„Úgy lebegett, mint egy csillag” – Sokkoló videón a front felett lebegő tüskés UFO

Megállt az ütő a drónkezelő katonákban 2025 májusában, amikor egy bevetés közben valami olyasmit szúrtak ki az égen, amire semmilyen kiképzés nem készítette fel őket. Egy gömb alakú, hat tüskével rendelkező tárgy lebegett mozdulatlanul 800 méteres magasságban. A felvételen jól látszik, ahogy az esetleges UFO mögött furcsa hőfelhő gomolyog, mégsem reagál semmire, mintha csak egy másik dimenzióból figyelné az alatta zajló eseményeket.

Sokkoló felvétel készült az ukrán frontvonal felett lebegő, tüskés UFO-ról, amely teljesen mozdulatlanul figyelte a harcokat

Megszólalt a szakértő is az UFO-ról

Szerhij „Flash” Beszkresztnov, az ukrán hadsereg technikai tanácsadója nem bízta a véletlenre: nyilvánosságra hozta a felvételeket, és elárulta, hogy a hadvezetés már külön dokumentumban foglalkozik a megmagyarázhatatlan égi jelenségekkel.

A háború kezdete óta az ufók tanulmányozása nálunk már inkább katonai feladat, mint polgári hobbi

– jelentette ki a szakértő.

Szerinte nem lehet félvállról venni a látottakat, mert ami elsőre földönkívüli hajónak tűnik, az lehet az ellenség egy titkos, eddig sosem látott fejlesztése is.

Kísérteties hasonlóság az amerikai aktákkal

A most előkerült videó kísértetiesen emlékeztet egy 2013-as esetre, amit a Pentagon nemrég hozott nyilvánosságra. Akkor a Közel-Kelet felett videóztak le egy nyolcágú csillagra emlékeztető tárgyat.

Úgy lebegett, mint egy csillag

– jellemezték akkor a megmagyarázhatatlan objektumot, amely szinte pontról pontra megegyezik a mostani, ukrán légtérben látott tüskés gömbbel.

A hasonlóság több mint gyanús: lehetséges, hogy ugyanaz a technológia figyeli a világ gócpontjait már több mint egy évtizede? Bár a hivatalos szervek egyelőre kerülik az űrlény kifejezést, a felvételek magukért beszélnek. A katonákat és a civileket is arra kérték: ha bármi hasonlót látnak, azonnal jelentsék – írta meg a Kyiv Post.

