Horror az M0-son: kigyulladt egy diákokkal és tanárokkal teli busz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 20:32
A buszból és az utasok holmijaiból szinte semmi sem maradt. A kigyulladt járművön utazó gyermekek és szüleik teljes sokkban vannak.
Kigyulladt egy gyerekekkel teli busz az M0-s autópályán - a jármű éppen egy gödöllői iskola diákjait és tanárait szállította és összesen 47-en utaztak rajta.

Kigyulladt egy busz az autópályán (Fotó: Tények)

A csoport Kaposvárra tartott egy hangversenyre, amikor a busz motortere lángra kapott, majd sűrű füst lepte el a járművet. A beszámolók szerint a tanároknak sikerült a helyzetet gyorsan és fegyelmezetten kezelni: bár a gyerekek holmijai és maga a busz szinte teljesen porig égett, személyi sérülés nem történt.

A pedagógusok azonnal értesítették a tűzoltókat, miközben a lángok egyre magasabbra csaptak. Több szemtanú is arról számolt be, hogy még soha nem látott ekkora tüzet.

A lángokat végül két vízsugárral oltották el, azonban a tűz a közeli területre is átterjedt. A menekülő gyerekek és tanáraik egy közeli benzinkútnál találtak menedéket.

A szülők a történtek után sokkos állapotba kerültek, ezért egyelőre nem kívántak nyilatkozni. A tűz pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják - jelenti a Tények

