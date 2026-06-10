Sorra dőlhetnek meg a rekordok a foci-vb-n

Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssen csütörtökön kezdődik a foci-vb, amely számos új rekordot hozhat. A Bors a nyitány előtt ezeket foglalta össze.
Vb-gólkirályok
Jelenleg a német Miroslav Klose nevéhez fűződik a legtöbb vb-gól (16 találat), de idén az argentin Lionel Messi (13) és a francia Kylian Mbappé (12) is elébe kerülhet.
A legidősebb góllövő
A 41 éves portugál Cristiano Ronaldo erősítheti a pozícióját, ha betalál. Korábbi válogatottbeli csapattársa, Pepe 39 évesen rúgott gólt Portugália színeiben Svájc ellen a 2022-es nyolcaddöntőben.
11-es specialisták
Messi és az angol Harry Kane - a szétlövéseket nem számítva – négy büntetővel holtversenyben az első.
A legtöbb gólpassz
A legtöbb előkészítés az 1954-ben világbajnoki címet szerzett német Fritz Walter nevéhez fűződik (9), Messi és argentin honfitársa Diego Maradona nyolc-nyolc gólpasszal követik őt.
A legeredményesebb szövetségi kapitányok
Helmut Schön (NSZK) 1966 és 1978 között 16 mérkőzésen vezényelt győztes válogatottat. Didier Deschamps, a franciák leköszönő mestere jelenleg 14-nél tart, vele a Les Blues 2014-ben a negyeddöntőig jutott, 2018-ban arany-, 2022-ben pedig ezüstérem volt a jutalma.
A katari világbajnokságon (172 találat) jegyezték a legtöbb találatot, ez 2.69-es átlag. Idén 64 helyett már 104 meccset játszanak, biztosra vehető a rekorddöntés.
A legtöbb tornán/meccsen szerepeltek
A múltban hat játékos játszott öt vb-n. Közülük kettő – Messi, Ronaldo – lehet az, aki pályára lép hatodik tornáján. A német Manuel Neuer, a horvát Luka Modric és a japán Jútó Nagatomo ötödik tornáján futballozhat.
Legtöbb meccs
Messi eddig 26 mérkőzésen kapott lehetőséget. Amennyiben Argentína korán kiesik, Portugália pedig nagy sorozatot produkál, Ronaldo (jelenleg 22 mérkőzés) elveheti ezt a rekordot az argentintól.
Negyven feletti legendák
Az 1930-as első torna óta mindössze hét 40 év feletti játékos szerepelt. Idén bővülhet ez a létszám: Ronaldo (41), Neuer (40), a bosznia-hercegovinai Edin Dzeko (40), a skót Craig Gordon (43), a horvát Luka Modric (40), az uruguayi Fernando Muslera (40) és a mexikói Guillermo Ochoa (40).
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