„Mi történik az 51-es körzet alatt?” – megszólalt a magyar UFO-szakértő az évszázad rejtélyéről

Napok óta lázban tartják a világot az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták, amikről a Bors is beszámolt itt. Eközben valamivel kisebb hangsúlyt kapott, hogy az Egyesült Államokban, az 51-es körzet közelében egyetlen nap alatt 17 földrengést regisztráltak – írta a Daily Mail. A titokzatos katonai bázis körül azonnal elszabadultak az összeesküvés-elméletek, sokan pedig máris földönkívüli technológiákat vagy titkos katonai kísérleteket sejtenek a háttérben. A témában Kriston Endre UFO-szakértő, a Hihetetlen Magazin vezető szerkesztője nyilatkozott nekünk, aki szerint, bár a hivatalos magyarázat valószínűleg tektonikai mozgás lesz, az időzítés és a helyszín miatt sok kérdés nyitva marad. Sőt egészen izgalmas lehetőséget is felvetett!
Az 51-es körzet évtizedek óta az UFO-mítoszok egyik legismertebb helyszíne. A Nevada sivatagban található katonai létesítmény hivatalosan:
de sokan úgy vélik, ennél jóval több történik a föld alatt.
Ha csak azt nézzük, hogy Magyarországon is közel 170 földrengés történt az elmúlt időszakban, akkor önmagában a földrengések még nem jelentenek rendkívüli dolgot. De az 51-es körzet miatt természetesen rögtön elindulnak a találgatások
– nyilatkozta a Borsnak Kriston Endre, majd hozzátette:
Az biztos, hogy az 51-es körzetet folyamatosan fejlesztik. Új föld alatti részlegeket hoznak létre, hatalmas kutatási projektek zajlanak ott, és rengeteg titkos technológiát vizsgálnak.
A kutató szerint az „idegen technológia” kifejezés nem feltétlenül jelent földönkívüli eredetet.
Idegen technológia alatt sokszor egyszerűen nem ismert, azaz megszerzett orosz vagy más katonai fejlesztéseket értenek. De az UFO-hívők számára az 51-es körzet természetesen ennél sokkal többet jelent.
A mostani földrengéshullám miatt ismét előkerült Bob Lazar neve is. Ő az a férfi, aki még az 1980-as évek végén azt állította, hogy az 51-es körzet közelében, egy S–4 nevű titkos föld alatti bázison dolgozott.
Lazar szerint ott földönkívüli eredetű űrhajókat és meghajtási rendszereket vizsgáltak. A férfi részletes rajzokat is mutatott és azt állította: a bázis mélyen a hegy gyomrában található, ahol földönkívüli munkatársakkal is dolgozott.
Az ő története máig az egyik legismertebb az UFO-témában. Sokak szerint hiteles, mások szerint fantaszta. De az biztos, hogy az 51-es körzet körüli legendákat ő robbantotta be igazán
– mondta Kriston Endre.
Vajon a mostani földrengéseket valamilyen titkos technológia vagy akár földönkívüli eredetű kísérlet okozta?
Természetesen elképzelhető. Akár azt is el tudom képzelni például, hogy összefüggés van az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták és a földrengések között. Ugyanis, ha túl sok információ szivárog ki, akkor valamilyen technológiai lezárással próbál(hat)nak eltüntetni bizonyos nyomokat. Vagy ha ott földönkívüliek vannak, lehet, hogy a földrengéssel akarták elterelni a figyelmet arról, hogy elhagyják a Földet, hiszen az UFO-akták miatt földi jelenlétük kiderült. Hangsúlyozom: ez jelenleg inkább science fiction kategória, ám elképzelhetőnek elképzelhető.
Kriston Endre szerint az utóbbi években egyre több, korábban titkosított UFO-dokumentum kerül nyilvánosságra Amerikában, ami csak tovább erősíti az érdeklődést.
Az igazi érdekesség nem is a homályos videókban van, hanem abban, hogy olyan eseteket ismernek el hivatalosan, amelyeket korábban nevetséges összeesküvés-elméletnek tartottak.
A kutató példaként említette az Apollo–12 és Apollo–17 küldetéseket, amelyek során az űrhajósok állítólag azonosítatlan objektumokat észleltek az űrben.
Ezekről már a ’90-es években is beszéltek az UFO-szakértők, én magam is összeállítottam egy albumot ezekből, csak akkor senki nem vette komolyan. Most viszont rádióleiratok és dokumentumok is előkerültek, amelyek bizonyítják: az űrhajósok valóban láttak azonosítatlan repülő tárgyakat.
Hogy valójában mi okozta a rejtélyes földrengéseket Nevada sivatagban, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos: az 51-es körzet körüli mítosz tovább él, és minden furcsa esemény újra fellobbantja a találgatásokat.
