Jézus tartott idegenvezetést a mennyországban – állítja egy kómából ébredt férfi

Gabe Poirot története csodával teli, a fiatal férfi ugyanis állítása szerint megjárta a túlvilágot. Miközben az orvosok vért izzadtak az életéért, őt Jézus Krisztus ölelte át, és magával vitte egy körútra a mennyországba. Amikor Gabe felkelt, teljesen új emberként tért vissza az élők közé, és egy ajándékba kapott látomását is elárulta.
Egyszer mind feltesszük magunknak a kérdést: van élet a halál után? A választ csak akkor tudhatjuk meg, ha a földi létünk véget ér, emiatt biztosat senki sem tud mondani. Gabe viszont azon szerencsések közé tartozik, akik visszatértek a halál tornácáról, és kendőzetlen őszinteséggel megválaszolta az emberiség legnagyobb kérdését.
A férfi 2021 októberében egy elektromos gördeszkával, sisak nélkül szenvedett súlyos balesetet, amikor 48 km/órás sebességgel egy úthibára hajtott. A mentők életveszélyes agysérüléssel rohantak vele kórházba. Olyan nyomás keletkezett a koponyájában, hogy az orvosok szerint a csontjai majdnem belülről repedtek szét. Gabe 18 napra mély kómába zuhant, és egy halálközeli élményben is része volt. Szentül állítja, hogy megjárta a túlvilágot, a mennyországban pedig Jézus kalauzolta körbe.
Noha a szkeptikusok szerint Gabe csak hallucinált, mégis hihetetlen pontossággal írta le, hogy mit látott.
– Csak egy halvány pillantást vetettem a mennyországra, de kastélyokat, házakat, műemlékeket, könyvtárakat láttam. Mind gyönyörűek voltak – idézte fel Gabe, aki állítása szerint egy látomást is kapott ajándékba. A mennyből tisztán látta, hogy a démonok szövetségre léptek az élők ellen.
Kinyilatkoztatásként láthattam a Földön uralkodó káoszt. Nem emberek ellen háborúzunk, nem az emberek a mi ellenségeink. Démoni erőket láttam, amelyek bábokként mozgattak minket, hogy befolyásolják a nemzeteket, az elnököket és az embereket
– részletezte hátborzongató látomását. Gabe állítja, ezután az Úr megparancsolta neki, hogy térjen vissza a testébe, mert még dolga van. Az orvosok legnagyobb döbbenetére 18 nap után felriadt a kómából és heteken belül teljesen felépült.
(Mirror)
