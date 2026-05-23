Szenzációs új UFO-akták: zöld gömböket és repülő csészealjakat figyeltek meg

Az Egyesült Államok újabb adag UFO-aktát tett közzé a Donald Trump által elrendelt, jelenleg is folyó titkosítás-feloldási program részeként. Az akták olyan szemtanúk beszámolóit tartalmazzák, akik megmagyarázhatatlan zöld gömbökről, csészealjakról és tűzgolyókról számoltak be, amelyek az égen száguldoztak, és a nyomozók még nem találtak magyarázatot a látványosságokra.

Ismét UFO-videókat és iratokat hozott nyilvánosságra a Pentagon

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter elmondta, hogy az azonosítatlan rendellenes jelenségek már régóta táplálják a spekulációkat, és hozzátette: „Ideje, hogy az amerikai emberek saját szemükkel lássák őket.”

A Pentagon több mint ötven, korábban titkosított videót és dokumentumot hozott nyilvánosságra az azonosítatlan rendellenes jelenségekkel (UAP) kapcsolatban, ami az UFO-k hivatalos kormányzati elnevezése. A most nyilvánosságra hozott anyagok között szerepel egy 2024 áprilisában az amerikai parti őrség infravörös érzékelője által rögzített felvétel, amelyen látható, hogy egy rejtélyes tárgy repül egy repülőgép közelében az Egyesült Államok délkeleti részén.

Egy másik, „Szíriai UAP hirtelen gyorsulás” című felvételt még 2021-ben rögzítette egy amerikai katonai jármű infravörös érzékelője, majd a Pentagon tájékoztatása szerint 2024-ben töltötték fel egy titkosított hálózatra.

A legújabb adagban továbbá szerepelnek felvételek az amerikai Központi Parancsnokság alá tartozó, titkos területről is. A 2020-ban felvett videófelvétel úgy tűnik, hogy egy gömböt mutat, amely egy lakott terület felett szárnyal, majd végül magasabbra repül, fel az égbe.

Az új dokumentumokból az is kiderül, hogy tavaly egy magas rangú amerikai hírszerző tiszt leírta, hogy egy küldetés során „két nagy gömb villant fel” a helikopterük mellett. A tiszt a gömböket úgy írta le, hogy „narancssárgák voltak, fehér vagy sárga közepükkel, és minden irányba sugároztak fényt”. A tiszt elmondása szerint vadászgépeket vetettek be az objektumok azonosítására, de nem jártak sikerrel. A jelentés hozzáteszi, hogy ehelyett éppen a gömbök kezdték el üldözni a vadászgépeket.