Rémület a bajor Hawkinsban: az igazi Tizire 19 évesen lecsaptak a tudósok

A hidegháború idején élt egy bajor titkárnő, akin tudósok kezdtek kísérletezni.

A bajor szépségnek állítólag a Stranger Things -ből ismert Tiziéhez hasonló ereje volt.

-ből ismert Tiziéhez hasonló ereje volt. Amikor megjelent a munkahelyén, olyan paranormális jelenségek történtek, amelyek mindenkit megrémítettek.

Ahogy véget ért a Stranger Things 5. évada, mindenki szomorúan hajtotta le a fejét – vagy épp könnyek között, miután kiderült: Tizi, a szuperképességgel rendelkező főhős feláldozta magát, vagy talán elhagyta Hawkinst, hogy a szerettei békében élhessenek. Az ő története ugyanúgy véget ért, mint egy, az övéhez hasonló erővel bíró fiatal nőnek a valóságban. Korabeli feljegyzések szerint legalábbis egy lánynál telepatikus képességeket feltételeztek a hidegháború idején.

A Stranger Things főhőséhez, Tizihez hasonló lányról találtak feljegyzéseket. Fotó: Northfoto

Megelevenedett a múltban a Stranger Things főhőse

Furcsa jelenségek történtek

A hidegháború egyik legfeszültebb évében, 1967 őszén a bajor Rosenheimben elszabadult a földi pokol. Egy helyi ügyvédi iroda a paranormális jelenségek bölcsője lett: tárgyak mozogtak maguktól, villództak és felrobbantak a lámpaégők, lehullottak a falon lévő festmények. Mindenki kereste a választ, hogy mégis mi történik? A szemtanúk szerint a helyzet olyan hátborzongató volt, mintha az irodában egy láthatatlan kísértet garázdálkodott volna.

Egy fiatal nőt tettek felelőssé

Kutatók és fizikusok lepték el a helyet, hogy megoldják a rejtélyt. Időközben felfigyeltek egy 19 éves titkárnőre, Annemarie Schaberlre, akiről azt feltételezték: ő okozza a parajelenségeket. A bajor szépség a leírások szerint éppen olyan lehetett, mint a Stranger Things című sorozatból ismert Tizi: a kutatók szerint elég volt a puszta jelenléte, hogy a tárgyak mozogni kezdjenek. A tudósok szinte azonnal kísérletek alá vetették a lányt: műszerekkel figyelték, miközben az irodai fénymásolóból rejtélyes folyadék tört elő, a telefonvonalak pedig maguktól tárcsáztak számokat.

Láttam őt egy-egy nehezebb nap után. Úgy nézett ki, mint akiből kiszívták az életet, a szemei bevéreztek, és napokig képtelen volt lábra állni. A tudomány oltárán feláldozták az egészségét

– nyilatkozta egy laborasszisztens a korabeli lapoknak.