

A brit sztárfotós szerint egy olyan, 1947-ből származó titkos felvétel bizonyítja a valódi UFO létezését, amin egy rángatózó idegen lényt boncolnak Fotó: oneinchpunch / Shutterstock

A kamera pásztázott, és ahogy körbement, hirtelen megláttam: egy idegen volt a sarokban, és mozgott. A szemei csukva voltak, a feje lefelé nézett, de a lábai és a karjai mozogtak. Azt mondanám, félálomban volt, de vagy szándékosan mozgatta a végtagjait, vagy görcsösen rángatózott

– emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra Maloney, aki szerint a felvételen látható lény teljesen másképp nézett ki, mint a '90-es években világgá kürtölt, kamu roswelli ufonauta.

Kubrick szerint 1947-ben képtelenség lett volna meghamisítani az UFO-videót

A fotós sokáig maga sem akarta elhinni, amit látott, ám a szomszédja, a világhírű filmrendező, Stanley Kubrick végleg eloszlatta a kételyeit egy közös italozás során.

Emlékszem, ittunk egy sört Stanley Kubrickkal. Elmeséltem neki mindent, amit a filmről tudtam. Megkérdeztem tőle: mit gondolsz, Stanley? Szerinted hamisítvány volt? Ő azt mondta: nem, amit láttál, az valódi volt. Hozzátette, hogy 1947-ben még nem állt rendelkezésre olyan technológia, amivel ilyen szinten lehetett volna filmeket hamisítani.

Ha ez nem lenne elég, Maloney szerint az animátornak egy valódi, krómozott, hengeres ufódarabkája is volt otthon a roswelli katasztrófából, amit úgy össze lehetett gyűrni, mint egy kartonpapírt, de utána magától visszanyerte az eredeti alakját. A hatóságok emiatt folyamatosan megfigyelés alatt tartották a férfit – írja a brit Mirror.