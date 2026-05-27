Sokk a felújításon: Felkapta a gyanús csomagot a melós, majd a kezében hullott szét a százéves csecsemő csontváza

Egy rutinmunkának induló lakásfelújítás változtatta meg örökre egy brit családapa életét, amikor a County Durham-i Bishop Aucklandben valami olyasmit talált a padló alatt, amitől még a legtapasztaltabb nyomozók gyomra is felfordult. David Dent éppen a deszkákat szedte fel kollégájával, amikor egy több mint százéves újságpapírba és zsinegbe csomagolt gyanús bálára bukkantak: a rejtélyes csomagból egy horrorisztikus csecsemőcsontváz került elő.

A 42 éves építőmunkás nem is sejtette, hogy egy évszázados, sötét bűntény helyszínébe tenyerelt bele. Amikor elkezdte kibontani a poros csomagot, a valóság azonnal sokkolta.

Darabokra hullott a csecsemőcsontváz

Kezembe vettem, és megláttam egy apró koponyát. Amikor ezt megláttam, teljesen leblokkoltam a sokktól. Részben letettem, részben leejtettem a földre. Ekkor vettem észre, hogy egy apró kar és egy kéz esett le róla

– emlékezett vissza a horrorisztikus pillanatra David.

A hatgyermekes apa azonnal hívta a feleségét, aki ráförmedt, hogy azonnal értesítse a rendőrséget. A kiérkező nyomozók elvitték a maradványokat, Davidet pedig arra kérték, hogy egyelőre hallgasson a dologról. A férfi ekkor még fel sem fogta, mi történt, a sokk másnap, a furgonjában ülve érte utol.

Sokkoló hír a rádióban

Csak másnap, kedden, amikor vezettem hazafelé a furgonomat, mondták be a rádióban, hogy egy valódi kisbabát találtak. Félre kellett állnom az út szélére, annyira váratlanul ért

– mesélte megtörten.

A szakértői vizsgálatok később megállapították, hogy egy teljesen kihordott újszülött csontvázáról van szó. Bár az első vizsgálatok szerint a gyermek akár 1726 és 1812 között is élhetett, a vezető nyomozó szerint a gyilkosság és az elrejtés valószínűleg 1910-ben történt – a zsineg, amivel a babát megfojthatták, és a csomagolásként használt újság is ebből az évből származott.

Plüssmaci a jeltelen sírra

A hátborzongató lelet teljesen tönkretette a férfi mentális egészségét: hónapokig súlyos poszttraumás stressz szindrómával (PTSD) küzdött, rémálmok gyötörték. Bár az utóbbi időben már jobban van, a tragédia nem ereszti. A kisfiút azóta eltemették a helyi temetőben, a fejfájára pedig a „Baby Auckland” nevet és az 1910-es dátumot vésték. David most azt tervezi, hogy meglátogatja a pici sírját.

Örülök, hogy végre békére lelt. El fogok menni a sírjához, amikor időm engedi, és leteszek neki egy plüssmacit

– mondta az apa, aki a mai napig képtelen elfelejteni a padló alól előkerült apró csontvázat.