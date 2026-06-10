Duplán nagy csapás érte az érdieket: szerencsétlenségek sora sújtja őket

Villanyoszlopnak csapódott, majd árokba borult egy személyautó a 6-os főút Érd és Százhalombatta közötti szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél.
A balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
Korábban is érte a szerdai nap folyamán súlyos csapás az érdi közlekedést. Két személyautó karambolozott Érden, a Kalotaszegi utca és a Késmárki utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződést lezárták - írja a katasztrófavédelem.
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