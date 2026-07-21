Megválasztották a világ legnyugodtabb szigetét, és közelebb van, mint hinnéd

A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 globális úti célt vizsgáltak meg, hogy megtalálják a legnyugodtabb nyári úti célt. Az elemzés alapján az Északi-Szporádok legeldugottabb tagja, Alonisszosz végzett az élen, megelőzve a népszerűbb, de jóval zsúfoltabb szomszédait. Ez a csendes görög sziget a tömegturizmus hiányával, a kellemes klímájával és a főszezonban is lassú életvitelével érdemelte ki az elismerést. A helyszín ideális választás azoknak, akik távol szeretnének lenni a tengerjáró hajók zajától és a túlméretezett üdülőkomplexumoktól.
E görög sziget legnagyobb vonzereje az autentikus hangulatban és a háborítatlan természetben rejlik. Míg a közeli Míkonosz a luxusról és a magas árakról ismert, Alonisszoszon a vendéglátás közvetlen és megfizethető maradt. A sziget környezettudatosságból is jelesre vizsgázik: az országban az elsők között tiltották be itt a műanyag zacskók használatát, védve a helyi ökoszisztémát.
A partvonalat különleges strandok tagolják, amelyek mindegyike egyedi karakterrel bír. A kavicsos Ájosz Dimítriosz egy látványos, tengerbe nyúló földnyelv kristálytiszta vízzel, míg Kokkinokasztro a mélykék tenger és a drámai hatású, vörös sziklák kontrasztjával nyűgözi le az utazókat. A kisgyermekes családok számára is van ideális partszakasz: Chríszi Miliá finom, aranyhomokos partja és lassan mélyülő vize biztonságos fürdőzést nyújt.
A sziget körüli vizekben terül el egy 2200 négyzetkilométeres nemzeti park, amely Európa legnagyobb védett tengeri területe. Ez a tiszta vizes élőhely ad otthont a veszélyeztetett mediterrán barátfókáknak. A biológiai sokféleség mellett a búvárok számára is tartogat szenzációkat a régió, itt található ugyanis a Perisztera melletti ókori hajóroncs, amelyet víz alatti múzeum keretében lehet megtekinteni. A látótávolság a tengerben gyakran eléri az 50 métert, ami világszínvonalú feltételeket biztosít a könnyűbúvárkodáshoz.
A szárazföldön a túrázók több mint 40 kilométernyi jelzett ösvényen barangolhatnak. Az utak sűrű fenyveseken és olajfaligeteken keresztül vezetnek a rejtett, magányos öblök felé.
Az egykori főváros, Chora egy dombtetőn fekszik, ahonnan teljes körpanoráma nyílik a környező tengerre. A települést egy 1965-ös földrengés súlyosan megrongálta, de a macskaköves utcákat, a virágos erkélyeket és a hagyományos kőházakat gondos munkával helyreállították.
Alonisszosz érintetlenségének és csendjének fő oka, hogy nem rendelkezik saját repülőtérrel. A turisták a legközelebbi reptérről, Szkiáthoszról induló menetrend szerinti kompokkal (körülbelül 2,5 órás út), vagy a szárazföldi Voloszból érhetik el a kikötőt. A hosszabb utazásért cserébe egy olyan menedékhely fogadja az érkezőket, ahol a pihenésé és a természeté a főszerep.
Nézd meg ezt a gyönyörű görög szigetet az alábbi videóban is:
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