„A Templomos lovag szelleme” – hátborzongató felvételt rögzített egy kísértetvadász

Egy szellemvadásznak hátborzongató élményben volt része a lincolnshire-i Temple Bruer középkori romjainál, amely egykor a Templomos lovagrend egyik legfontosabb birtoka volt.

Szellemmel találkozott az elhagyatott épületben

Fotó: Raggedstone

A 60 éves Mark Vernon elmondása szerint már az érkezésekor furcsa érzés fogta el.

Ahogy beléptem a helyre, felállt a szőr a karomon, és ez általában annak a jele, hogy nincs az ember egyedül.

Szellem szólította meg, amikor belépett az épületbe

A férfi, aki több mint 40 éve foglalkozik paranormális jelenségek kutatásával, azt állítja, a helyszínen először beszélgetésszerű hangokat hallott.

Egy férfi és egy nő hangját hallottam, mintha teljesen hétköznapi beszélgetést folytattak volna, de amint közelebb mentem, a hang egyszerűen eltűnt.

Vernon szerint a torony lépcsőjéről is különös zajok hallatszottak.

Határozottan olyan hang volt, mintha valamit felhúztak volna a lépcsőn, mintha valamit vonszoltak volna felfelé.

A legmegdöbbentőbb élmény azonban akkor érte, amikor visszanézte a kamerafelvételt.

Amikor visszanéztem a videót, látható volt, hogy valami áthalad a helyiségen.

A férfi szerint a jelenség akár egy Templomos lovag szelleme is lehet, mivel korábbi beszámolók is említenek olyan kísértetalakokat a környékről, amelyek vörös keresztes ruhát viselnek – ez a rend legismertebb jelképe volt.

A szellemvadász azt is elmondta, hogy elektronikus hangfelvételén (EVP) egy különös mondatot is rögzített:

Hol van Cara?

Vernon szerint „Cara” egy olyan szellem, akivel korábban is találkozott már.

A férfi úgy véli, a helyszín különösen aktív volt, és egy másik YouTube-on ismert szellemvadász videója is megerősítette számára a jelenségeket, aki szintén beszámolt a lépcsőn hallható zajokról. A Temple Bruer a Templomos lovagrend egyik kevés fennmaradt angliai helyszíne, amely a rend kiterjedt hálózatának része volt – írja a swns.