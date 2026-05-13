„Mi történik az 51-es körzet alatt?” – megszólalt a magyar UFO-szakértő az évszázad rejtélyéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 06:00
A világ az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-aktáktól hangos. Eközben egyetlen nap alatt 17 földrengés rázta meg a rejtélyes 51-es körzet környékét Nevadában. Mindenki azt találgatja, vajon mi állhat a rengések hátterében? A magyar UFO-szakértő szerint a két esemény akár kapcsolatban is állhat egymással.

Napok óta lázban tartják a világot az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták, amikről a Bors is beszámolt itt. Eközben valamivel kisebb hangsúlyt kapott, hogy az Egyesült Államokban, az 51-es körzet közelében egyetlen nap alatt 17 földrengést regisztráltak – írta a Daily Mail. A titokzatos katonai bázis körül azonnal elszabadultak az összeesküvés-elméletek, sokan pedig máris földönkívüli technológiákat vagy titkos katonai kísérleteket sejtenek a háttérben. A témában Kriston Endre UFO-szakértő, a Hihetetlen Magazin vezető szerkesztője nyilatkozott nekünk, aki szerint, bár a hivatalos magyarázat valószínűleg tektonikai mozgás lesz, az időzítés és a helyszín miatt sok kérdés nyitva marad. Sőt egészen izgalmas lehetőséget is felvetett!

Az 51-es körzet Nevadában.
A rejtélyes 51-es körzet Nevadában / Fotó: AndyGriffin

Az 51-es körzetben titkos föld alatti bázisok vannak

Az 51-es körzet évtizedek óta az UFO-mítoszok egyik legismertebb helyszíne. A Nevada sivatagban található katonai létesítmény hivatalosan:

  • repülőgép-fejlesztési
  • katonai kutatási központ

de sokan úgy vélik, ennél jóval több történik a föld alatt.

Ha csak azt nézzük, hogy Magyarországon is közel 170 földrengés történt az elmúlt időszakban, akkor önmagában a földrengések még nem jelentenek rendkívüli dolgot. De az 51-es körzet miatt természetesen rögtön elindulnak a találgatások

– nyilatkozta a Borsnak Kriston Endre, majd hozzátette:

Az biztos, hogy az 51-es körzetet folyamatosan fejlesztik. Új föld alatti részlegeket hoznak létre, hatalmas kutatási projektek zajlanak ott, és rengeteg titkos technológiát vizsgálnak.

 

Kriston Endre: az UFO-hívők számára az 51-es körzet fogalom  Fotó: Ripost

A kutató szerint az „idegen technológia” kifejezés nem feltétlenül jelent földönkívüli eredetet.

Idegen technológia alatt sokszor egyszerűen nem ismert, azaz megszerzett orosz vagy más katonai fejlesztéseket értenek. De az UFO-hívők számára az 51-es körzet természetesen ennél sokkal többet jelent.

A mostani földrengéshullám miatt ismét előkerült Bob Lazar neve is. Ő az a férfi, aki még az 1980-as évek végén azt állította, hogy az 51-es körzet közelében, egy S–4 nevű titkos föld alatti bázison dolgozott.

Lazar szerint ott földönkívüli eredetű űrhajókat és meghajtási rendszereket vizsgáltak. A férfi részletes rajzokat is mutatott és azt állította: a bázis mélyen a hegy gyomrában található, ahol földönkívüli munkatársakkal is dolgozott.

Az ő története máig az egyik legismertebb az UFO-témában. Sokak szerint hiteles, mások szerint fantaszta. De az biztos, hogy az 51-es körzet körüli legendákat ő robbantotta be igazán

– mondta Kriston Endre.

Abandoned
Egyelőre nem ismerjük az 51-es körzet titkát / Fotó: Bryan Steffy

Elképzelhető-e földönkívüli eredet?

Vajon a mostani földrengéseket valamilyen titkos technológia vagy akár földönkívüli eredetű kísérlet okozta?

Természetesen elképzelhető. Akár azt is el tudom képzelni például, hogy összefüggés van az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták és a földrengések között. Ugyanis, ha túl sok információ szivárog ki, akkor valamilyen technológiai lezárással próbál(hat)nak eltüntetni bizonyos nyomokat. Vagy ha ott földönkívüliek vannak, lehet, hogy a földrengéssel akarták elterelni a figyelmet arról, hogy elhagyják a Földet, hiszen az UFO-akták miatt földi jelenlétük kiderült. Hangsúlyozom: ez jelenleg inkább science fiction kategória, ám elképzelhetőnek elképzelhető.

Kriston Endre szerint az utóbbi években egyre több, korábban titkosított UFO-dokumentum kerül nyilvánosságra Amerikában, ami csak tovább erősíti az érdeklődést.

Az igazi érdekesség nem is a homályos videókban van, hanem abban, hogy olyan eseteket ismernek el hivatalosan, amelyeket korábban nevetséges összeesküvés-elméletnek tartottak.

A kutató példaként említette az Apollo–12 és Apollo–17 küldetéseket, amelyek során az űrhajósok állítólag azonosítatlan objektumokat észleltek az űrben.

Ezekről már a ’90-es években is beszéltek az UFO-szakértők, én magam is összeállítottam egy albumot ezekből, csak akkor senki nem vette komolyan. Most viszont rádióleiratok és dokumentumok is előkerültek, amelyek bizonyítják: az űrhajósok valóban láttak azonosítatlan repülő tárgyakat.

Hogy valójában mi okozta a rejtélyes földrengéseket Nevada sivatagban, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos: az 51-es körzet körüli mítosz tovább él, és minden furcsa esemény újra fellobbantja a találgatásokat.

 

