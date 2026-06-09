iOS 27 halállista: lehet a tiéd is ott van a nem támogatott eszközök között

Több mint egy tucat eszköztől vonja meg a legújabb iOS 27-et az Apple, derült ki a hivatalos oldalukon. Habár a telefonok terén a pletykák ellenére megnyugodhatnak a felhasználók, az okosórák, az iPadek és Mac eszközöknél nagytakarítást végez a vállalat, aminek sokan nem fognak örülni. Mutatjuk, mely modellek szerepelnek a nem támogatott eszközök listáján!

Az iOS 27 érkezése az iPhone-okon túl más eszközöket is nagyban érint fotó: Erman Gunes / shutterstock

Ezek az eszközök szerepelnek az iOS 27 halállistáján

Az Apple a Worldwide Developer Conference nyitóelőadásán bemutatta az ősszel érkező iOS 27 új funkcióit, de a nagy örömködés mögött egy lesújtó dologról nem beszél senki. Az Apple hivatalos oldalán megfigyelhető, hogy a vállalat több eszközére nem fog megérkezni az új operációs rendszer.

Korábbi pletykák állították, hogy az iPhone 11-es verziók sem fogják megkapni az új rendszert, azonban megnyugodhatnak a felhasználók, ez az eszköz megmenekült. Az iPhone 11, illetve annál későbbi modellek mind támogatottak, viszont a mobilokon túl már nagyobb lehet az aggodalom.

Az okosórák ideje lejárt, az Apple Watch tulajdonosok az egyik legnagyobb károsultjai a változásnak. Az új watchOS nem fog megérkezni az alig négy éves Series 8, és az alatti szériákra. A listán szerepel még az első generációs Ultra 1, valamint a népszerű Apple Watch SE 2, így ezeken is marad a legutóbbi rendszer.

Az iPadOS 27 viszonylag széles körben érkezik majd az eszközökre, azonban az Apple Intelligence funkciók elég erős hardverfeltételekhez kötöttek. Az iPad mini 6-nál, valamint a 9. generációs iPad-nél régebbi típusok kiesnek a körből, ugyanis az új AI-funkciók M4 chipet és legalább 12 GB rendszermemóriát igényelnek, tehát az olcsóbb eszközök ebből ki vannak zárva.

A legfontosabb változás a Mac-felhasználókat érinti, ugyanis a macOS Golden Gate búcsút int az Intel-alapú gépeknek. Már tavaly jelezte a vállalat, hogy a macOS Tahoe lesz az utolsó verzió, amely támogatja az Intel modelleket, ezt követően az új funkciók csak az Apple Silicon processzorral rendelkező gépeken lesznek elérhetők.

A példátlan korlátozások oka az Apple Intelligence funkciókra vezethetők vissza, hisz az új operációs rendszer feltételei rengeteg modellnél nem teljesülnek. Ami pluszban rátesz, hogy az újonnan bejelentett Siri átalakítások és az Apple Intelligence teljes körű funkciói nem minden eszközön lesznek elérhetőek, főleg a régebbi modelleket érinti. Az iOS 27 végleges kiadása a hagyományokhoz híven ősszel érkezik majd meg, de az Apple már elérhetővé tette a bétaverziókat fejlesztői és nyilvános szinten.