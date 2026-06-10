Duplán nagy csapás érte az érdieket: szerencsétlenségek sora sújtja őket

Villanyoszlopnak csapódott, majd árokba borult egy személyautó a 6-os főút Érd és Százhalombatta közötti szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél.

Balesetek sora éri Érdet. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Balesetek sora éri Érdet

A balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

Korábban is érte a szerdai nap folyamán súlyos csapás az érdi közlekedést. Két személyautó karambolozott Érden, a Kalotaszegi utca és a Késmárki utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződést lezárták - írja a katasztrófavédelem.