Veszélyes tetkók a bőrön: 3 sátáni szimbólum, amivel megidézed a gonoszt

Vannak, akik divatból, mások a számukra fontos szimbólumok mély, spirituális jelentése, netán védelme miatt döntenek egy tetoválás mellett. Az ezotéria és a spiritualitás szakértői szerint a bőrünkbe vésett jelek többek annál, mint azt elsőre hinnénk, egy tetoválás ugyanis gonoszságot is hozhat magával. Némelyik szimbólum mágnesként vonzhatja a sötét, sátáni erőket. Mutatjuk, milyen ábrákat ne tetováltass magadra, ha nem akarod óriási veszélynek kitenni magad.
A válasz igen. Egy rosszul választott motívum a bőrön folyamatos balszerencsét, betegséget és lelki gyötrelmet hozhat rád. A hiedelem és a vallási hagyományok úgy tartják, hogy a sátáni tetoválások olyan pecsétek, amelyeket viselve a gonosz azonnal ostrom alá vehet.
A szimbólumok akkor is aktiválják a túlvilág gonosz erőit, ha egyáltalán nem hiszel bennük. A spirituális szakértők szerint ez nem ártalmatlan babona.
A keresztény teológia szerint az Antikrisztus akkor jön el, amikor mi önként és büszkén átadjuk neki magunkat – ennél is rémisztőbb, ha ezt tudat alatt tesszük, a testünkön viselve a fenevad jeleit, amelyek közül az alábbiak lehetnek a legveszélyesebbek:
Ezek az ábrák a zsidó-keresztény kultúrában a lázadást és a totális pusztítást jelképezik. Ezek olyan sötét pecsétek, amelyekkel a sátán csatlósait, bizonyos túlvilági entitásokat is magadra ereszthetsz.
Ha valaki a fenti ábrák egyikével dekorálja ki magát, azzal elvágja a kapcsolatot a felsőbb, támogató energiákkal. Mielőtt meghoznád a végső döntést a szalonban, járj utána a kiválasztott grafikának. Az alvilág idéző, ijesztő démoni pecsétjeit messziről kerüld el!
Tudtad? A teológia szerint Jézus vére megvéd a sátánnal szemben. Játszd le az alábbi videót a részletekért:
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