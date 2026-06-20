Kitálalt a szakértő: szinte minden hazugság, amit a földönkívüliekről hiszünk!

Az idegenek köztünk vannak meg nem is – állítja a földönkívüli élet szakértője.
Hosszú ideje izgatja az emberiséget, hogy vajon létezik-e intelligens élet a bolygónkon kívül is. Vannak, akik szerint nem csak hogy igen a válasz, de már meg is történtek az első találkozások. Sőt! A földönkívüliek jó ideje rendszeresen ellátogatnak hozzánk, és erről a nagyhatalmak kormányai is tudnak. Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedekben rohamosan megszaporodtak az UFO-észlelések, azonban a téma egyik nagy szakértője, Dr. Steven Greer szerint nem minden repülő csészealj tartozik "kis zöld lényekhez".
Dr. Steven Greer szerint nem az a kérdés, léteznek-e idegenek – arra ő ugyanis egyértelmű igennel válaszol –, sokkal inkább az, hogy amikor látunk valami megmagyarázhatatlan égi jelenséget, valamilyen lehetetlen módon repülő tárgyat, az valóban egy földönkívüli űrhajó-e vagy sem. Erre a válasza: nem!
Magyarázta a szerint a vezető kormányok, az amerikai kormány legalábbis mindenképp kiismerte, visszafejtette már az idegen technológiát, így képesek olyan légijárműveket csinálni, ami a nagy többség számára elképzelhetetlennek tűnik.
Épp ezért van, hogy amikor találkozom a szenátus embereivel, nekik is azt mondom, hogy amiket észlelnek, annak 80 százaléka a miénk
– árulta el.
"Mindenki azt mondja, ami így mozog, hogy az egy idegen űrhajó. Bocsánat, de nem. Van néhány, 10-20 százalék talán. De a többség, amit az emberek látnak, a mi technológiánk" – magyarázta D. Greer.
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