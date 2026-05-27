Elképesztő technológiát tártak fel az UFO-akták - már nem mi vagyunk a csúcsragadozók?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 05:30
Rémisztő, mit próbálnak eltitkolni a nyilvánosság elől. A napokban nyilvánosságra hozott újabb UFO-dokumentumokban olyan technológiát tártak fel, amely még a szakértőket is elképesztette.
A napokban újabb UFO-aktákat hozták nyilvánosságra, amelyek arra a hátborzongató tényre hívták fel a figyelmet, hogy az emberek talán már rég elvesztették a helyüket a tápláléklánc csúcsán. A sokkoló katonai felvételek, amelyeken döbbenetes technológiával felszerelt járművek láthatók, állítólag még a szakértőket is elképesztették.

UFO-akták: lehet, már rég nem mi állunk a tápláléklánc csúcsán? / Fotó: 123RF

A vezető UFO- kutatók szerint a megdöbbentő leleplezések egyben azt is jelentik, hogy az amerikai kormányzat egy rémisztő valóságot próbál eltitkolni a nyilvánosság elől. Ross Coulthart oknyomozó újságíró azt állítja, a Pentagon még mindig kerüli annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy a kormány titokban hozzájutott-e földönkívüli technológiához, ennek pedig egyetlen, rémisztő oka van.

A kormány soha nem foglalkozott közvetlenül az állítással – elkerülte. Vajon meg fogjuk valaha kapni a teljes történetet arról, hogy mit tud valójában a kormány a visszaszerzett nem emberi technológiáról?

- mondta el Coulthart, majd hozzátette, a történelem azt bizonyítja, az amerikai hadsereg retteg a vallomástételtől, mivel:

Nem szeretjük beismerni, hogy már nem mi vagyunk a csúcsragadozók.

A múlt pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumok özöne egyenesen a Pentagontól érkezett, teljesítve ezzel Donald Trump elnök korábbi ígéretét, miszerint leleplezi a kormány titkos UFO-archívumát. Miközben a fájlok olyan döbbenetes videókat is tartalmaznak, amelyeken a fizika törvényeivel dacoló objektumok láthatók, a szakértők szerint az emberiség történelmének egyik legnagyobb paradigmaváltását éljük át jelenleg. Dan Farah, a The Age of Disclosure című dokumentumfilm rendezője elmondta, egyes felvételek megerősítik a legmélyebb félelmeinket azzal kapcsolatban, ami az égen repked. Szerinte ugyanis két lehetőség van: vagy egy külföldi ellenség teljesen megelőzte a nyugati hadseregeket, vagy földönkívüliek járnak köztünk írja a Daily Star.

 

