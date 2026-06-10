Zac Efron titokban Ausztráliába költözött

Zac Efron titokban egy teljesen másik kontinensen kezdett új életet. A High School Musical sztárja az elmúlt években fokozatosan fordított hátat Hollywoodnak, hogy végül Ausztráliában építhesse meg az álomotthonát.
Zac Efron ausztráliai története a koronavírus-járvány idején kezdődött. A színész 2020-ban érkezett a kontinensre, eredetileg rövid távú tartózkodás céljából. A járványhelyzet miatt azonban a tervezettnél jóval hosszabb időt töltött Ausztráliában, és hamar rájött, hogy az ottani életforma sokkal közelebb áll hozzá, mint korábban gondolta. A High School Musical sztárja elsősorban Byron Bay környékén telepedett le, és igyekezett a lehető leginkább beilleszkedni az ottani életbe, végül pedig annyira megszerette az országot, hogy többször is meghosszabbította a tartózkodását, és szépen lassan letett arról a tervéről, hogy visszaköltözzön az Egyesült Államokba.
Döntése azonban sokakat meglepett, hiszen karrierje szorosan kötődött Hollywoodhoz. Zac Efron karrierje kezdetén még a vörös szőnyegek, a filmpremierek és a hollywoodi partik világában mozgott, Ausztráliában azonban sokkal visszafogottabb életet alakított ki magának. A változás pedig nem csupán életmódbeli volt. A színész időközben eladta Los Angeles-i otthonát és vásárolt egy több, mint száz hektáros birtokot Ausztráliában, ami sokak szerint egyértelmű jele annak, hogy hosszú távon tervezi ott a jövőjét.
A tervei szerint pedig ezen a területen épül fel új otthona, amely nem csupán egy luxusingatlan lesz, hanem egy modern, fenntartható szemléletű lakóhely is. A célja egy olyan otthon létrehozása, amely minimális környezeti terhelés mellett biztosít magas színvonalú életkörülményeket. És úgy tűnik, ez hamarosan megvalósulni látszik, ugyanis Joost Bakker környezettervező Instagram-oldalán nemrég friss híreket osztott meg a Zac Efron ausztrál otthonával kapcsolatban. A bejegyzésben egy sztárral közös képet tett közzé, amelyhez ezt írta:
Alig várom, hogy belekezdjünk Zac házába!
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