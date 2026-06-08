Biztos nem igaz: erre az 5 UFO-tévhitre van magyarázat

Az UFO‑kkal és a földönkívüliek esetleges földre látogatásával kapcsolatban rengeteg feltételezés, de még több tévhit kering - főleg az interneten. Most egy újságíró tudósok és űrhajósok által adott információk alapján cáfolta meg a legismertebb állításokat, és részletesebben is kifejtette, mi állhat a háttérben.
Sokan hiszik, hogy az Egyesült Államok kormánya az 51‑es körzetben őriz földönkívüli maradványokat. A nevadai sivatag területét az 1950‑es években bombázó repülők teszthelyeként hozták létre, és azóta is kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelésére használják. Bár több furcsa jelenségről is születtek hírek, semmi nem utal arra, hogy UFO‑kat rejtegetnének ott.
Sokan azzal érvelnek, hogy nem tudjuk pontosan, hogyan épültek a piramisok, ezért tulajdonítják őket földönkívülieknek - ez azonban nem igaz. A piramisok a fáraók sírjai voltak, és tele vannak feliratokkal, műalkotásokkal, amelyek az ókori Egyiptom mindennapjait ábrázolják. Bár a régészek még nem minden részletet ismernek, nincs szükség idegen civilizációkra a magyarázathoz.
A gabonakörökről először az 1970‑es években számoltak be az Egyesült Királyságban. Kezdetben egyszerű körök voltak, később egyre bonyolultabb minták jelentek meg. Az egyszerű formákat okozhatja beteg növényzet vagy időjárási jelenség, de a bonyolultabb mintákat egyértelműen emberek készítették - sokan be is ismerték, hogy átverésből hozták létre őket. Néhány eset ugyan megmagyarázatlan maradt, de nincs bizonyíték földönkívüli eredetre.
James Oberg űrújságíró így fogalmazott:
Évek óta keringenek olyan történetek, hogy űrhajósok találkoztak UFO‑kkal, de titoktartásra esküdtek. Mélyen utánajártam ezeknek a történeteknek, és ezek vagy ostoba félreértések, vagy szándékos átverések.
A NASA‑hoz köthető szakértők szerint nincs hiteles bizonyíték arra, hogy űrhajósok földönkívüliekkel találkoztak volna.
Sokan szkeptikusak, mások viszont minden megmagyarázatlan jelenséget idegenek látogatásának tulajdonítanak. Oberg szerint azonban:
Nem tudok elképzelni semmilyen okot, amiért számos intelligencia ne virágozhatna és mozoghatna az univerzumban, akár a közelünkben is, olyan motivációkkal és hozzáállással amelyek messze meghaladják a felfogóképességünket.
Vagyis: a földönkívüli élet létezése nem kizárt csak épp semmi nem utal arra, hogy már jártak nálunk. (Yahoo!)
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