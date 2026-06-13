"Egy dolog, amit láttam, egy hatalmas gombafelhő" – a látnok szerint még 2026-ban eljön a világvége, de nem kell félnünk tőle

Elizabeth April nem csupán látnok: saját bevallása szerint a lelke képes nagy távolságokra, sőt, akár a múltba és a jövőbe is elutazni, hogy meglássa az igazságot. A fiatal jós beszélt már a túlvilágról és a földönkívüliekről is, most pedig egy podcast vendégeként azt fejtette ki, szerinte mire számíthatunk 2026. hátralévő felében.
April elsőként a mesterséges intelligencia folyamatos térhódításáról beszélt, és arról, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak az AI elleni harcban az "embereké az elsőbbség"-jellegű mozgalmak, emellett a kormányok is megpróbálják majd keretek közé szorítani az AI-t, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
A másik jóslata szerint a kereskedelemben egyre inkább előtérbe kerülnek a nemesfémek. Mint elárulta: ezt már manapság is tapasztalja, a közelmúltban ugyanis valaki ezüsttel fizetett az egyik könyvéért. "Az ezüst rendkívül alulértékelt. Ha nemesfémbe fektetsz be, fektess be ezüstbe! Ne fektess aranyba!" – tanácsolta, majd egész más területtel folytatta a jóslatát:
"Láttam valami furcsa kapcsolódást Elon Musk és Putyin között. Nem tudom, nem tudom, mi zajlik ott" – árulta el. Aggasztóbb és egyértelműbb dolgokról is beszámolt.
Egy dolog, amit láttam, egy hatalmas gombafelhő
– jelentette ki. "Eléggé apokaliptikus volt, egy mindent elsöprő nukleáris esemény" – folytatta, hozzátéve: egy másik podcastben, amikor ugyanerről beszélt, szóba került, hogy egy másik csoport látnok ugyancsak ezt látta 2026. kapcsán. Ugyanakkor meg is nyugtatott mindenkit: a jóslatok nem biztos, hogy valóra válnak, vagy legalábbis nem jelentik azonnal a teljes pusztulást.
"Nem kell félni, mert ez csak egy idővonal, egy lehetőség. És ha egy idővonal összeomlik, a lelkünk egyszerűen át tud ugrani egy másik idővonalra. Innen származik a Mandela-effektus is" – magyarázta a műsorban, hozzátéve: lehet, hogy még júniusban, vagy majd szeptemberben azt olvashatjuk online, hogy sokan számolnak be világvége-álmokról. "És az emberiség egy része úgy fog felébredni: esküszöm, hogy a világ tegnap véget ért, és nem tudom, hogy miért vagyok itt..."
Mindez alighanem egy minden korábbinál nagyobb, erősebb Mandela-effektust hoz majd létre.
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