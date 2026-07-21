ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Daniella, Dániel névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A mackó sztárja 10 év házasság után válik férjétől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors válás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 21. 11:00
A mackóválókeresetbíróságházasság
Abby Elliott július 17-én beadta a válókeresetet. A mackó sztárja és férje 10 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Mackó (The Bear) című díjnyertes sorozat Natalie 'Sugar' Berzatto-ját alakító színésznő közel tíz év házasság után beadta a válókeresetet férje, Bill Kennedy ellen. A bírósági dokumentumok szerint Abby Elliott kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott és már a gyermekelhelyezésről, valamint az anyagi kérdésekről is rendelkezett a beadványában.

A mackó sztárja, Abby Elliott 10 év házasság után válik férjétől, Bill Kennedy-től.
A mackó sztárja, Abby Elliott 10 év házasság után válik férjétől, Bill Kennedy-től
(Fotó: Flanigan/Northfoto)
  • Abby Elliott közel egy évtizednyi házasság után válik férjétől, Bill Kennedy-től
  • A mackó sztárja kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott a válókeresetben
  • A színésznő és a producer két közös gyermeket nevelnek: Edith (5) és William (3).

A mackó sztárja 10 év házasság után válik férjétől

A mackó sztárja 10 év házasság után válik a férjétől, a producer Bill Kennedy-től. A People magazin beszámolója szerint Abby Elliott pénteken nyújtotta be a válókeresetet Los Angelesben. A hivatalos bírósági iratok szerint a különválás dátuma 2026. július 8., a válás indokaként pedig a hollywoodi sztárok körében gyakran használt kibékíthetetlen ellentéteket jelölte meg. A mackó sztárja egyelőre nem nyilatkozott nyilvánosan a szakítás részleteiről, és férje, Bill Kennedy sem kommentálta a történteket.

Abby Elliott és Bill Kennedy 2016-ban házasodtak össze.
Abby Elliott és Bill Kennedy 2016-ban házasodtak össze 
(Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/Northfoto)

Abby Elliott a válás után nem akar tartásdíjat fizetni

A megszerzett bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Abby Elliott közös jogi és fizikai felügyeletet szeretne gyermekeik felett. Emellett házastársi tartásdíjat is igényelt, ugyanakkor azt is kérte a bíróságtól, hogy férje, Bill Kennedy ne részesülhessen hasonló támogatásban. Továbbá szeretné, hogy férje fizesse a válóperrel kapcsolatos ügyvédi költségeit is.

Abby Elliott A mackó című sikersorozat főszereplője.
Abby Elliott Natalie Sugar Berzattót alakítja A mackó című sikersorozatban
(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Abby Elliott és Bill Kennedy kapcsolata

Abby Elliott és Bill Kennedy még 2014-ben ismerkedtek meg a Sex Ed című film forgatásán. Kennedy a film forgatókönyvírója volt, A mackó sztárja pedig az egyik főszerepet játszotta. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, másfél év együttlét után, 2015 októberében eljegyezték egymást. Rá egy évre, 2016 szeptemberében egy New England-i templomban mondták ki a boldogító igent családjuk és barátaik körében. Az esküvőt követően két gyermekük született: Edith 2020-ban, William 2023-ban. Kapcsolatuk alatt a közösségi médiában és a vörös szőnyeges eseményeken is gyakran mutatkoztak együtt, ezért is lepett meg sokakat a válásuk híre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu