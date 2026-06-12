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Mennyit tud rólad a mesterséges intelligencia? Ezzel az 5 paranccsal máris kiderítheted

Mennyit tud rólad a mesterséges intelligencia? Ezzel az 5 paranccsal máris kiderítheted

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 20:45
mesterséges intelligenciapszichológiai egészség
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a chatbotok csupán egyszerű digitális asszisztensek, pedig a velük folytatott beszélgetésekből kíméletlen pontossággal feltérképezik a személyiségünket. Minden egyes bepötyögött mondatunkkal egyre többet és többet tud meg rólunk a mesterséges intelligencia. Ezért most összeszedtünk 5 egyszerű parancsot, amellyel te is kiderítheted, mennyire ismer téged az AI.

Ha már egy ideje társalgunk a chatbottal, rengeteg olyan infót is megosztunk vele, aminek a jelentőségével még nem is vagyunk tisztában. Amikor éjszaka, magányosan chatelünk vele a legféltettebb vágyainkról vagy a munkahelyi elakadásainkról, az algoritmus csendben jegyzetel, elemez, és egy olyan képet alkot rólunk, amibe csak a legbátrabbak mernek belenézni. Itt az ideje, hogy megtudjuk, mit lát belőlünk a mesterséges intelligencia! Használjuk ezt az öt parancsot, és rántsuk le a leplet a digitális alteregónkról! És a legjobb: az összes ismert AI-chatbottal működik.

Önismeret: mennyit tud rólunk a mesterséges intelligencia?
Mennyit tud rólunk a mesterséges intelligencia? Segíthet az önismeretben?
Fotó: Lightspring / shutterstock
  • Szembesülünk a legidegesítőbb hibáinkkal.
  • Kiderítjük, milyen rejtett karrierlehetőségeket lát bennünk az algoritmus.
  • Megtudjuk, melyik popkulturális karakter bőrébe bújtatna minket a chatbot.
  • Listába szedjük a magánéletünkről akaratlanul elárult legféltettebb titkokat.

Ezzel az 5 paranccsal fejlesztheted az önismeretedet a mesterséges intelligencia révén

1. Pszichológiai mélyelemzés

Nem bújhatunk el a saját szavaink mögé. Ha elküldjük az AI-nak ezt a parancsot, azonnal kiderül, milyennek lát minket a rendszer.

A parancs: „Az eddigi beszélgetéseink stílusa, szóhasználata és témái alapján készíts rólam egy részletes pszichológiai és személyiségprofilt. Mik a legfőbb jellemvonásaim, milyen a kommunikációs stílusom, és melyek a rejtett motivációim?”

2. A bennünk rejlő lehetőségek feltérképezése

Néha kell egy pofon a valóságtól, és az MI örömmel asszisztál ehhez. Amikor arra kérjük, hogy mutasson rá a következetlenségeinkre, nem fog finomkodni, hanem a képünkbe vágja a legfájóbb igazságokat.

A parancs: „Nézd át a múltbéli interakcióinkat, és fogalmazd meg kíméletlenül, de építő jelleggel: mik a legnagyobb vakfoltjaim? Miben vagyok következetlen?” 

3. Személyes karrier-tanácsadás

Ha megkérdezzük tőle, miben érhetnénk el radikális áttörést a karrierünkben, és milyen munkakörre kellene pályáznunk, olyan pozíciókat is kiadhat, amikre magunktól talán sosem gondoltunk volna. Lényegében ingyen kapunk egy olyan karriertanácsadást, amiért mások súlyos tízezreket fizetnek.

A parancs: „A céljaim, a szakmai képességeim és az eddig megosztott információk alapján határozd meg, melyek a legnagyobb szakmai erősségeim, és milyen területen tudnék radikális áttörést elérni a következő egy évben.”

4. Milyen filmes karakterek lennénk?

A parancs: „Ha az eddigi interakcióink alapján be kellene skatulyáznod engem egy popkulturális archetípusba vagy filmbeli karakterbe, ki lennék én és miért? Írd le a karakterem előnyeit és bosszantó hibáit is.”

Egy kis humorért nem kell a szomszédba mennünk. Kérjük meg, hogy skatulyázzon be minket egy ismert karakterbe, és garantáltan visítva fogunk nevetni. Lehet, hogy a chatbot szerint zseniális, de szórakozott professzorok vagyunk, vagy éppen a háttérből manipuláló, enyhén paranoiás főgonoszok; ráadásul közben magunkról is tanulhatunk valami újat.

5. A nagy biztonsági leltár

Végül jöhet a feketeleves, a konkrét tények listája. Ezzel a paranccsal arra utasítjuk a rendszert, hogy szedje össze, mit tud a privát életünkről, a lakhelyünkről és a szokásainkról, valószínűleg megáll bennünk az ütő. Ez a pont tökéletes arra, hogy szembesüljünk a digitális lábnyomunkkal, és eldöntsük: ideje-e megnyomnunk azt a bizonyos memóriasöprő gombot.

A parancs: „Foglald össze egyetlen strukturált listában az összes konkrét tényt, amit a magánéletemről, a családomról, a lakhelyemről, a preferenciáimról és a napi rutinomról tudsz. Ne elemezz, csak tényeket közölj. Használj fel minden infót, amit az interneten találsz rólam.”

Ha további izgalmas tények is érdekelnek a mesterséges intelligenciáról, nézd meg az alábbi videót:

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