Megválasztották a világ legnyugodtabb szigetét, és közelebb van, mint hinnéd

A Solmar Villas utazási szakértői több mint 160 globális úti célt vizsgáltak meg, hogy megtalálják a legnyugodtabb nyári úti célt. Az elemzés alapján az Északi-Szporádok legeldugottabb tagja, Alonisszosz végzett az élen, megelőzve a népszerűbb, de jóval zsúfoltabb szomszédait. Ez a csendes görög sziget a tömegturizmus hiányával, a kellemes klímájával és a főszezonban is lassú életvitelével érdemelte ki az elismerést. A helyszín ideális választás azoknak, akik távol szeretnének lenni a tengerjáró hajók zajától és a túlméretezett üdülőkomplexumoktól.

Ez a görög sziget, Alonisszosz maga a paradicsom, ahol júniusban is 25 fok vár.

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A legnyugodtabb hely: egy átfogó elemzés alapján az Északi-Szporádokhoz tartozó Alonisszosz lett a világ legpihentetőbb úti célja.

egy átfogó elemzés alapján az Északi-Szporádokhoz tartozó Alonisszosz lett a világ legpihentetőbb úti célja. Védett tengeri park: itt található Európa legnagyobb tengeri rezervátuma, ahol mediterrán barátfókák élnek, és egy ókori hajóroncshoz is lehet merülni.

itt található Európa legnagyobb tengeri rezervátuma, ahol mediterrán barátfókák élnek, és egy ókori hajóroncshoz is lehet merülni. Autentikus és tiszta: a sziget repülőtér híján megmenekült a tömegturizmustól, így árai megfizethetők, strandjai pedig kristálytiszták maradtak.

Miért különleges ez a görög sziget?

E görög sziget legnagyobb vonzereje az autentikus hangulatban és a háborítatlan természetben rejlik. Míg a közeli Míkonosz a luxusról és a magas árakról ismert, Alonisszoszon a vendéglátás közvetlen és megfizethető maradt. A sziget környezettudatosságból is jelesre vizsgázik: az országban az elsők között tiltották be itt a műanyag zacskók használatát, védve a helyi ökoszisztémát.

A kavicsos Ájosz Dimítriosz strand egy látványos, tengerbe nyúló földnyelven terül el, amelyet kristálytiszta víz ölel körbe.

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A partvonalat különleges strandok tagolják, amelyek mindegyike egyedi karakterrel bír. A kavicsos Ájosz Dimítriosz egy látványos, tengerbe nyúló földnyelv kristálytiszta vízzel, míg Kokkinokasztro a mélykék tenger és a drámai hatású, vörös sziklák kontrasztjával nyűgözi le az utazókat. A kisgyermekes családok számára is van ideális partszakasz: Chríszi Miliá finom, aranyhomokos partja és lassan mélyülő vize biztonságos fürdőzést nyújt.

Alonisszosz festői partjai és vadregényes öblei maguk a megtestesült nyugalom.

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Európa legnagyobb tengeri rezervátuma

A sziget körüli vizekben terül el egy 2200 négyzetkilométeres nemzeti park, amely Európa legnagyobb védett tengeri területe. Ez a tiszta vizes élőhely ad otthont a veszélyeztetett mediterrán barátfókáknak. A biológiai sokféleség mellett a búvárok számára is tartogat szenzációkat a régió, itt található ugyanis a Perisztera melletti ókori hajóroncs, amelyet víz alatti múzeum keretében lehet megtekinteni. A látótávolság a tengerben gyakran eléri az 50 métert, ami világszínvonalú feltételeket biztosít a könnyűbúvárkodáshoz.