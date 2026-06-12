Mennyit tud rólad a mesterséges intelligencia? Ezzel az 5 paranccsal máris kiderítheted

Ha már egy ideje társalgunk a chatbottal, rengeteg olyan infót is megosztunk vele, aminek a jelentőségével még nem is vagyunk tisztában. Amikor éjszaka, magányosan chatelünk vele a legféltettebb vágyainkról vagy a munkahelyi elakadásainkról, az algoritmus csendben jegyzetel, elemez, és egy olyan képet alkot rólunk, amibe csak a legbátrabbak mernek belenézni. Itt az ideje, hogy megtudjuk, mit lát belőlünk a mesterséges intelligencia! Használjuk ezt az öt parancsot, és rántsuk le a leplet a digitális alteregónkról! És a legjobb: az összes ismert AI-chatbottal működik.

Mennyit tud rólunk a mesterséges intelligencia? Segíthet az önismeretben?

Fotó: Lightspring / shutterstock

Szembesülünk a legidegesítőbb hibáinkkal.

Kiderítjük, milyen rejtett karrierlehetőségeket lát bennünk az algoritmus.

Megtudjuk, melyik popkulturális karakter bőrébe bújtatna minket a chatbot.

Listába szedjük a magánéletünkről akaratlanul elárult legféltettebb titkokat.

Ezzel az 5 paranccsal fejlesztheted az önismeretedet a mesterséges intelligencia révén

1. Pszichológiai mélyelemzés

Nem bújhatunk el a saját szavaink mögé. Ha elküldjük az AI-nak ezt a parancsot, azonnal kiderül, milyennek lát minket a rendszer.

A parancs: „Az eddigi beszélgetéseink stílusa, szóhasználata és témái alapján készíts rólam egy részletes pszichológiai és személyiségprofilt. Mik a legfőbb jellemvonásaim, milyen a kommunikációs stílusom, és melyek a rejtett motivációim?”

2. A bennünk rejlő lehetőségek feltérképezése

Néha kell egy pofon a valóságtól, és az MI örömmel asszisztál ehhez. Amikor arra kérjük, hogy mutasson rá a következetlenségeinkre, nem fog finomkodni, hanem a képünkbe vágja a legfájóbb igazságokat.

A parancs: „Nézd át a múltbéli interakcióinkat, és fogalmazd meg kíméletlenül, de építő jelleggel: mik a legnagyobb vakfoltjaim? Miben vagyok következetlen?”

3. Személyes karrier-tanácsadás

Ha megkérdezzük tőle, miben érhetnénk el radikális áttörést a karrierünkben, és milyen munkakörre kellene pályáznunk, olyan pozíciókat is kiadhat, amikre magunktól talán sosem gondoltunk volna. Lényegében ingyen kapunk egy olyan karriertanácsadást, amiért mások súlyos tízezreket fizetnek.