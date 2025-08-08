Rejtélyes hatodik érzék: ijesztő jelek, amelyek arra utalnak, hogy a macskád szellemet lát

A macskák már évezredek óta különös helyet foglalnak el az emberi kultúrában. Az ókori Egyiptomban szent állatként tisztelték őket, sőt, egyes hiedelmek szerint képesek voltak kapcsolatot teremteni az élők és a holtak világa között a hatodik érzéküknek köszönhetően. A skót és ír legendák szerint a macskák lelkeket is képesek elragadni. Különösen a fekete színűeket tartják veszélyesnek. De vajon tényleg érzékelnek valamit, amit mi nem?

Sokak szerint a macskáknak van hatodik érzékük, így a spirituális dolgokra is érzékenyebbek.

Fotó: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

A hatodik érzék az állatoknál is működik: a cicák és a túlvilág

Ezt mondja a szakértő a macskák érzékszerveiről

Dr. Bonnie Bragdon állatorvos és viselkedési szakértő szerint a macskák érzékszervei messze felülmúlják a miénket. „A macskáknak sokkal kevesebb fény is elég a megfelelő látáshoz, mint az embereknek – nagyjából a hatodára van szükségük. Emellett olyan apró rezgéseket és fényváltozásokat is érzékelnek, amelyeket mi észre sem veszünk ” – mondja a szakértő.

A cicák sötétben is remekül látnak és a hallásuk is elképesztő: akár 1,5-szer szélesebb frekvenciatartományt képesek érzékelni, mint mi. És ha mindez nem lenne elég, van egy külön illatérzékelőjük is a szájpadlásukon: a Jacobson-szerv. Ezzel olyan szagokat is képesek megérezni, amelyeket mi sosem fogunk megérezni.

Miért bámulnak a semmibe?

Sok gazdi számolt már be arról, hogy a cicája hosszasan bámult egy sarokba vagy falra, ahol senki nem volt. Néha úgy viselkednek, mintha követnének valamit a szemükkel, ami nem is létezik. Egyesek szerint ezek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a macskák szellemeket látnak. Mások szerint csak szúnyogot, fényvillanást vagy zajt érzékelnek.

Amy Shojai, macskaviselkedési tanácsadó szerint „a macskák érzékelik a legapróbb változásokat is: hőmérséklet, légáramlat, fény vagy nyomás – számukra mind információ. Amit mi semminek látunk, az számukra egy egész történet lehet.”

Sőt, bizonyos kutatások szerint a cicák képesek az ultraibolya fényt is érzékelni –vagyis konkrétan olyan dolgokat láthatnak, amelyek számunkra láthatatlanok.

A macskák érzékszervei sokkal kifinomultabbak, mint az embereké.

Fotó: Anna Kraynova / Shutterstock

De vajon a macskád szellemeket lát?

Nos, ez attól függ, miben hiszünk. Ha egy-egy furcsa pillanat után visszatér minden a normál kerékvágásba, akkor nincs ok aggodalomra. Ha viszont cicánk folyamatosan stresszes, zavart vagy extrém módon reagál mindenre, érdemes állatorvoshoz fordulni, mert akár rejtett egészségügyi problémák is állhatnak a háttérben.