„Mi történik az 51-es körzet alatt?” – megszólalt a magyar UFO-szakértő az évszázad rejtélyéről

Napok óta lázban tartják a világot az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-akták, amikről a Bors is beszámolt itt. Eközben valamivel kisebb hangsúlyt kapott, hogy az Egyesült Államokban, az 51-es körzet közelében egyetlen nap alatt 17 földrengést regisztráltak – írta a Daily Mail. A titokzatos katonai bázis körül azonnal elszabadultak az összeesküvés-elméletek, sokan pedig máris földönkívüli technológiákat vagy titkos katonai kísérleteket sejtenek a háttérben. A témában Kriston Endre UFO-szakértő, a Hihetetlen Magazin vezető szerkesztője nyilatkozott nekünk, aki szerint, bár a hivatalos magyarázat valószínűleg tektonikai mozgás lesz, az időzítés és a helyszín miatt sok kérdés nyitva marad. Sőt egészen izgalmas lehetőséget is felvetett!

A rejtélyes 51-es körzet Nevadában / Fotó: AndyGriffin

Az 51-es körzetben titkos föld alatti bázisok vannak

Az 51-es körzet évtizedek óta az UFO-mítoszok egyik legismertebb helyszíne. A Nevada sivatagban található katonai létesítmény hivatalosan:

repülőgép-fejlesztési

katonai kutatási központ

de sokan úgy vélik, ennél jóval több történik a föld alatt.

Ha csak azt nézzük, hogy Magyarországon is közel 170 földrengés történt az elmúlt időszakban, akkor önmagában a földrengések még nem jelentenek rendkívüli dolgot. De az 51-es körzet miatt természetesen rögtön elindulnak a találgatások

– nyilatkozta a Borsnak Kriston Endre, majd hozzátette:

Az biztos, hogy az 51-es körzetet folyamatosan fejlesztik. Új föld alatti részlegeket hoznak létre, hatalmas kutatási projektek zajlanak ott, és rengeteg titkos technológiát vizsgálnak.

Kriston Endre: az UFO-hívők számára az 51-es körzet fogalom Fotó: Ripost

A kutató szerint az „idegen technológia” kifejezés nem feltétlenül jelent földönkívüli eredetet.

Idegen technológia alatt sokszor egyszerűen nem ismert, azaz megszerzett orosz vagy más katonai fejlesztéseket értenek. De az UFO-hívők számára az 51-es körzet természetesen ennél sokkal többet jelent.

A mostani földrengéshullám miatt ismét előkerült Bob Lazar neve is. Ő az a férfi, aki még az 1980-as évek végén azt állította, hogy az 51-es körzet közelében, egy S–4 nevű titkos föld alatti bázison dolgozott.

Lazar szerint ott földönkívüli eredetű űrhajókat és meghajtási rendszereket vizsgáltak. A férfi részletes rajzokat is mutatott és azt állította: a bázis mélyen a hegy gyomrában található, ahol földönkívüli munkatársakkal is dolgozott.

Az ő története máig az egyik legismertebb az UFO-témában. Sokak szerint hiteles, mások szerint fantaszta. De az biztos, hogy az 51-es körzet körüli legendákat ő robbantotta be igazán

– mondta Kriston Endre.