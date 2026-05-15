"Ezt ki érti?" - Még utoljára lecsapott az MLSZ a Fradira

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 20:15
A zöld-fehérek ugyanakkora büntetést kaptak a derbi miatt mint a rendező Újpest. Pénzbüntetéssel és szektorbezárásokkal sújtotta a Fradit az MLSZ.

Két hete hiába aratott kiütéses, 5-0-ás győzelmet Robbie Keane csapata az Újpest-Fradi derbin, a mérkőzés komoly következményekkel járt a zöld-fehérek számára. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága ugyanis mindkét klubot szankcionálta az összecsapáson történtek miatt.

A szurkolók miatt félbeszakadt az Újpest-Fradi derbi / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A találkozó a 75. percben, már 4-0-s ferencvárosi vezetésnél félbeszakadt, miután a hazai szurkolók egy mintegy ötvenfős csoportja megindult a vendégszektor irányába. A kialakult feszültség miatt a rendőrségnek kellett közbelépnie, a játék pedig csaknem tíz percig állt. 

A szövetség fegyelmi bizottsága a szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetéssel sújtotta a Fradit, továbbá egy hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással büntette hat hónapra felfüggesztve. Ugyanakkor más fegyelmi vétségek miatt elrendelték a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását. 

Rendzavarásért és szurkolói bekiabálások miatt az újpestiek szintén pénzbüntetést és hat hónapra felfüggesztett szektorbezárást kaptak. Az Újpest is próbaidőn volt, ezért itt is elrendelték a korábban kiszabott felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását, illetve másik három meccs miatt újabb pénzbüntetést kaptak. 

A döntés sok ferencvárosi szimpatizánsnál kiverte a biztosítékot, többen úgy vélik, a klub túl szigorú büntetést kapott annak ellenére, hogy a rendbontás döntően a hazai drukkerek kezdeményezték. Éppen ezért nem értik, hogy a két klub miért kapott szinte ugyanolyan bírságot.

Ezt ki érti? Azért kaptunk büntetést, mert jól viselkedtünk és nem mentünk át a kerítésen balhézni? NEM a Fradi volt a rendező!

fakadt ki az egyik ferencvárosi szurkoló a közösségi médiában a döntés után.

A Kisvárdában bízik a Fradi a szezonzárón

Az utolsó, a bajnoki címről döntő forduló előtt a Győr saját kezében tartja a sorsát, míg a címvédő Ferencvárosnak riválisa botlására is szüksége lesz ahhoz, hogy sorozatban nyolcadszor is aranyérmes legyen.

Bajnok a Győr, ha:

  • Nyer Kisvárdán
  • Döntetlent játszik Kisvárdán, de a Fradi sem veri a ZTE-t
  • A Győr és a Fradi is kikap az utolsó fordulóban

Bajnok a Fradi, ha:

  • Nyer a ZTE ellen, és a Győr nem tud győzni Kisvárdán
  • Döntetlen a ZTE ellen, miközben a Győr vereséget szenved

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
