„Idegenek raboltak el!” – Ezekből a hátborzongató jelekből tudhatod, hogy veled is megtörtént

Egy nővel megmagyarázhatatlan dolgok történtek az éjszaka közepén. Azóta sem tudja biztosan, mi történt vele. Egy testközeli UFO-észlelés áldozata volt? Az interneten keresi sorstársait úgy, hogy megosztja, milyen jeleket tapasztal azóta saját magán.
Valami volt a szobámban
– kezdte történetét az UFO-észlelésről egy közösségi oldalon a fiatal nő. Egyedül aludt a hálószobájában, amikor hajnalban egy furcsa, mély zümmögésre ébredt.
„Olyan volt, mintha vibrált volna a levegő” – magyarázta. Elmondása szerint a függönyökön keresztül fény szűrődött a szobába, ő pedig hirtelen mozgásképtelenné vált.
„Próbáltam felülni, de nem tudtam” – ekkor vette észre a kivehetetlen alakokat. Legalább kétméteresek voltak. Nem emlékszik tisztán az arcukra, csak arra, hogy közeledtek felé. Ezután pánikolni kezdett, majd elvesztette az eszméletét.
Az ezután következő emlékei már sokkal zavarosabbak. A nő úgy érezte, mintha lebegne, majd egy hideg, vakítóan fehér környezetben tért újra magához. Csak részleteket tud felidézni: erős fényeket, furcsa hangokat és magas, mozdulatlan alakokat maga körül.
Túlságosan élethű volt ahhoz, hogy álom legyen
Elmondása szerint a legijesztőbb az volt, hogy nem tudott megszólalni és mozogni sem. Érzékelte, hogy valamilyen kommunikáció zajlik körülötte, de nem szavakkal. Nem tudta azonosítani vagy dekódolni, mi történik.
Majd ismét elsötétült minden.
„Úgy éreztem magam, mintha órák óta sírtam volna” – azonnal az édesanyját tárcsázta, és zokogva mesélte el neki, amit átélt, de ő nem hitt neki. Azt kérdezte, használt-e valamilyen tudatmódosító szert, mert nagyon zaklatottnak és zavartnak hangzott. De a nő sosem élt ilyen szerekkel.
Ezután senkinek sem mert beszélni róla, mert félt, hogy őrültnek hiszik. Azonban az élmény hónapokig kísértette: alvászavara lett, szorongott, és állandóan attól rettegett, hogy újra megtörténik. Ezért úgy döntött, megosztja az észlelés történetét és azt, amit azóta is tapasztal. A kommentelők között több hasonló történetet is megosztottak válaszként.
Földönkívüliek voltak, vagy csak egy hátborzongatóan valóságos lidércnyomás? A nő a mai napig nem tudja biztosan, mi történt vele azon az éjszakán, de azok, akik hasonló dolgot tapasztaltak, sokat segítenek feldolgozni neki az élményeit.
