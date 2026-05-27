Sokk a felújításon: Felkapta a gyanús csomagot a melós, majd a kezében hullott szét a százéves csecsemő csontváza

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 06:00
Borzalmas titkot rejtettek a korhadt padlódeszkák abban a brit lakásban, ahol egy gyanútlan építőmunkás egy újszülött maradványaira bukkant. A hatgyermekes édesapát teljesen tönkretette a hátborzongató lelet, a történtek után hónapokig súlyos pszichés problémákkal küzdött.
Egy rutinmunkának induló lakásfelújítás változtatta meg örökre egy brit családapa életét, amikor a County Durham-i Bishop Aucklandben valami olyasmit talált a padló alatt, amitől még a legtapasztaltabb nyomozók gyomra is felfordult. David Dent éppen a deszkákat szedte fel kollégájával, amikor egy több mint százéves újságpapírba és zsinegbe csomagolt gyanús bálára bukkantak: a rejtélyes csomagból egy horrorisztikus csecsemőcsontváz került elő.

A felújítás során egy százéves újságpapírba csomagolt csecsemőcsontváz került elő a padló alól Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A 42 éves építőmunkás nem is sejtette, hogy egy évszázados, sötét bűntény helyszínébe tenyerelt bele. Amikor elkezdte kibontani a poros csomagot, a valóság azonnal sokkolta.

Darabokra hullott a csecsemőcsontváz

Kezembe vettem, és megláttam egy apró koponyát. Amikor ezt megláttam, teljesen leblokkoltam a sokktól. Részben letettem, részben leejtettem a földre. Ekkor vettem észre, hogy egy apró kar és egy kéz esett le róla

– emlékezett vissza a horrorisztikus pillanatra David

A hatgyermekes apa azonnal hívta a feleségét, aki ráförmedt, hogy azonnal értesítse a rendőrséget. A kiérkező nyomozók elvitték a maradványokat, Davidet pedig arra kérték, hogy egyelőre hallgasson a dologról. A férfi ekkor még fel sem fogta, mi történt, a sokk másnap, a furgonjában ülve érte utol.

Sokkoló hír a rádióban

Csak másnap, kedden, amikor vezettem hazafelé a furgonomat, mondták be a rádióban, hogy egy valódi kisbabát találtak. Félre kellett állnom az út szélére, annyira váratlanul ért

– mesélte megtörten.

A szakértői vizsgálatok később megállapították, hogy egy teljesen kihordott újszülött csontvázáról van szó. Bár az első vizsgálatok szerint a gyermek akár 1726 és 1812 között is élhetett, a vezető nyomozó szerint a gyilkosság és az elrejtés valószínűleg 1910-ben történt – a zsineg, amivel a babát megfojthatták, és a csomagolásként használt újság is ebből az évből származott.

Plüssmaci a jeltelen sírra

A hátborzongató lelet teljesen tönkretette a férfi mentális egészségét: hónapokig súlyos poszttraumás stressz szindrómával (PTSD) küzdött, rémálmok gyötörték. Bár az utóbbi időben már jobban van, a tragédia nem ereszti. A kisfiút azóta eltemették a helyi temetőben, a fejfájára pedig a „Baby Auckland” nevet és az 1910-es dátumot vésték. David most azt tervezi, hogy meglátogatja a pici sírját.

Örülök, hogy végre békére lelt. El fogok menni a sírjához, amikor időm engedi, és leteszek neki egy plüssmacit

– mondta az apa, aki a mai napig képtelen elfelejteni a padló alól előkerült apró csontvázat.

A csecsemő halálának ügyében a bírósági vizsgálat szeptember 17-én folytatódik – adta hírül a brit Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
