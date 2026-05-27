Dögös szettben tarolt Fucsovics Márton felesége, minden szem rászegeződött Párizsban

Nem a tervek szerint alakult Fucsovics Márton számára a párizsi Roland Garros első fordulója. A 34 éves magyar teniszező ugyan megnyerte az első szett hosszabbítását az olasz Matteo Berrettini ellen, ezt követően azonban a korábbi wimbledoni döntős ritmust váltott, és végül 3:1-re fordítva megnyerte a mérkőzést. Fucsovicsot ezúttal is elkísérte a felesége, Molnár Nini, aki extravagáns ruhában szurkolt férjének a lelátón.

Fucsovics Márton és felesége, Molnár Nini tavaly szeptemberben házasodtak össze, és azóta a divattervező – amikor csak teheti – elkíséri férjét a versenyekre. Legutóbb is a lelátóról szurkolt a magyar teniszezőnek.

Most azonban különösen merész és figyelemfelkeltő összeállításban tűnt fel a lelátón. Molnár Nini egy párducmintás felsőt és egy hozzáillő szoknyát viselt, amellyel magára vonta a tekinteteket a nézőtéren. Magyarország egyik legismertebb divattervezője a részletekre is odafigyelt: extravagáns szettjét egy saját kollekciójából származó, világoskék, szív alakú táskával tette teljessé, amely tökéletesen feldobta a feltűnő öltözékét.