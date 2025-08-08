Rejtélyes hatodik érzék: ijesztő jelek, amelyek arra utalnak, hogy a macskád szellemet lát

A macskák már évezredek óta különös helyet foglalnak el az emberi kultúrában. Az ókori Egyiptomban szent állatként tisztelték őket, sőt, egyes hiedelmek szerint képesek voltak kapcsolatot teremteni az élők és a holtak világa között a hatodik érzéküknek köszönhetően. A skót és ír legendák szerint a macskák lelkeket is képesek elragadni. Különösen a fekete színűeket tartják veszélyesnek. De vajon tényleg érzékelnek valamit, amit mi nem?
Dr. Bonnie Bragdon állatorvos és viselkedési szakértő szerint a macskák érzékszervei messze felülmúlják a miénket. „A macskáknak sokkal kevesebb fény is elég a megfelelő látáshoz, mint az embereknek – nagyjából a hatodára van szükségük. Emellett olyan apró rezgéseket és fényváltozásokat is érzékelnek, amelyeket mi észre sem veszünk ” – mondja a szakértő.
A cicák sötétben is remekül látnak és a hallásuk is elképesztő: akár 1,5-szer szélesebb frekvenciatartományt képesek érzékelni, mint mi. És ha mindez nem lenne elég, van egy külön illatérzékelőjük is a szájpadlásukon: a Jacobson-szerv. Ezzel olyan szagokat is képesek megérezni, amelyeket mi sosem fogunk megérezni.
Sok gazdi számolt már be arról, hogy a cicája hosszasan bámult egy sarokba vagy falra, ahol senki nem volt. Néha úgy viselkednek, mintha követnének valamit a szemükkel, ami nem is létezik. Egyesek szerint ezek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a macskák szellemeket látnak. Mások szerint csak szúnyogot, fényvillanást vagy zajt érzékelnek.
Amy Shojai, macskaviselkedési tanácsadó szerint „a macskák érzékelik a legapróbb változásokat is: hőmérséklet, légáramlat, fény vagy nyomás – számukra mind információ. Amit mi semminek látunk, az számukra egy egész történet lehet.”
Sőt, bizonyos kutatások szerint a cicák képesek az ultraibolya fényt is érzékelni –vagyis konkrétan olyan dolgokat láthatnak, amelyek számunkra láthatatlanok.
Nos, ez attól függ, miben hiszünk. Ha egy-egy furcsa pillanat után visszatér minden a normál kerékvágásba, akkor nincs ok aggodalomra. Ha viszont cicánk folyamatosan stresszes, zavart vagy extrém módon reagál mindenre, érdemes állatorvoshoz fordulni, mert akár rejtett egészségügyi problémák is állhatnak a háttérben.
De hogy látnak-e szellemeket, azt bizonyítani senki sem tudja, de a történetekből és viselkedési megfigyelésekből úgy tűnik, hogy a macskák biztosan többet érzékelnek a világból, mint mi. És bár a tudomány nem állítja egyértelműen, hogy kedvencünk túlvilági lényekkel cseveg a kanapén, nem zárható ki. Úgyhogy ha legközelebb cicád hosszasan bámul valamit a levegőben, lehet, hogy tényleg szellemeket lát.
Félelmetes videót rögzített a kamera egy szellemjárta házban:
