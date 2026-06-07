Semmi AI, Szoboszlai öltözéke 35 éve sem volt ciki: itt a nagy előd bizonyítéka – Fotó

Mióta Szoboszlai Dominik ruhakölteményében a magyar válogatott telki edzőközpontjánál kiszállt a Lamborghinijéből, se vége, se hossza az öltözködésével foglalkozó posztoknak, véleménynyilvánításoknak. Sokan kritizálják, mások ráhagyják vagy dicsérik az ízlését; rengetegen a mesterséges intelligencia segítségével mókolt képekkel viccelődnek vagy éppen igyekeznek meglovagolni a Liverpool-sztár népszerűségét (utóbbiak, azaz a kereskedelmi célú felhasználók ügyében jogi lépéseket is tett a futballista menedzsmentje). Szoboszlai nagy port kavart outfitjére az egyik legstílusosabb reakció a 80-as, 90-es évekbeli elődtől, Csehi Tibortól érkezett.

Szoboszlai Dominik ruhaválasztása sokaknál kiverte a biztosítékot: így érkezett az MLSZ telki edzőközpontjába

Fotó: Instagram/mlsztv

A legnagyobb sikereit a Honvédban elért, egykori háromszoros bajnok középpályás – aki egyébként még pár éve, közel a 60-hoz is rendszeresen játszott nevelőegyesületében, a Dunapataji KSE-ben – egy saját, 1991-es képével jelezte: a divat ciklikusan ismétlődik, Szoboszlai megjelenése pedig a 35 évvel ezelőtti stílus idézi.

Ha nem is minden részletében, de több szempontból valóban kísérteties a hasonlóság Csehi akkori és Szoboszlai mai ruhadarabjai között. Igaz, míg előbbi a csuklóján, utóbbi a bokáján viselt láncot. Azt már csak feltételezzük, hogy a hajdani háromszoros válogatott játékosnak nem Lamborghinije volt (ha másért nem, hát azért, mert nem tudott volna behajtani vele a kispesti Ady Endre utcán a régi Bozsik-stadion parkolójáig), Szoboszlai pedig valószínűleg egy-egy szál cigarettát sem enged meg magának.

Íme, Szoboszlai Dominik ruhaválasztása:

Ahogy a témában mindenütt, úgy e Facebook-poszt alatt is váltakoznak az elmés és a rosszindulatú megjegyzések, így Csehi Tibor megjegyezte:

A montázs csak poénból készült, nem kell vérre menni :) Dominik óriási futballista, akármit is vesz fel. A 90-es években mi is tudtunk alkotni, mint a kép is mutatja

– tette helyre a Szoboszlait kritizálókat a Honvéd örökös bajnoka.