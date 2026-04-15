Tovább nőtt a rejtélyes észlelések száma: ismét UFO bukkant fel egy város felett

Egyre több rejtélyes UFO-észlelésről érkeznek beszámolók a világ minden tájáról, mialatt az idegen élet kutatói körében tapasztalt halálesetek és rejtélyes eltűnések is tovább borzolják a kedélyeket. Maga Tim Burchett, amerikai kongresszusi képviselő is úgy vélte, a végére kell járniuk ezeknek az ügyeknek, amelyeket kifejezetten nyugtalanítónak nevezett. A közelmúltban ismét egy meghökkentő UFO-észlelésről érkezett bejelentés a Nemzeti UFO Jelentési Központhoz (NUFORC): ekkor egy mexikói szemtanú készített felvételt egy szokatlan fehér gömbről, amely egy város felett lebegett az égbolton.

Fotó: 123RF (Képünk illusztráció)

Egyre csak nő a rejtélyes UFO-észlelések száma

Az észleléssel kapcsolatban – amely még a múlt hét folyamán történt, Ojo de Agua közösségében –, a szemtanú elmondta, hogy éppen az ablaknál dolgozott, amikor egyszer csak felpillantott az égre, és észrevette a nem mindennapi jelenséget, amely folyamatosan változott és furcsán mozgott.

Az ekkor készült videón jól hallható, ahogy a szemtanú arra buzdítja a közelben tartózkodó barátját, nézze meg ő is a felettük lévő, szokatlan objektumot, mialatt azt is megjegyezte, hogy a fehér gömb egészen biztosan nem repülőgép, mivel állandóan változtatja az alakját.

Azzal kapcsolatban, hogy mi lehetett a rejtélyes tárgy, több lehetséges opció is felmerült. A földönkívüli eredet mellett felvetődött, hogy csupán egy elkóborolt léggömböt, esetleg egy drónt sikerült megörökíteni – minden kétséget kizáró magyarázat azonban egyelőre nem látott napvilágot – írja a Coast to Coast AM.

