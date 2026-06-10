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Duplán nagy csapás érte az érdieket: szerencsétlenségek sora sújtja őket

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 19:20
érdszázhalombatta
Sorozatban 2 baleset is bénítja a várost. Érd és Százhalombatta között egy sávon halad a forgalom.

Villanyoszlopnak csapódott, majd árokba borult egy személyautó a 6-os főút Érd és Százhalombatta közötti szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél. 

Balesetek sora éri Érdet.
Balesetek sora éri Érdet. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Balesetek sora éri Érdet

A balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

Korábban is érte a szerdai nap folyamán súlyos csapás az érdi közlekedést. Két személyautó karambolozott Érden, a Kalotaszegi utca és a Késmárki utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződést lezárták - írja a katasztrófavédelem.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu