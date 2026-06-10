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„Én vagyok az utolsó túlélő” – Hátborzongató videókon a kihalt Föld, teljesen egyedül maradt az időutazó?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időutazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 19:00
jóslatvilágvége
Képzeld el, hogy felébredsz, és senki nincs körülötted. Nemcsak a szomszédok tűntek el, hanem a teljes emberiség. Egy spanyol férfi azt állítja, pontosan ez történt vele: valahogy előreugrott az időben, és sokkoló hírei vannak a számunkra. Ráadásul minderről videós bizonyítékai is vannak, amiktől a hideg futkos az ember hátán.
Bors
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Javier, a TikTok új sztárja (@unicosobreviviente, vagyis az egyetlen túlélő) azt állítja, hogy ő időutazó, és a helyzet több mint kétségbeejtő. Elmondása szerint egy meg nem nevezett katasztrófa után az emberiség teljesen kihalt, ő pedig egyedül barangol a kísértetiesen üres világban. A férfi sorra járja a világ leghíresebb pontjait, a pisai ferde toronytól a londoni Parlamentig, és a felvételein tényleg egy árva lélek sem látszik. Sehol egy autó, sehol egy járókelő, csak a nyomasztó csend.

Az időutazó szerint alig egy év múlva teljesen kiürülnek a világ legnépesebb nagyvárosai
Az időutazó szerint alig egy év múlva teljesen kiürülnek a világ legnépesebb nagyvárosai Fotó: Triff / shutterstock

Párizsból például egyenesen ezt üzente a követőinek:

Már 11 napja teljesen egyedül vagyok Párizsban.

Rejtélyes luxus a világvége után

A dologban az a legbizarrabb, hogy miközben az emberek köddé váltak, az áram és az internet valamiért tökéletesen működik, így Javier simán tudja posztolni a hátborzongató videóit, amik már többmilliós nézettségnél járnak. Londonban besétált az Arsenal és a Chelsea focicsapatának öltözőjébe, Barcelonában a Camp Nou stadionban járt, sőt, még azt is állítja, hogy az üres Louvre-ból ellopta a Mona Lisát, hogy bizonyítsa az igazát. Ha ez nem lenne elég, állítása szerint Lionel Messi házába is betört, és a világsztár vb-trófájával pózolt.

Bukásra áll a magányos időutazó?

A kommentelők persze azonnal darabokra szedték a sztorit, és záporoznak a gúnyos kérdések a videók alatt.

Ha a jövőben vagy, megmondanád, ki nyerte a 2026-os vb-t?

– kérdezte egy hitetlenkedő követő, míg egy másik poénra vette a figurát: „Javier... Küldöm érted az űrhajómat. Hozz el minden készpénzt, amit csak össze tudsz szedni!”

A Daily Star szerint sokan arra is rávilágítottak, hogy a felvételeken valakinek fognia kell a kamerát, így Javier eleve nincs egyedül. Ráadásul az Arsenal öltözőjében még a régi mezsorozat lóg a falon, Messi pedig már rég Miamiban focizik, így aligha hagyta a kupáját a spanyolországi házában.

Időutazás vagy a net történetének legprofibb kamuvideó-sorozata? Döntsétek el ti!

@unicosobreviviente Respuesta a @ALEM ♬ Dough - Key Glock

 

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