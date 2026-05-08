Donald Trump nyilvánosságra hozta az UFO-aktákat - hihetetlen videók láttak napvilágot

A Trump-adminisztráció ma nyilvánosságra hozta régóta várt UFO-aktákat, több száz korábban nem látott videót, fényképet és UFO-kkal kapcsolatos feljegyzést közzétéve.

Nyilvánosságra hozták az amerikai UFO-aktákat

A dokumentumokat hónapokkal azután töltötték fel a hadügyminisztérium weboldalára, hogy Donald Trump elnök utasította Pete Hegseth hadügyminisztert az UFO-kkal és az állítólagos földönkívüli tevékenységgel kapcsolatos kormányzati dokumentumok titkosításának feloldására.

Trump elnök a dokumentumok kikerülése után röviddel egy Truth Social bejegyzésben ünnepelte a nyilvánosságra hozatalt, mondván, utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy hozzák nyilvánosságra az idegen élettel és az azonosítatlan légi jelenségekkel kapcsolatos információkat.

A legmegdöbbentőbb anyagok között szerepeltek a NASA Apollo 12 és Apollo 17 Hold misszióihoz kapcsolódó képek és átiratok. Az egyik, a Hold felszínéről készült fotón három megmagyarázhatatlan pont látható a Hold feletti sötét égbolton. Egy Apollo 17 misszió átirat részletesen bemutatta, amint az űrhajósok beszélgetnek repülés közben látott sodródó titokzatos tárgyakról.

A nyilvánosságra hozott fájlok között voltak az 1999 szilveszteréről származó FBI-felvételeket is, amelyeken azonosítatlan tárgyak láthatók amerikai katonai repülőgépek közelében, valamint katonai pilóták által készített fényképeket, amelyeken állítólag gyorsan mozgó tárgyak láthatók, amelyek repülés közben elsuhannak a repülőgépek mellett. Az akták még sok más dolgot tartalmaznak, amelyek tovább fűtik az összeesküvés-elméleteket - írta a Daily Mail.