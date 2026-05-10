UFO-falu Olaszországban: kapcsolatba léptek az űrlényekkel

Észak-Olaszországban 50 éve létezik egy UFO-falu, amelyet Damanhurnak hívnak.

A hely lakói szakítottak identitásukkal, és növényekről, állatokról, ásványokról nevezték el magukat.

A föld alatt titkos templomokat építettek, amelyeknek csodájára járnak az emberek.

Azt hitted, hogy sci-fi csak a mozivásznon létezik? Akkor még nem hallottál az UFO-faluról. Ezen a helyen nincs lehetetlen, a tér és az idő ismeretlen, a földönkívüli civilizációk kedvenc helyének hiszik.

Az UFO-falu az 1970-es évektől létezik.

Hol van az UFO-falu?

Észak-Olaszországban régóta tudják, hogy Damanhur több, mint egy község. Egy Vidracco melletti spirituális ökofalu, ahol a lakók úgy élnek, mintha egy párhuzamos univerzumba kerültek volna. Ha valakik, ők valóban ismerhetik a földönkívüliek világát, hiszen nem kevesebbet állítanak, minthogy már rég kapcsolatba léptek idegen lényekkel, és a közeli hegy gyomrában felépítették az „emberiség nyolcadik csodáját”.

Alkimista biztonsági ügynök

A helyet az 1970-es években alapította Falco Tarassaco, egy karizmatikus spiritiszta látnok. Az eredetileg biztonsági brókerként dolgozó férfi alkimista lett, meggyőzve híveit, hogy az emberiség elfelejtette rejtett képességeit, és ideje visszatérni a kozmikus gyökerekhez. A vezetésével egy élő laboratórium jött létre, ahol a fő szabály a folyamatos változás, átalakulás.

Viszlát civil lét, üdv Mantarája!

Az olaszok a földönkívüliekbe vetett hit miatt csak UFO-faluként bélyegezték meg a helyet, lakóit pedig furcsa szektatagokként emlegetik. Akik Damanhur lakóivá válnak, eldobják a régi identitásukat, és növényekről, állatokról vagy ásványokról nevezik el magukat.

A növények és az állatok az evolúciós játékunk részei. Kapcsolat nélkül nem tudnánk teljes mértékben kifejezni önmagunkat

– magyarázta a közösség egyik tagja, a korábban digitális igazgatóként dolgozó Mantarája. Ő 2018-ban cserélte le a multis pörgést a spiritualitás nyugalmára.

A falut sok turista látogatja.

Földalatti birodalmat építettek

A legnagyobb szenzáció, hogy a település lakói titkos „Humánum Templomokat” is építettek 30 méterrel a föld alatt. Ez egy gigantikus komplexum, amelyet a hívők maguk véstek ki a kezükkel. Több mint tíz évig titokban dolgoztak rajta, még az olasz hatóságok sem tudtak róla. Ha hangos munkát végeztek, felcsavarták a dübörgő zenét, mintha buliznának.