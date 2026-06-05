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Annemarie Schaberlre és Tizi és a Stranger Things című sorozatból

Rémület a bajor Hawkinsban: az igazi Tizire 19 évesen lecsaptak a tudósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors paranormális jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 13:45
Stranger Thingsrejtély
Az elméjével mozgatott tárgyakat, és már a puszta jelenléte is felforgatott minden helyiséget, ahol megfordult: a Stranger Things főhőse, Tizi a valóságban is létezett, és kísértetiesen hasonló szuperereje miatt őt is célba vették a tudósok.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A hidegháború idején élt egy bajor titkárnő, akin tudósok kezdtek kísérletezni.
  • A bajor szépségnek állítólag a Stranger Things-ből ismert Tiziéhez hasonló ereje volt.
  • Amikor megjelent a munkahelyén, olyan paranormális jelenségek történtek, amelyek mindenkit megrémítettek. 

Ahogy véget ért a Stranger Things 5. évada, mindenki szomorúan hajtotta le a fejét – vagy épp könnyek között, miután kiderült: Tizi, a szuperképességgel rendelkező főhős feláldozta magát, vagy talán elhagyta Hawkinst, hogy a szerettei békében élhessenek. Az ő története ugyanúgy véget ért, mint egy, az övéhez hasonló erővel bíró fiatal nőnek a valóságban. Korabeli feljegyzések szerint legalábbis egy lánynál telepatikus képességeket feltételeztek a hidegháború idején.

Tizi karaktere a Stranger Things című sorozatból
A Stranger Things főhőséhez, Tizihez hasonló lányról találtak feljegyzéseket. Fotó: Northfoto

Megelevenedett a múltban a Stranger Things főhőse

Furcsa jelenségek történtek

A hidegháború egyik legfeszültebb évében, 1967 őszén a bajor Rosenheimben elszabadult a földi pokol. Egy helyi ügyvédi iroda a paranormális jelenségek bölcsője lett: tárgyak mozogtak maguktól, villództak és felrobbantak a lámpaégők, lehullottak a falon lévő festmények. Mindenki kereste a választ, hogy mégis mi történik? A szemtanúk szerint a helyzet olyan hátborzongató volt, mintha az irodában egy láthatatlan kísértet garázdálkodott volna.

Egy fiatal nőt tettek felelőssé

Kutatók és fizikusok lepték el a helyet, hogy megoldják a rejtélyt. Időközben felfigyeltek egy 19 éves titkárnőre, Annemarie Schaberlre, akiről azt feltételezték: ő okozza a parajelenségeket. A bajor szépség a leírások szerint éppen olyan lehetett, mint a Stranger Things című sorozatból ismert Tizi: a kutatók szerint elég volt a puszta jelenléte, hogy a tárgyak mozogni kezdjenek. A tudósok szinte azonnal kísérletek alá vetették a lányt: műszerekkel figyelték, miközben az irodai fénymásolóból rejtélyes folyadék tört elő, a telefonvonalak pedig maguktól tárcsáztak számokat.

Láttam őt egy-egy nehezebb nap után. Úgy nézett ki, mint akiből kiszívták az életet, a szemei bevéreztek, és napokig képtelen volt lábra állni. A tudomány oltárán feláldozták az egészségét

– nyilatkozta egy laborasszisztens a korabeli lapoknak.

Annemarie Schaberl Annemarie Schaberl
Ő volt a bajor Tizi, Annemarie Schaberl. Fotó: Wikipedia/OHNE

A parapszichológusok végül arra a megállapításra jutottak, hogy Annemarie képes a telekinézisre. A képességét szerintük az elfojtott érzelmei és a szerelmi bánata táplálta, hogy véget ért a házassága. A helyiek nem hittek a tudósoknak, szerintük a fiatal nő csak játszadozott, egy egyszerű csaló volt.

– Az egész csak egy jól felépített illúzió és trükközés volt, amivel mindenkit becsaptak – nyilatkozta egy ott élő, aki kiemelte: a történtekről még jegyzőkönyv sem készült.

A rosenheimi rejtélyt tehát kétféleképpen oldották meg: a szakemberek és a lakosság. Az viszont tény, hogy a hidegháború idején élt egy fiatal nő, akiről azt híresztelték, hogy szuperképessége van. 

Felcsigáztunk a Stranger Thingsre? Játszd le az utolsó évad előzetesét:

(Wikipedia)

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