Kitálalt a szakértő: szinte minden hazugság, amit a földönkívüliekről hiszünk!

Az idegenek köztünk vannak meg nem is – állítja a földönkívüli élet szakértője.

Dr. Steven Greer szerint nem látjuk sz összképet a földönkívüliekkel kapcsolatban

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Hosszú ideje izgatja az emberiséget, hogy vajon létezik-e intelligens élet a bolygónkon kívül is. Vannak, akik szerint nem csak hogy igen a válasz, de már meg is történtek az első találkozások. Sőt! A földönkívüliek jó ideje rendszeresen ellátogatnak hozzánk, és erről a nagyhatalmak kormányai is tudnak. Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedekben rohamosan megszaporodtak az UFO-észlelések, azonban a téma egyik nagy szakértője, Dr. Steven Greer szerint nem minden repülő csészealj tartozik "kis zöld lényekhez".