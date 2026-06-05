Megfagyott a vér a dolgozók ereiben: hátborzongató entitás keltett riadalmat a bevásárlóközpontban

Hátborzongató videó látott napvilágot egy állítólagos kísértetről Mexikóban, amint épp egy bevásárlóközpont egyik üzlete előtt rohangál. A helyi média jelentése szerint az ijesztő felvételt a napokban tette közzé az interneten egy felhasználó, aki azt állította, a nem éppen szokványos jelenetet az áruházban zajló építkezésen dolgozó munkások vették fel.
Az alább megosztott videón az látható, amint a bevásárlóközpont addigi nyugalmát hirtelen egy kislány jelenléte zavarta meg, aki egy üzlet előtt szaladt el. A kamera ezt követően a munkások felé fordult, akik érhető módon mélységes döbbenettel vették tudomásul a történteket, majd ezután felkapták a szerszámaikat - vélhetően azért, hogy mihamarabb elhagyhassák a helyszínt.
Miután a felvétel megosztásra került, nem meglepő módon, igencsak nagy vihart kavart, és hatalmas vitához vezetett a felhasználók körében. Míg sokan úgy vélték, hogy a videón egy valódi szellemet sikerült megörökíteni, addig a szkeptikusok azzal érveltek, az egész jelenet egyszerűen túl "jó" hogy igaz legyen, és mint ilyen, feltehetően nem több, mint egy gondosan megtervezett átverés, amelyben a bevásárlóközpont egyik dolgozójának gyermeke játszotta el az állítólagos kísértetet, de felmerült az is, a jelenség a mesterséges intelligencia eredménye - írja a Coast to Coast AM.
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