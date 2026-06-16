A brazil Rosswell: földönkívülieket fogtak el, végre kiderülhet az igazság

Új lendületet kapott az egyik legismertebb UFO-rejtély, miután amerikai politikusok és bejelentők ismét nyilvánosságra hoznák az 1996-os varginhai incidenshez kapcsolódó dokumentumokat.

Újra fókuszban a brazil UFO-akta

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Brazil UFO-ügy

A Brazília délkeleti részén található Varginha városában 1996 januárjában három fiatal nő arról számolt be, hogy egy furcsa, emberszerű lényt láttak egy üres telken. Beszámolójuk szerint a lény alacsony termetű volt, nagy fejjel, vörös szemekkel és szokatlan bőrszínnel. A történet gyorsan elterjedt, és rövid időn belül más helyiek is azonosítatlan repülő tárgyakról számoltak be. A pletykák szerint a hadsereg is beavatkozott, sőt egyes állítások szerint nem emberi lényeket fogtak el és szállítottak el a térségből.

Az ügy idővel a „brazil Roswell” néven vált ismertté, utalva az Egyesült Államok egyik leghíresebb UFO-esetére. A történet most Washingtonban került ismét reflektorfénybe. Egy sajtótájékoztatón David Grusch volt amerikai hírszerzési tiszt és több törvényhozó nagyobb átláthatóságot követelt az UFO-észlelésekkel és az úgynevezett azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatban.

A politikusok azt szeretnék, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Varginhához kapcsolódó iratok is. Egyes tanúk korábban azt állították, hogy a feltételezett nem emberi lényeket később az Egyesült Államokba szállították, bár erre mindeddig nem került elő bizonyíték.

Anna Paulina Luna floridai képviselő szerint a kezdeményezés része annak a törekvésnek, hogy a bejelentők jogi védelmet kapjanak és félelem nélkül oszthassák meg az információikat. David Grusch ismét azt állította, hogy az amerikai kormányzat bizonyos részei többet tudhatnak a földönkívüli élet lehetőségéről, mint amennyit a nyilvánossággal megosztanak. A Missouri államot képviselő Eric Burlison szerint az embereknek joguk van megismerni az ilyen ügyekkel kapcsolatos információkat.

A Varginha-incidenssel kapcsolatban ugyanakkor a hivatalos vizsgálatok egészen más következtetésre jutottak. A brazil hadsereg korábbi vizsgálata szerint a szemtanúk által látott „lény” valószínűleg egy helyi, fogyatékossággal élő férfi lehetett, míg a környéken tapasztalt katonai jelenlétet rutinszerű tevékenységként értékelték, írja a Newsweek.