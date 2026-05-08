KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Donald Trump nyilvánosságra hozta az UFO-aktákat - hihetetlen videók láttak napvilágot

ufo
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 15:47
donald trumpföldönkívüli
Több száz korábban nem látott fénykép és videó került ki.

A Trump-adminisztráció ma nyilvánosságra hozta régóta várt UFO-aktákat, több száz korábban nem látott videót, fényképet és UFO-kkal kapcsolatos feljegyzést közzétéve.

Nyilvánosságra hozták az amerikai UFO-aktákat
Nyilvánosságra hozták az amerikai UFO-aktákat Fotó: New Africa /   shutterstock

Nyilvánosságra hozták az amerikai UFO-aktákat

A dokumentumokat hónapokkal azután töltötték fel a hadügyminisztérium weboldalára, hogy Donald Trump elnök utasította Pete Hegseth hadügyminisztert az UFO-kkal és az állítólagos földönkívüli tevékenységgel kapcsolatos kormányzati dokumentumok titkosításának feloldására.

Trump elnök a dokumentumok kikerülése után röviddel egy Truth Social bejegyzésben ünnepelte a nyilvánosságra hozatalt, mondván, utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy hozzák nyilvánosságra az idegen élettel és az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos információkat.

A legmegdöbbentőbb anyagok között szerepeltek a NASA Apollo 12 és Apollo 17 Hold misszióihoz kapcsolódó képek és átiratok. Az egyik, a Hold felszínéről készült fotón három megmagyarázhatatlan pont látható a Hold feletti sötét égbolton. Egy Apollo 17 misszió átirat részletesen bemutatta, amint az űrhajósok beszélgetnek repülés közben látott sodródó titokzatos tárgyakról.

A nyilvánosságra hozott fájlok között voltak az 1999 szilveszteréről származó FBI-felvételeket is, amelyeken azonosítatlan tárgyak láthatók amerikai katonai repülőgépek közelében, valamint katonai pilóták által készített fényképeket, amelyeken állítólag gyorsan mozgó tárgyak láthatók, amelyek repülés közben elsuhannak a repülőgépek mellett. Az akták még sok más dolgot tartalmaznak, amelyek tovább fűtik az összeesküvés-elméleteket - írta a Daily Mail.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu