UFO-észlelésről készült NASA hangfelvételt hoztak nyilvánosságra

UFO-észlelésről készült hangfelvétel, amelyet nyilvánosságra hozott az amerikai Hadügyminisztérium. A felvételeken hallható, ahogy a NASA egyik asztronautája jelzi a központ felé, hogy idegen tárgyakat látnak maguk körül. A felvételek a Gemini VII küldetés során készültek.

UFO-észlelésről, a NASA által készített hangfelvételt hoztak nyilvánosságra

UFO-észlelésről számoltak be az asztronauták

Trump nemrégiben hozott nyilvánosságra elképesztő felvételeket az UFO-król, s most újabb bizonyíték került elő az idegenekről. Nyilvánosságra került egy hatperces, a NASA által rögzített hangfelvételt, amelyen Frank Borman amerikai űrhajós egy azonosítatlan objektumot észlelt, még az 1965-ös Gemini VII küldetés során. A hangfelvételt az amerikai Hadügyminisztérium hozta nyilvánosságra, amely az űr és a földi irányítás közötti kommunikációját rögzíti.

A hangfelvétel szerint 1965. december 5-én Borman kapcsolatba lépett a houstoni irányítóközponttal, és egy „mumusként” emlegetett, azaz ismeretlen objektumról számolt be. A felvételen nemcsak az ő beszámolója hallható, hanem társa, Jim Lovell megjegyzései is.

Egy szétesett jármű darabjait is jelentették

Az irányítás így vezeti fel a történteket: „A repülés során korábban, a második keringés kezdetén a személyzet több objektumot is észlelt Antigua térségében. Egy műszaki hiba miatt, ezt a részt nem tudtuk korábban lejátszani. Mostanra sikerült helyreállítani a felvételt, amely nemcsak részecskéket, hanem egy azonosítatlan objektumot és egy hordozórakéta észlelésének jelét is mutatja.”

A felvételen Borman a következőket mondta: „Van egy azonosítatlan objektum 10 óránál.” Az irányítás visszakérdezett: „Ismételje meg.” Mire ő megerősíti: „Azt mondtam, hogy van egy objektum 10 óránál.” Ezután az irányítás próbálja tisztázni a helyzetet: „A rakétát látják, vagy valódi észlelésről van szó?” Borman válasza egyértelmű: „Többet is látunk – úgy tűnik, hármat – ezek valódi észlelések.”

Borman a további kérdésekre is felelt, elmondta, hogy a rakétákat is látják, illetve nagyon sok, több száz apró részecske is elrepült mellettük a baloldalon, nagyjából 3-4 mérföld távolságra. „Olyannak tűnik, mintha egy szétesett jármű darabjai lennének.” - mondta Borman.