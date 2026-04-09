BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Felfedték az UFO-észlelés részleteit, amire még Nick Pope, a földönkívüliek szakértője sem talált magyarázatot

földönkívüli
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 10:15
ufo-észlelésufo szakértőNick Pope
Elhunyt a szakértő, aki a brit védelmi minisztériumban vizsgálta a különböző UFO-észleléseket. Nick Pope munkássága során számos esetet elemzett, de akadt köztük egy, amelyre nem lelt magyarázatot– a jól dokumentált jelenségek ellenére sem. Előkerültek a Rendlesham erdei UFO-észlelés hátborzongató részletei!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Nick Pope az Egyesült Királyságban kormányzati szinten foglalkozott az azonosítatlan légi jelenségekkel. Halála után ismét előtérbe került a történet, amelyet a szakértők a mai napig az egyik legjobban dokumentált, mégis megmagyarázatlan UFO-incidensként tartanak számon. Mutatjuk, mi történt a rendleshami erdő sötétjében!

Nick Pope, az UFO-szakértő sem talált magyarázatot a Rendlesham erdeji UFO-észlelésekre.
Fotó:  Wikipédia
  • Meghalt Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori UFO-ügyekkel foglalkozó tisztviselője.
  • Munkája során bejelentett észleléseket vizsgált.
  • Ezek közé tartozik az 1980-as rendleshami incidens is.
  • Az észlelés során a katonák közvetlen közelről figyeltek meg egy ismeretlen objektumot.
  • A helyszínen különböző nyomokat rögzítettek és dokumentálták az eseményeket.

Ki volt Nick Pope, az UFO-szakértő?

2026. április 6-án hunyt el Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori munkatársa, ismert UFO-szakértő. Halálhírét felesége, Elizabeth Weiss jelentette be a közösségi médiában.
Nick 1985 és 2006 között dolgozott a brit védelmi minisztériumban. 1991 és 1994 között azon az osztályon teljesített szolgálatot, amely az UFO-észlelésekkel kapcsolatos bejelentéseket kezelte. Az volt a feladata, hogy ezeket kivizsgálja, és megállapítsa, jelentenek-e bármilyen védelmi kockázatot.

Később a nyilvánosság előtt is ismert szakértővé vált: dokumentumfilmekben, műsorokban szerepelt, és könyveket írt a témában. Megközelítése következetesen kettős volt: a legtöbb észlelés mögött hétköznapi magyarázatokat talált, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyes esetekre nincs egyértelmű magyarázat. Mint a rendleshami UFO-incidens.

Mi történt a leghíresebb dokumentált UFO-észlelés során?

Az egyik legismertebb földönkívüli találkozás, amelyet Nick Pope is feldolgozott, 1980 decemberében történt az angliai Rendlesham erdejének területén.

A rendleshami erdő két amerikai légibázis – Woodbridge és Bentwaters – között helyezkedik el.
Fotó: andreiuc88 /   shutterstock

Az első éjszaka UFO-észlelései

December 26-án, éjfél után, a közeli bázis katonái egy azonosítatlan objektumot észleltek, amely a radaradatok és a beszámolók szerint az erdőbe ereszkedett. A helyszínre küldött egység rövid időn belül egy fénylő, háromszög alakú tárgyat látott. A leírások szerint körülbelül 3 méter széles és 2,5 méter magas objektum volt, amely három támasztékon állt.

A katonák beszámolói szerint a tárgy mozgásba lendült, a három lába visszahúzódott, és az objektum a fák között haladt tovább. Egy tisztásnál hirtelen felemelkedett, és erős fényt bocsátott ki a föld felé.

A visszaemlékezések azonban egy ponton megszakadnak: az érintettek később úgy nyilatkoztak, hogy az események egy része teljesen kiesett az emlékezetükből.

Amikor a helyszínt később átvizsgálták, konkrét nyomokat is sikerült rögzíteniük. A talajban három, egymástól azonos távolságra lévő mélyedést találtak, amelyek megfeleltek a korábban látott „lábak” helyének. Emellett a környező fák törzsein talált sérüléseket és letört ágakat is dokumentáltak, amelyek mind arra utaltak, hogy valami valóban a földről, az ég felé távozott az erdőből.

A második éjszaka UFO-észlelései

December 27-én újabb fényeket jelentettek. Ezúttal Charles Halt alezredes vezetett egy csoportot az erdőbe, hogy felderítsék a különös jelenséget. A korábbi helyszínen magas sugárzási szintet rögzítettek. A beszámolók szerint, nem sokkal később egy vöröses, pulzáló fény jelent meg, amely a katonák csapatának irányába kezdett mozogni. Egy másik csoport egy kupolaszerű, fénylő objektumot észlelt, amelyben mozgó árnyékokat láttak.

Mi történhetett? Valóban földönkívüliekkel találkoztak a katonák?

Az UFO-incidensről jelentések, hangfelvételek és későbbi visszaemlékezések leiaratai is fennmaradtak, de hivatalos magyarázat máig nem született. A természetes fényjelenségektől kezdve más, földi eredetű magyarázatokig, sok értelmezés látott napvilágot, de mind rengeteg kérdést hagyott maga után.

Nick Pope értékelése szerint a rendleshami történések azért foglalnak el különleges helyet a földönkívüli találkozások történetében, mert a katonai személyzet több egymástól független beszámolója, valamint konkrét nyomok és mérések is kapcsolódnak hozzá, de még így sem sikerült megoldást találnia a szakértőknek.

A következő videóból még többet tudhatsz meg a rendleshami incidensről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
