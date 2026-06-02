Ki viseli a felelősséget, ha hibás választ ad az MI? Íme a hatóság válasza!

A mesterséges intelligencia rohamléptekkel formálja át mindennapjainkat. Ott van a munkánkat támogató alkalmazásokban, a közlekedésszervezésben, sőt az emberéleteket mentő orvosi diagnosztikában is. A chatbotok és a legújabb MI modellek pedig olyan lehengerlő magabiztossággal és meggyőző stílussal fogalmaznak, hogy könnyű készpénznek venni minden szavukat. Pedig gyakran hibáznak! Ki felel azért, ha a gép tévedése miatt valami rosszul sül el?

Az MI által elkövetett hibáknak is van felelőse, nem is egy / Fotó: Tongman / Shutterstock

Miért hibázik és hazudik az MI?

Sokan esnek abba a klasszikus csapdába, hogy saját magukhoz hasonlónak képzelik az MI-t és emberi szándékot vagy tudást tulajdonítanak neki. Valójában azonban a mestersége intelligencia (hívják akár Gemininek vagy Chat GPT-nek) nem ad mindenre jó választ a szó hagyományos értelmében, és nem mondja azt sem, hogy ezt sajnos nem tudom, mivel nem rendelkezik öntudattal. Helyette hallucinál (pontatlan adatokat közöl valóságosként), hibás forrásokból tájékozódik, sőt, akár szándékosan meg is téveszti (scheming) a felhasználókat.

Milyen kockázatokat jelent mindez?

Például a hibás üzleti vagy jogi tanácsok követése súlyos anyagi veszteségekhez vezethet, ha pedig egy autonóm jármű közlekedésszervező algoritmusa vagy egy kórházi diagnosztikai eszköz téved, esetleg egy sima nyelvi modell ad rossz egészségügyi tanácsot, amit vakon követ a felhasználó, az közvetlenül az emberek testi épségét, életét is veszélyeztetheti.

Ki a felelős ezekért a hibákért?

Mivel a hallucináció úgynevezett beépített kockázat, az OpenAI és a hasonló MI fejlesztők jogi védőhálóként üzeneteket helyeznek el az oldalaikon. A ChatGPT láblécében például ott áll a figyelmeztetés: a ChatGPT hibázhat és nem orvos. Ezen kívül, mivel az MI nem jogi személy és nincs öntudata, őt magát nem lehet bíróság elé állítani vagy megbüntetni. Ezek miatt a felelősség megosztása a gyakorlatban három szinten valósul meg: