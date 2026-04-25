KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes holttestet találtak a magyar rendőrök: egy Nike cipő és egy Szalon sörös póló vezethet nyomra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 12:05
Nagy erőkkel nyomoz a rendőrség, senki sem tudja, ki lehet az ismeretlen férfi. Rejtélyes holttestet találtak Pellérden.
N.T.
A szerző cikkei

A BAMA szúrta ki azt a police.hu oldalán közzétett felhívást, mely szerint a hatóságok egy azonosítatlan férfi holttestének ügyében továbbra is nyomozást folytatnak. A rejtélyes holttest máig kérdéseket vet fel. 

Rejtélyes holttestet találtak Pellérden
Fotó: Gé / MW

A rendőrség által közzétett felhívás szerint a férfi fogazata ápoltnak tűnt, kisebb hiányosságokkal. Továbbá az is kiderült, hogy a boncolás során tarkótájon vérbeszűrődést találtak, amely még a halál beállta előtt keletkezhetett, feltehetően tompa erőbehatás – például elesés vagy vízbe esés – következtében. Azt is tudni, hogy az ismeretlen férfi halálakor közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. 

Ugynakkor kiemelték, hogy a vizsgálatok és a boncolás nem tárt fel idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló körülményeket.

Az elhunyt ruházata alapján fehér-kék csíkos, 44-es méretű Nike cipőt viselt, kék színű, elöl gombos G-Star farmernadrágot (131/30 méret), valamint eredetileg fehér, de elszíneződött zoknit, amelyen két vízszintes csík és keresztezett teniszütő mintázat volt látható. Fehér, „Pamuk” feliratú alsónadrágot, illetve szürkés-fehér, zöld galléros pólót hordott, amelyen „Aktin” felirat, valamint a mellkason és a háton piros „Szalon sör” felirat szerepelt - írja a bama.hu

A rejtélyes ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság folytat körözési eljárást a mai napig a holttest 2010-es megtalálása óta. Aki a leírás alapján felismeri az elhunyt személyt, vagy bármilyen információval rendelkezik az ügy kapcsán, az jelentkezzen a hatóságoknál.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
