Felfedték az UFO-észlelés részleteit, amire még Nick Pope, a földönkívüliek szakértője sem talált magyarázatot

Nick Pope az Egyesült Királyságban kormányzati szinten foglalkozott az azonosítatlan légi jelenségekkel. Halála után ismét előtérbe került a történet, amelyet a szakértők a mai napig az egyik legjobban dokumentált, mégis megmagyarázatlan UFO-incidensként tartanak számon. Mutatjuk, mi történt a rendleshami erdő sötétjében!
2026. április 6-án hunyt el Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori munkatársa, ismert UFO-szakértő. Halálhírét felesége, Elizabeth Weiss jelentette be a közösségi médiában.
Nick 1985 és 2006 között dolgozott a brit védelmi minisztériumban. 1991 és 1994 között azon az osztályon teljesített szolgálatot, amely az UFO-észlelésekkel kapcsolatos bejelentéseket kezelte. Az volt a feladata, hogy ezeket kivizsgálja, és megállapítsa, jelentenek-e bármilyen védelmi kockázatot.
Később a nyilvánosság előtt is ismert szakértővé vált: dokumentumfilmekben, műsorokban szerepelt, és könyveket írt a témában. Megközelítése következetesen kettős volt: a legtöbb észlelés mögött hétköznapi magyarázatokat talált, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyes esetekre nincs egyértelmű magyarázat. Mint a rendleshami UFO-incidens.
Az egyik legismertebb földönkívüli találkozás, amelyet Nick Pope is feldolgozott, 1980 decemberében történt az angliai Rendlesham erdejének területén.
December 26-án, éjfél után, a közeli bázis katonái egy azonosítatlan objektumot észleltek, amely a radaradatok és a beszámolók szerint az erdőbe ereszkedett. A helyszínre küldött egység rövid időn belül egy fénylő, háromszög alakú tárgyat látott. A leírások szerint körülbelül 3 méter széles és 2,5 méter magas objektum volt, amely három támasztékon állt.
A katonák beszámolói szerint a tárgy mozgásba lendült, a három lába visszahúzódott, és az objektum a fák között haladt tovább. Egy tisztásnál hirtelen felemelkedett, és erős fényt bocsátott ki a föld felé.
A visszaemlékezések azonban egy ponton megszakadnak: az érintettek később úgy nyilatkoztak, hogy az események egy része teljesen kiesett az emlékezetükből.
Amikor a helyszínt később átvizsgálták, konkrét nyomokat is sikerült rögzíteniük. A talajban három, egymástól azonos távolságra lévő mélyedést találtak, amelyek megfeleltek a korábban látott „lábak” helyének. Emellett a környező fák törzsein talált sérüléseket és letört ágakat is dokumentáltak, amelyek mind arra utaltak, hogy valami valóban a földről, az ég felé távozott az erdőből.
December 27-én újabb fényeket jelentettek. Ezúttal Charles Halt alezredes vezetett egy csoportot az erdőbe, hogy felderítsék a különös jelenséget. A korábbi helyszínen magas sugárzási szintet rögzítettek. A beszámolók szerint, nem sokkal később egy vöröses, pulzáló fény jelent meg, amely a katonák csapatának irányába kezdett mozogni. Egy másik csoport egy kupolaszerű, fénylő objektumot észlelt, amelyben mozgó árnyékokat láttak.
Az UFO-incidensről jelentések, hangfelvételek és későbbi visszaemlékezések leiaratai is fennmaradtak, de hivatalos magyarázat máig nem született. A természetes fényjelenségektől kezdve más, földi eredetű magyarázatokig, sok értelmezés látott napvilágot, de mind rengeteg kérdést hagyott maga után.
Nick Pope értékelése szerint a rendleshami történések azért foglalnak el különleges helyet a földönkívüli találkozások történetében, mert a katonai személyzet több egymástól független beszámolója, valamint konkrét nyomok és mérések is kapcsolódnak hozzá, de még így sem sikerült megoldást találnia a szakértőknek.
