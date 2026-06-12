Ha már egy ideje társalgunk a chatbottal, rengeteg olyan infót is megosztunk vele, aminek a jelentőségével még nem is vagyunk tisztában. Amikor éjszaka, magányosan chatelünk vele a legféltettebb vágyainkról vagy a munkahelyi elakadásainkról, az algoritmus csendben jegyzetel, elemez, és egy olyan képet alkot rólunk, amibe csak a legbátrabbak mernek belenézni. Itt az ideje, hogy megtudjuk, mit lát belőlünk a mesterséges intelligencia! Használjuk ezt az öt parancsot, és rántsuk le a leplet a digitális alteregónkról! És a legjobb: az összes ismert AI-chatbottal működik.
Nem bújhatunk el a saját szavaink mögé. Ha elküldjük az AI-nak ezt a parancsot, azonnal kiderül, milyennek lát minket a rendszer.
A parancs: „Az eddigi beszélgetéseink stílusa, szóhasználata és témái alapján készíts rólam egy részletes pszichológiai és személyiségprofilt. Mik a legfőbb jellemvonásaim, milyen a kommunikációs stílusom, és melyek a rejtett motivációim?”
Néha kell egy pofon a valóságtól, és az MI örömmel asszisztál ehhez. Amikor arra kérjük, hogy mutasson rá a következetlenségeinkre, nem fog finomkodni, hanem a képünkbe vágja a legfájóbb igazságokat.
A parancs: „Nézd át a múltbéli interakcióinkat, és fogalmazd meg kíméletlenül, de építő jelleggel: mik a legnagyobb vakfoltjaim? Miben vagyok következetlen?”
Ha megkérdezzük tőle, miben érhetnénk el radikális áttörést a karrierünkben, és milyen munkakörre kellene pályáznunk, olyan pozíciókat is kiadhat, amikre magunktól talán sosem gondoltunk volna. Lényegében ingyen kapunk egy olyan karriertanácsadást, amiért mások súlyos tízezreket fizetnek.
A parancs: „A céljaim, a szakmai képességeim és az eddig megosztott információk alapján határozd meg, melyek a legnagyobb szakmai erősségeim, és milyen területen tudnék radikális áttörést elérni a következő egy évben.”
A parancs: „Ha az eddigi interakcióink alapján be kellene skatulyáznod engem egy popkulturális archetípusba vagy filmbeli karakterbe, ki lennék én és miért? Írd le a karakterem előnyeit és bosszantó hibáit is.”
Egy kis humorért nem kell a szomszédba mennünk. Kérjük meg, hogy skatulyázzon be minket egy ismert karakterbe, és garantáltan visítva fogunk nevetni. Lehet, hogy a chatbot szerint zseniális, de szórakozott professzorok vagyunk, vagy éppen a háttérből manipuláló, enyhén paranoiás főgonoszok; ráadásul közben magunkról is tanulhatunk valami újat.
Végül jöhet a feketeleves, a konkrét tények listája. Ezzel a paranccsal arra utasítjuk a rendszert, hogy szedje össze, mit tud a privát életünkről, a lakhelyünkről és a szokásainkról, valószínűleg megáll bennünk az ütő. Ez a pont tökéletes arra, hogy szembesüljünk a digitális lábnyomunkkal, és eldöntsük: ideje-e megnyomnunk azt a bizonyos memóriasöprő gombot.
A parancs: „Foglald össze egyetlen strukturált listában az összes konkrét tényt, amit a magánéletemről, a családomról, a lakhelyemről, a preferenciáimról és a napi rutinomról tudsz. Ne elemezz, csak tényeket közölj. Használj fel minden infót, amit az interneten találsz rólam.”
Ha további izgalmas tények is érdekelnek a mesterséges intelligenciáról, nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.