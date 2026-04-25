Rejtélyes holttestet találtak a magyar rendőrök: egy Nike cipő és egy Szalon sörös póló vezethet nyomra

A BAMA szúrta ki azt a police.hu oldalán közzétett felhívást, mely szerint a hatóságok egy azonosítatlan férfi holttestének ügyében továbbra is nyomozást folytatnak. A rejtélyes holttest máig kérdéseket vet fel.

Rejtélyes holttestet találtak Pellérden

Fotó: Gé / MW

A rendőrség által közzétett felhívás szerint a férfi fogazata ápoltnak tűnt, kisebb hiányosságokkal. Továbbá az is kiderült, hogy a boncolás során tarkótájon vérbeszűrődést találtak, amely még a halál beállta előtt keletkezhetett, feltehetően tompa erőbehatás – például elesés vagy vízbe esés – következtében. Azt is tudni, hogy az ismeretlen férfi halálakor közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Ugynakkor kiemelték, hogy a vizsgálatok és a boncolás nem tárt fel idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló körülményeket.

Az elhunyt ruházata alapján fehér-kék csíkos, 44-es méretű Nike cipőt viselt, kék színű, elöl gombos G-Star farmernadrágot (131/30 méret), valamint eredetileg fehér, de elszíneződött zoknit, amelyen két vízszintes csík és keresztezett teniszütő mintázat volt látható. Fehér, „Pamuk” feliratú alsónadrágot, illetve szürkés-fehér, zöld galléros pólót hordott, amelyen „Aktin” felirat, valamint a mellkason és a háton piros „Szalon sör” felirat szerepelt - írja a bama.hu.