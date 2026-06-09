Üzentek az UFO-szakértők: ezt kell tennünk, ha jönnek az idegenek

Évtizedek óta foglalkoztatja az embereket a kérdés, hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban. Most pedig egy rangos nemzetközi tudományos szervezet arra az esetre is elkészítette a forgatókönyvet, ha egyszer valóban kapcsolatba lépnénk az idegenekkel.

Ezt tedd, ha idegenekkel találkozol

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A több mint ezer kutatót tömörítő Nemzetközi Asztronautikai Akadémia nyolcpontos ajánlást tett közzé, amely részletesen szabályozza, hogyan kellene eljárni egy esetleges idegen üzenet vagy kapcsolatfelvétel esetén. A dokumentum célja, hogy meghatározza azokat az alapelveket, amelyeket a tudósoknak követniük kell, ha „földönkívüli intelligenciával” találkoznak. Az ajánlás külön kitér arra is, hogyan és mikor kell tájékoztatni a közvéleményt.

Mit tegyünk, ha jönnek az idegenek?

A legérdekesebb pont kétségkívül az, hogy a tudósok szerint nem szabad azonnal válaszolni egy esetleges idegen üzenetre. A jelentés szerint először nemzetközi egyeztetésre lenne szükség arról, hogy egyáltalán reagáljon-e az emberiség, és ha igen, milyen tartalommal.

A tudósoknak együtt kell működniük annak eldöntésében, hogy küldjenek-e választ egy megerősített földönkívüli intelligenciától érkező jelzésre, és ha igen, mi legyen annak tartalma.

A dokumentum azt is hangsúlyozza, hogy ezeknek a konzultációknak az Egyesült Nemzetek Szervezete és más széles körben képviselt nemzetközi szervezetek bevonásával kellene zajlaniuk. A tudósok egyértelműen fogalmaznak:

E konzultációk eredményének megszületéséig semmilyen választ nem szabad küldeni.

A jelentésből az is kiderül, hogy a válaszadás pontos szabályait egy későbbi, külön megállapodásban dolgozhatják ki annak érdekében, hogy az emberiség összehangoltan és felelősségteljesen reagáljon egy ilyen történelmi eseményre.

A dokumentum ugyanakkor megnyugtathatja azokat, akik attól tartanak, hogy egy esetleges kapcsolatfelvételt titokban tartanának. A tudósok szerint az ilyen jelentőségű felfedezésekről a nyilvánosságot is tájékoztatni kell. A folyamatos híradás azért is fontos, hogy elkerüljék a pletykákat és a félrevezető információk terjedését. Ha pedig egy korábban gyanúsnak tűnő jelről később kiderülne, hogy nem földönkívüli eredetű, azt is haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.