UFO-k Washingtonban: hihetetlen dolgot árult el a bennfentes az idegen életről

Újabb nagy visszhangot kiváltó UFO-állítások hangzottak el Washingtonban, ahol David Grusch, az amerikai légierő veteránja több kongresszusi képviselő társaságában tartott sajtótájékoztatót a Capitolium épületénél.

UFO-król beszélt a veterán.

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Amerikai UFO-titkok

Grusch azt állította, hogy az amerikai kormány olyan információk birtokában van, amik a földönkívüli élet létezésére utalnak és szerinte ezek közül számos adatot még mindig nem hoztak nyilvánosságra. Az informátor arra szólította fel a Fehér Házat, hogy tegye közzé azokat a bizonyítékokat, amik szerinte alátámasztják az UFO-k létezését. A korábbi hírszerzési tiszt azt állította, hogy az amerikai kormány többféle földönkívüli életformáról rendelkezhet információkkal. Szavai szerint ezek között lehetnek emberhez hasonló, két lábon járó lények, valamint olyan intelligens plazmajellegű életformák is, amik nem rendelkeznek hagyományos fizikai testtel.

Grusch arról is beszélt, hogy az évek során több tucat olyan esetet vizsgáltak, amelyek során úgynevezett „nem emberi biológiai maradványok” kerültek elő. Az UFO-kutatók egy része ezt úgy értelmezi, hogy állítólagos földönkívüli eredetű testekről lehet szó, de erről konkrét bizonyíték nincs. A sajtóeseményen több kongresszusi képviselő is részt vett. Eric Burlison képviselő azt állította, hogy az amerikai nyilvánosság évtizedek óta nem kap teljes körű tájékoztatást bizonyos kormányzati titkokról. Más képviselők azt sürgették, hogy az UFO-kkal kapcsolatos információkkal rendelkező bennfentesek kapjanak jogi védelmet.

Tim Burchett kongresszusi képviselő azt állította, hogy bizonyos feltételezett technológiákat magáncégekhez helyezhettek át, ami szerinte megnehezíti a nyilvános ellenőrzést és az információkhoz való hozzáférést. A politikusok egy 1996-os brazil UFO-esetet is megemlítettek, amely a Varginha-incidens néven vált ismertté. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint egy korábbi brazil politikus azt állította, hogy az esemény valós alapokon áll, a hadsereg és a tűzoltók eszerint tényleg elfogtak egy vagy több földönkívüli lényt, miután egy ismeretlen tárgy lezuhant a környéken - írja a Daily Mail.