Elraboltak az ufók? Így űzheted el őket legközelebb

Az ufók sokak szerint évtizedek óta embereket rabolnak, hogy kísérletezzenek rajtuk.

Akik azt állítják, hogy áldozatul estek a földönkívülieknek, teljesen tehetetlennek érezték magukat.

Sós Dóra ufókutató szerint létezik egy technika, amellyel bárki védekezhet az ufók ellen.

Még azok sem tudják, hogy a földönkívüli fajok honnan jönnek, akiket legalább egyszer már elraboltak – állítják fanatikusok. Közöttük többen is akadnak, akik korábban arról számoltak be, hogy egyszer már áldozatul estek az ufóknak, az idegen lények pedig szörnyűségeket tettek velük. Egy hihetetlennek tűnő teória szerint azonban létezik fegyver ellenük.

Az emberrablások megelőzhetők egy magyar ufókutató szerint. Illusztráció: ALDECA studio / Shutterstock

„Elraboltak az ufók!” – de mit akarhatnak tőlem?

Ufóhívők szerint okkal lépnek kapcsolatba az emberekkel és ragadják el őket az azonosítatlan repülő tárgyakban (ufó) utazó idegenek. Amikor a földönkívüli fajok lecsapnak, beszámolók szerint az áldozatok traumatikus helyzetbe kerülnek, utólag pedig nem értik, miért tűrték bénultan a rajtuk végzett kísérleteket.

Sokan azt hiszik, az elraboltak önként vetik alá magukat ezeknek a borzalmaknak, de ez óriási tévedés

– kezdte lapunknak Sós Dóra ufókutató, a NOVA (Nonhumán Valóság) YouTube-csatorna alapítója. – Az áldozatok nagyjából 20 másodperc alatt olyan tudati befolyás alá kerülnek, amiből szinte lehetetlen szabadulni. Bétából lemennek thétába, befolyásolhatók lesznek és kábák – árulta el, hogy mi történik, amikor a földönkívüliek elrabolnak valakit. Dóra szerint bizonyos családok tagjait évtizedekig figyelik, és időnként elviszik őket.

– Tudjuk, hogy bizonyos vérvonalakból több nemzedéken át visznek el embereket. Őket implantátummal látják el, szexuális kapcsolatot létesítenek velük, vizsgálatoknak és műtéteknek vetik alá őket, mintákat vesznek tőlük, embriókat visznek el, és vizsgálják az emberek lelkét is – fejtette ki, hogy mi áll a paranormális jelenségek hátterében.

Dóra többek beszámolójából úgy tudja, az idegenek kísérletezését meg lehet fékezni Fotó: Sós Dóra

Mentőöv a sötétben

Sós Dóra szerint létezik hatékony védelem a földönkívüliek ellen, fontos azonban, hogy résen legyünk, ugyanis minden az időzítésen múlik. Ha úgy hozná az élet, hogy el akarnának rabolni minket az ufók, a bénultság beállta előtt Jézushoz vagy más felsőbb erőhöz kell fohászkodnunk.

A szabad akarat kinyilvánítását tiszteletben kell tartaniuk, és e szabad akarat valamilyen fenti, szakrális erővel egyesülve felerősödik

– vélekedett Dóra, ugyanakkor hozzátette, hogy a védelem nem garantált.