Marics Peti sejtelmes vallomása: „Én már csak privátban lógatok...”

Marics Peti immáron harmadszor foglalhat helyet a zsűri székében, a Megasztár 2026-os szériájában gyakorlatilag már ő számít régi motorosnak. A ValMar énekese mellett Dallos Bogi, Herceg Erika és T. Danny foglal majd helyet, a napokban már a válogatók is elindultak.

Megasztár 2026: Marics Peti Lengyel Johanna mentora volt az előző évadban, elárulta, idén kit keres az énekesek között (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár 2026: Marics Peti nem az új Lengyel Johannát keresi

Az ítészként is rutint szerzett zenész tavaly Lengyel Johanna mentora volt, aki kivételes tehetség, így nem is volt meglepő, amikor toronymagasan megnyerte a nyolcadik évadot. Az első napok tapasztalatai alapján Peti kifejtette, hogy nem Johi utódját keresi a jelentkezők között:

Nem valószínű, hogy lesz belőle még egy, de én őszintén most egy kicsit más irányba szeretnék menni, vagyis nem feltétlenül még egy ekkora énekes lesz a célom. Megpróbálom most idén egy kicsit jobban a karakterekre fektetni a hangsúlyt,ami nem biztos, hogy kifejezetten pozitív. Ez persze függ az érkezőktől is, hiszen ha jön valaki, akitől tényleg leesik az állunk, akkor lehet, hogy ez változni fog bennem. Egyelőre próbálok ezen a vonalon maradni.

S hogy milyen az új zsűri dinamikája? Peti szerint nagyon otthonos, jól kijönnek egymással az első pillanattól kezdve.

Dani régi cimborám, Bogival pedig együtt nyomtuk még a Sztárban Sztárt. Ott ismertük meg egymást és már akkor is tök jóban voltunk, csomót hülyéskedtünk. Az első napok után most azt tudom mondani, hogy összeállt a zsűri és nagyon jó hangulat van a pultban. A többi már a versenyzőkön múlik. Én örülök az újításnak, mert az mindig izgalmas, arra mindig mindenki kíváncsi, hogy hogy fog működni, hogy fognak egymással meg az előadókkal kommunikálni. Vártam már az indulást és szerencsére szerintem egy nagyon izgalmas kombinációt raktak össze.

A Megasztár zsűrije: Herceg Erika, Dallos Bogi, Marics Peti és T. Danny, Lékai-Kiss Ramóna pedig műsorvezetői szerepet kap Ördög Nóra mellett (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti egy pillanatra sem áll meg

A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja tele van fellépésekkel, nyáron gyakorlatilag színpadról színpadra jár, országszerte.

Szerencsére tele van a naptárunk, a fesztiválok és rendezvények már előző év végén szeretik lekötni a nyarat, mert szeretik, ha megvannak a stabil fellépők. Örülünk neki, hogy még kíváncsiak ránk és stabil fellépőként számolnak velünk

- tette hozzá Peti.

A ValMar-os fiúk tehát már várják, hogy elinduljon a szezon, egyetlen percre sem lógatják a lábukat, a szófordulatra rákapcsolódva pedig Peti csak ennyit fűzött hozzá viccesen: „Jó ideje nem lógatjuk már, meg különben is, én csak privátban lógatok” - mondta nevetve. Marics Peti barátnője ugyanis állandó központi téma a rajongók körében, ő azonban jó ideje meghúzta a saját határait, nem véletlenül.

Az az igazság, hogy szeretem most már privátban kezelni a magánéletemet, mert volt olyan, amikor valamilyen szinten jobban beengedtem a követőimet, illetve azokat a hallgatóinkat, akik érdeklődnek irántunk és azt hiszem, ez inkább rosszul tud elsülni, mint jól. Úgyhogy próbálom minél jobban megtartani a magán szférámat, hogy az tényleg privát lehessen

- mondta el őszintén.