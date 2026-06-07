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„Álruhás démonok” – ördögűző fedte fel gondolatait az UFO‑król, másnap már nem volt munkája

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bíboros
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 05:30
ördögűzőUFO
A futótűzként terjedő videó után kirúgták az ördögűzőt. Az UFO‑król megosztott véleménye nem tetszett a bíborosnak.
CJA
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Robert McElroy bíboros megvonta pozícióját Stephen Rossettitől, a washingtoni érsekség ördögűzőjétől, miután a pap egy videóban azt állította: az UFO-k amiket az emberek látnak, valójában álruhás démonok.

Démonok lehetnek az UFO-k?
Démonok lehetnek az UFO-k?
Fotó: oneinchpunch / Shutterstock

UFO-król való véleménye miatt rúgták ki

A katolikus pap és pszichológus a múlt hónapban tette közzé a videót, amely futótűzként terjedt a közösségi médiában. McElroy bíboros így reagált a felvételre:

Monsignor Rossetti azon kijelentései, amelyek az UFO‑kat a démoni jelenléttel kötik össze, valamint a központ közösségi médiahasználata, súlyosan aláássa az Egyház nagyon pontos tanítását az ördögről, a démonokról és az ördögűzésről.

Monsignor Rossetti bocsánatot kért a videóért, és közölte, hogy máshol folytatja majd szolgálatát. Ígéretet tett arra, hogy elfogadja a bíboros döntését, és megköszönte az érsekségnek a támogatást és áldást a 19 éven át tartó ördögűzői tevékenysége során.

A Facebookon közzétett, nagyjából ötperces videójában Rossetti elismerte, hogy a katolikus egyháznak nincs hivatalos álláspontja a földönkívüliekkel kapcsolatban. Ugyanakkor figyelmeztetett: az ilyen észlelések mögött szerinte démoni befolyás is állhat.

Személyes meggyőződésem, hogy ezeknek az UFO‑észleléseknek a nagy része, ha nem a legtöbb, valójában démonokhoz köthető

- mondta. (The Washington Times)

 

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