Ufó-falu, Damanhur

UFO-falu Olaszországban: kapcsolatba léptek az űrlényekkel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 19:45
Létezik egy hely, amely közel sem írható le egyszerű községként. Ez egy valóságos UFO-falu, amelynek lakói állítják: 50 éve földönkívüliekkel kommunikálnak, kezükben van az univerzum titka, az időutazás pedig gyerekjáték számukra.
  • Észak-Olaszországban 50 éve létezik egy UFO-falu, amelyet Damanhurnak hívnak.
  • A hely lakói szakítottak identitásukkal, és növényekről, állatokról, ásványokról nevezték el magukat. 
  • A föld alatt titkos templomokat építettek, amelyeknek csodájára járnak az emberek.

Azt hitted, hogy sci-fi csak a mozivásznon létezik? Akkor még nem hallottál az UFO-faluról. Ezen a helyen nincs lehetetlen, a tér és az idő ismeretlen, a földönkívüli civilizációk kedvenc helyének hiszik.

Az UFO-falu az 1970-es évektől létezik. 
Fotó: TinoFotografie / Shutterstock 

Hol van az UFO-falu? 

Észak-Olaszországban régóta tudják, hogy Damanhur több, mint egy község. Egy Vidracco melletti spirituális ökofalu, ahol a lakók úgy élnek, mintha egy párhuzamos univerzumba kerültek volna. Ha valakik, ők valóban ismerhetik a földönkívüliek világát, hiszen nem kevesebbet állítanak, minthogy már rég kapcsolatba léptek idegen lényekkel, és a közeli hegy gyomrában felépítették az „emberiség nyolcadik csodáját”.

Alkimista biztonsági ügynök

A helyet az 1970-es években alapította Falco Tarassaco, egy karizmatikus spiritiszta látnok. Az eredetileg biztonsági brókerként dolgozó férfi alkimista lett, meggyőzve híveit, hogy az emberiség elfelejtette rejtett képességeit, és ideje visszatérni a kozmikus gyökerekhez. A vezetésével egy élő laboratórium jött létre, ahol a fő szabály a folyamatos változás, átalakulás. 

Viszlát civil lét, üdv Mantarája!

Az olaszok a földönkívüliekbe vetett hit miatt csak UFO-faluként bélyegezték meg a helyet, lakóit pedig furcsa szektatagokként emlegetik. Akik Damanhur lakóivá válnak, eldobják a régi identitásukat, és növényekről, állatokról vagy ásványokról nevezik el magukat.

A növények és az állatok az evolúciós játékunk részei. Kapcsolat nélkül nem tudnánk teljes mértékben kifejezni önmagunkat

– magyarázta a közösség egyik tagja, a korábban digitális igazgatóként dolgozó Mantarája. Ő 2018-ban cserélte le a multis pörgést a spiritualitás nyugalmára.

A falut sok turista látogatja.
A falut sok turista látogatja. 
Fotó: TinoFotografie / Shutterstock 

Földalatti birodalmat építettek

A legnagyobb szenzáció, hogy a település lakói titkos „Humánum Templomokat” is építettek 30 méterrel a föld alatt. Ez egy gigantikus komplexum, amelyet a hívők maguk véstek ki a kezükkel. Több mint tíz évig titokban dolgoztak rajta, még az olasz hatóságok sem tudtak róla. Ha hangos munkát végeztek, felcsavarták a dübörgő zenét, mintha buliznának. 

A templomok még a Guinness-rekordok könyvébe is bekerültek. A damanhuriak szerint ezek a templomok óriási antennákként működnek, amelyekkel az univerzum rejtett szegleteiből földönkívüli üzeneteket fognak be. Szerintük az emberi lélek a mélyűrből való, és az űrlények a testvéreink. 

Éneklő fák, időutazás

Ha mindez nem volna elég, a közösség azt állítja, hogy 1997-ben sikerült megfejteniük az időutazás kódját, ezenkívül speciális érzékelők segítségével a fákkal is képesek kommunikálni.

A hely sokkolta a világot, és többen veszélyes szektaként bélyegezték meg a közösséget, amelynek lakói szerint csak egy „etikus kultúra” az övék. Állításuk szerint a hitük terjed, és Damanhur már Japánban is terjeszkedik.

Damanhurban sokan jártak már, és le is videózták, mi rejtőzik ott. Játszd le a felvételt a részletekért:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
