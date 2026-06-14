Megdöbbentő részlet egy 400 éves festményen: ez lenne a végső bizonyíték az időutazásra?

Egy közel 400 éves festmény keltett hatalmas feltűnést a londoni Nemzeti Galériában, miután a látogatók egy meglepő részletre figyeltek fel a képen. Egyesek szerint ez még az időutazást is bizonyíthatja.

Közel 400 éves festmény bizonyítja az időutazást?

Fotó: amgun / shutterstock

Időutazás vagy véletlen egybeesés?

A 17. századi holland festő, Ferdinand Bol „Egy fiú portréja” című, 1652-es alkotása egy körülbelül nyolcéves fiút ábrázol. A gyermek fekete kabátot és köpenyt, fehér inget, vörösesbarna harisnyát és fekete cipőt visel, ami teljesen megfelel a korabeli viseletnek. A látogatók figyelmét azonban egy különös részlet ragadta meg. A fiú egyik cipőjén ugyanis egy fehér jelzés látható, ami sokak szerint feltűnően hasonlít a Nike világhírű pipalogójára.

A festmény, valamint a szóban forgó részlet

Fotó: Wikimedia

A furcsa egybeesést Fiona Foskett fedezte fel, amikor lányával, Hollyval együtt látogatta meg a galériát. Elmondása szerint az első reakciója az volt, hogy megkérdezte a lányától, vajon a festményen szereplő fiú tényleg Nike cipőt visel-e. Mivel a Nike több száz évvel a festmény elkészülte után alakult meg, néhányan tréfásan azt kezdték találgatni, hogy a kép akár az időutazás bizonyítéka is lehet. A festmény emiatt gyorsan népszerű lett az interneten, ahol rengetegen osztották meg a különös részletet.

A Nemzeti Galéria szóvivője szerint örülnek annak, hogy a kép ekkora érdeklődést váltott ki a látogatók körében. A galéria korábbi bejegyzésben arra biztatta a követőket, hogy nézzék meg alaposabban a portrét, és próbáljanak felfedezni rajta egy olyan részletet, ami modernnek tűnhet. A figyelem végül a fiú cipőjére terelődött, aminek mintázata sokak fantáziáját megmozgatta. Bár természetesen semmi sem utal arra, hogy valóban egy modern sportcipő vagy időutazó szerepelne a festményen, a különös hasonlóság miatt az alkotás az utóbbi időszak egyik legtöbbet emlegetett műalkotásává vált, írja a Daily Star.