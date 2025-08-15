UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Bizarr külsejű idegenek tartják rettegésben az embereket: már köztünk járnak?

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 05:30
fajföldönkívüli
Egyesek alakváltó hüllőkként jelennek meg.

Egy tudós elmondta az igazat a földönkívüliek létezéséről. Dr. Eric Davis fizikus, aki korábban a szigorúan titkos Pentagon-missziókban dolgozott, négyféle UFO-ról állítja, hogy létezik az univerzumban.

UFO, földönkívüli, földrengés, észlelés, csészealj
Köztünk járhatnak az idegenek?
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A Capitoliumban tartott meghallgatás vitákat indított el az azonosíthatatlan jelenségekről, úgynevezett UAP-okról és a földönkívüli kapcsolatok lehetőségéről. Davis elmondta, hogy négyféle idegen lény létezik. Ezeket az idegeneket a következőképpen azonosították: szürkék, nordikok, rovarok és hüllők. Mind jellegzetes külsővel rendelkeznek, amely megkülönbözteti őket egymástól. A magyarázathoz tartozik egy 1961-es elrablási eset. 

Betty és Barney Hill Montreálból, Kanadából Portsmouthba, New Hampshire-be autóztak a nászútjukra. Észrevettek egy erős fényt az égen, amely látszólag követte, majd elrabolta őket. Az idegenek arra kérték őket, hogy vegyék le a ruháikat, mielőtt kitépték volna a hajukat, levágták volna a körmeiket és lehúzták volna a bőrük egy részét.

Beszámolójuk szerint az idegenek apró lények voltak, sima szürke bőrrel, nagy szemekkel, orr és fül nélkül. Állítólag furcsa rovarszerű idegenek is vannak, sőt a hüllőszerűek például az alakváltók közé tartoznak.

Eric Burlison politikus azt mondta, hogy korábban már hallotta ezeket az osztályozásokat.

Nem számítottam arra, hogy Eric Davis, tudod, egy tisztelt tudós, ezt mondja

- idézi Eric Burlison szavait a Daily Star.

 

 

