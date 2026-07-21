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Ez a lenyűgöző görög sziget tömegturizmus nélkül vár a nyáron.

Megválasztották a világ legnyugodtabb szigetét, és közelebb van, mint hinnéd

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Görögország
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 21. 12:00
tengerparti nyaralásnincs tömegturizmusgörög szigetek
Ha a nyüzsgő üdülőhelyek helyett valódi nyugalomra és érintetlen természeti környezetre vágysz, létezik egy tökéletes menedék az Égei-tengeren. Fedezd fel a legpihentetőbb nyaralóhelynek választott Alonisszoszt, hiszen ez a kevésbé ismert görög sziget csendes öblökkel és zavartalan kikapcsolódással várja a látogatókat.
Etédi Alexa
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A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 globális úti célt vizsgáltak meg, hogy megtalálják a legnyugodtabb nyári úti célt. Az elemzés alapján az Északi-Szporádok legeldugottabb tagja, Alonisszosz végzett az élen, megelőzve a népszerűbb, de jóval zsúfoltabb szomszédait. Ez a csendes görög sziget a tömegturizmus hiányával, a kellemes klímájával és a főszezonban is lassú életvitelével érdemelte ki az elismerést. A helyszín ideális választás azoknak, akik távol szeretnének lenni a tengerjáró hajók zajától és a túlméretezett üdülőkomplexumoktól.

A görög sziget, Alonisszosz fővárosa, Chora.
Ez a görög sziget, Alonisszosz maga a paradicsom, ahol júniusban is 25 fok vár.
Fotó: Georgios Tsichlis /  Shutterstock 
  • A legnyugodtabb hely: egy átfogó elemzés alapján az Északi-Szporádokhoz tartozó Alonisszosz lett a világ legpihentetőbb úti célja.
  • Védett tengeri park: itt található Európa legnagyobb tengeri rezervátuma, ahol mediterrán barátfókák élnek, és egy ókori hajóroncshoz is lehet merülni.
  • Autentikus és tiszta: a sziget repülőtér híján megmenekült a tömegturizmustól, így árai megfizethetők, strandjai pedig kristálytiszták maradtak.

Miért különleges ez a görög sziget?

E görög sziget legnagyobb vonzereje az autentikus hangulatban és a háborítatlan természetben rejlik. Míg a közeli Míkonosz a luxusról és a magas árakról ismert, Alonisszoszon a vendéglátás közvetlen és megfizethető maradt. A sziget környezettudatosságból is jelesre vizsgázik: az országban az elsők között tiltották be itt a műanyag zacskók használatát, védve a helyi ökoszisztémát.

Az Ájosz Dimítriosz strand Alonisszoszon.
A kavicsos Ájosz Dimítriosz strand egy látványos, tengerbe nyúló földnyelven terül el, amelyet kristálytiszta víz ölel körbe.
Fotó: Kostas Fryganiotis /  Shutterstock 

A partvonalat különleges strandok tagolják, amelyek mindegyike egyedi karakterrel bír. A kavicsos Ájosz Dimítriosz egy látványos, tengerbe nyúló földnyelv kristálytiszta vízzel, míg Kokkinokasztro a mélykék tenger és a drámai hatású, vörös sziklák kontrasztjával nyűgözi le az utazókat. A kisgyermekes családok számára is van ideális partszakasz: Chríszi Miliá finom, aranyhomokos partja és lassan mélyülő vize biztonságos fürdőzést nyújt.

Alonisszosz tagolt partvonala tengerrel és sziklákkal.
Alonisszosz festői partjai és vadregényes öblei maguk a megtestesült nyugalom.
Fotó: NomadBeg /  Shutterstock 

Európa legnagyobb tengeri rezervátuma

A sziget körüli vizekben terül el egy 2200 négyzetkilométeres nemzeti park, amely Európa legnagyobb védett tengeri területe. Ez a tiszta vizes élőhely ad otthont a veszélyeztetett mediterrán barátfókáknak. A biológiai sokféleség mellett a búvárok számára is tartogat szenzációkat a régió, itt található ugyanis a Perisztera melletti ókori hajóroncs, amelyet víz alatti múzeum keretében lehet megtekinteni. A látótávolság a tengerben gyakran eléri az 50 métert, ami világszínvonalú feltételeket biztosít a könnyűbúvárkodáshoz.

Chora felülnézetből
A dombtetőre épült Chorából lenyűgöző panoráma nyílik az utazó szeme elé.
Fotó: Pit Stock /  Shutterstock 

A szárazföldön a túrázók több mint 40 kilométernyi jelzett ösvényen barangolhatnak. Az utak sűrű fenyveseken és olajfaligeteken keresztül vezetnek a rejtett, magányos öblök felé.

görögországi utcakép templommal
A legkisebb falvakban is képeslapra kívánkozó régi templomok, hagyományos stílusban emelt épületek varázsolják el az utazót.
Fotó: sangriana /  Shutterstock 

Chora történelmi utcái és a sziget megközelítése

Az egykori főváros, Chora egy dombtetőn fekszik, ahonnan teljes körpanoráma nyílik a környező tengerre. A települést egy 1965-ös földrengés súlyosan megrongálta, de a macskaköves utcákat, a virágos erkélyeket és a hagyományos kőházakat gondos munkával helyreállították.

Chora utcarészlete Alonisszoszon.
A régi Chorából, a korábbi fővárosból az 1965-ös földrengés után elmenekültek a lakók, ekkor alapították a partmenti Patitiri. Chora épületei azonban ksőbb újjáépültek. 
Fotó: Pit Stock /  Shutterstock 

Alonisszosz érintetlenségének és csendjének fő oka, hogy nem rendelkezik saját repülőtérrel. A turisták a legközelebbi reptérről, Szkiáthoszról induló menetrend szerinti kompokkal (körülbelül 2,5 órás út), vagy a szárazföldi Voloszból érhetik el a kikötőt. A hosszabb utazásért cserébe egy olyan menedékhely fogadja az érkezőket, ahol a pihenésé és a természeté a főszerep.

Nézd meg ezt a gyönyörű görög szigetet az alábbi videóban is:

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