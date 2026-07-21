A Mackó (The Bear) című díjnyertes sorozat Natalie 'Sugar' Berzatto-ját alakító színésznő közel tíz év házasság után beadta a válókeresetet férje, Bill Kennedy ellen. A bírósági dokumentumok szerint Abby Elliott kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott és már a gyermekelhelyezésről, valamint az anyagi kérdésekről is rendelkezett a beadványában.

A mackó sztárja, Abby Elliott 10 év házasság után válik férjétől, Bill Kennedy-től

(Fotó: Flanigan/Northfoto)

Abby Elliott közel egy évtizednyi házasság után válik férjétől, Bill Kennedy -től

közel egy évtizednyi házasság után válik férjétől, -től A mackó sztárja kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott a válókeresetben

sztárja kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott a válókeresetben A színésznő és a producer két közös gyermeket nevelnek: Edith (5) és William (3).

A mackó sztárja 10 év házasság után válik férjétől

A mackó sztárja 10 év házasság után válik a férjétől, a producer Bill Kennedy-től. A People magazin beszámolója szerint Abby Elliott pénteken nyújtotta be a válókeresetet Los Angelesben. A hivatalos bírósági iratok szerint a különválás dátuma 2026. július 8., a válás indokaként pedig a hollywoodi sztárok körében gyakran használt kibékíthetetlen ellentéteket jelölte meg. A mackó sztárja egyelőre nem nyilatkozott nyilvánosan a szakítás részleteiről, és férje, Bill Kennedy sem kommentálta a történteket.

Abby Elliott és Bill Kennedy 2016-ban házasodtak össze

(Fotó: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/Northfoto)

Abby Elliott a válás után nem akar tartásdíjat fizetni

A megszerzett bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Abby Elliott közös jogi és fizikai felügyeletet szeretne gyermekeik felett. Emellett házastársi tartásdíjat is igényelt, ugyanakkor azt is kérte a bíróságtól, hogy férje, Bill Kennedy ne részesülhessen hasonló támogatásban. Továbbá szeretné, hogy férje fizesse a válóperrel kapcsolatos ügyvédi költségeit is.

Abby Elliott Natalie Sugar Berzattót alakítja A mackó című sikersorozatban

(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Abby Elliott és Bill Kennedy kapcsolata

Abby Elliott és Bill Kennedy még 2014-ben ismerkedtek meg a Sex Ed című film forgatásán. Kennedy a film forgatókönyvírója volt, A mackó sztárja pedig az egyik főszerepet játszotta. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, másfél év együttlét után, 2015 októberében eljegyezték egymást. Rá egy évre, 2016 szeptemberében egy New England-i templomban mondták ki a boldogító igent családjuk és barátaik körében. Az esküvőt követően két gyermekük született: Edith 2020-ban, William 2023-ban. Kapcsolatuk alatt a közösségi médiában és a vörös szőnyeges eseményeken is gyakran mutatkoztak együtt, ezért is lepett meg sokakat a válásuk híre.