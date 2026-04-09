Felfedték az UFO-észlelés részleteit, amire még Nick Pope, a földönkívüliek szakértője sem talált magyarázatot

Nick Pope az Egyesült Királyságban kormányzati szinten foglalkozott az azonosítatlan légi jelenségekkel. Halála után ismét előtérbe került a történet, amelyet a szakértők a mai napig az egyik legjobban dokumentált, mégis megmagyarázatlan UFO-incidensként tartanak számon. Mutatjuk, mi történt a rendleshami erdő sötétjében!

Nick Pope, az UFO-szakértő sem talált magyarázatot a Rendlesham erdeji UFO-észlelésekre.

Meghalt Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori UFO-ügyekkel foglalkozó tisztviselője.

Munkája során bejelentett észleléseket vizsgált.

Ezek közé tartozik az 1980-as rendleshami incidens is.

Az észlelés során a katonák közvetlen közelről figyeltek meg egy ismeretlen objektumot.

A helyszínen különböző nyomokat rögzítettek és dokumentálták az eseményeket.

Ki volt Nick Pope, az UFO-szakértő?

2026. április 6-án hunyt el Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori munkatársa, ismert UFO-szakértő. Halálhírét felesége, Elizabeth Weiss jelentette be a közösségi médiában.

Nick 1985 és 2006 között dolgozott a brit védelmi minisztériumban. 1991 és 1994 között azon az osztályon teljesített szolgálatot, amely az UFO-észlelésekkel kapcsolatos bejelentéseket kezelte. Az volt a feladata, hogy ezeket kivizsgálja, és megállapítsa, jelentenek-e bármilyen védelmi kockázatot.

Később a nyilvánosság előtt is ismert szakértővé vált: dokumentumfilmekben, műsorokban szerepelt, és könyveket írt a témában. Megközelítése következetesen kettős volt: a legtöbb észlelés mögött hétköznapi magyarázatokat talált, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyes esetekre nincs egyértelmű magyarázat. Mint a rendleshami UFO-incidens.

Mi történt a leghíresebb dokumentált UFO-észlelés során?

Az egyik legismertebb földönkívüli találkozás, amelyet Nick Pope is feldolgozott, 1980 decemberében történt az angliai Rendlesham erdejének területén.

A rendleshami erdő két amerikai légibázis – Woodbridge és Bentwaters – között helyezkedik el.

Az első éjszaka UFO-észlelései

December 26-án, éjfél után, a közeli bázis katonái egy azonosítatlan objektumot észleltek, amely a radaradatok és a beszámolók szerint az erdőbe ereszkedett. A helyszínre küldött egység rövid időn belül egy fénylő, háromszög alakú tárgyat látott. A leírások szerint körülbelül 3 méter széles és 2,5 méter magas objektum volt, amely három támasztékon állt.