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Kinyílt az elme szelencéje: ezért jelennek meg a démonok a rémálmokban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors démon
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 19:45
álmatlanságalvászavaralvásparalízisrémálomkutatás
Évszázadokon át rettegtünk az éjszakai szörnyektől, amik képesek voltak álmainkban ránk hozni a frászt. Viszont a kutatók most végre megtalálták a démonok titkos térképét és rájöttek, miért okoznak rémálmokat esténként. A válasz egyszerre döbbenetes és lesújtó.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Kutatók rájöttek, hogy miért akarják az embereket démonok megszállni a rémálmaikban.
  • Feltérképeztek egy démoni térképet, ezzel leleplezve az igazságot.
  • 124 részvető vezetett álomnaplót, amik hasonlítottak egymásra: megegyezett a démon alakja és a támadási technikája is.

A legtöbben csak legyintünk, amikor éjszaka egy szörnyű rémálom kiránt minket az ágyból, majd visszafekszünk. Egy brit kutatócsoport viszont most feltérképezte agyunk rejtett zugait, hogy kiderítse: miért üldöznek minket démonok az álmainkban? Találtak valamit, amelytől minden megváltozik, amit eddig gondoltunk az entitásokról. Megtalálták a démonok térképét, amivel az álmodókat módszeresen, végkimerülésig kínozzák. 

Rémálom miatt rejtőzik a takaró alá este egy nő.
A kutatók rémálomszerű, démoni entitások nyomába eredtek.  Amit találtak, arra még ők sem voltak felkészülve / Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Mit keresnek a démonok egy rémálomban?

Egy brit kutatócsapat 124 részvetőt figyelt meg két héten át, akik részletes álomnaplót vezettek. Elképesztő mennyiségű, összesen 1599 álomleírás született, amelyek hátborzongatóan hasonlítottak egymásra. Szinte egy mintát követtek:

  • először csak egy sötét alak jelent meg az álmokban, 
  • egyre közelebb lépett, démoni alakot öltött,
  • végül mindent elsöprő, bénító támadásba lendült. 

A helyszín is szinte mindig ugyanaz volt: szűk szobák, folyosók, omladozó falak között üldözte őket a gonosz entitás. A levegő egyre nehezebbnek tűnt, a beszámolók szerint mintha a falakon át szivárgott volna a szellemvilág.

A démonok alakja is egyforma volt. Az arcuk elmosódott, mégis rettenetesen ismerősek voltak. Az emberek, mintha hallucinációt éltek volna át. Mindezt testbénulás kísérte – tipikus alvásparalízises tüneteket éltek át, amelyeket rettenetes álmatlanság, tartós alvászavar követett.

A rémálmok és az alvásparalízis okai 

A kutatócsoport végül rájött, hogy mi a rémálmok jelentése. A démonok valójában nem furakodtak be az elmébe, álombéli paranormális jelenségeket okozva. A magyarázat nagyon is racionális: azért éltek át ilyen rémálmokat, mert az agyuk túlterhelt volt vagy trauma jelei, stressz tünetei jelentkeztek náluk, ezért az elméjük mindezt egy éjszaka alatt képtelen volt feldolgozni. Az álomfejtés szerint tehát a démon nem külső személy volt, hanem a saját, elfojtott haragjuk és bűntudatuk kivetülése. 

A kutatók szerint van kiút ebből az éjszakai pokolból. A cél az, hogy ne csak az alvásparalízis ellen tegyünk, hanem feltárjuk, mi táplálja ezeket az álmokat. Azt javasolják, hogy azok, akiket visszatérő álmok gyötörnek, forduljanak alvásgyógyászhoz vagy kérjék pszichológus segítségét. 

Nemcsak démonok, emberszerű entitások is gyötrik az élőket. 5 jellel könnyen leleplezheted őket. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(PsyPost)

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