„Sátorban éltem, anyámé volt a meleg kocsi” – Saját anyja rabolta el a fiatal fiút

Döbbenetes fordulatot vett az utóbbi évek egyik legrejtélyesebb emberrablási ügye. Alex Batty mindössze 11 éves volt, amikor 2017-ben nyoma veszett egy spanyolországi nyaralás során. Nem idegenek vitték el: saját édesanyja, Melanie és nagyapja, David döntöttek úgy, hogy „kimentik” a fiút a modern társadalomból. Hat hosszú éven át senki nem tudta, hol van az elrabolt fiú, aki ezalatt az idő alatt iskolát, barátokat és normális életet nem ismerve vándorolt a Pireneusok hegyei között.

Az elrabolt fiú, Alex Batty hat év nomád rabság és nélkülözés után ma már boldog édesapa Fotó: BBC Trailers/Youtube.com

Dühös vagyok a dolgok miatt, amikből kimaradtam, a tanulmányok hiánya miatt

– mondta Alex.

Sátorba kényszerítette az elrabolt fiút

A most 20 éves fiatalember egy megrázó dokumentumfilmben mesélt a pokolról, amit átélt. Elárulta, hogy anyja vallási megszállottsága miatt állandó nyomás alatt élt.

Anyám folyamatosan azt mondta, hogy spirituális munkát kell végeznem, belső munkát, de 15 évesen elkezdtem a saját fejemmel gondolkodni

– emlékezett vissza Alex. A lázadásnak azonban ára volt: amikor a fiú véleménye nem egyezett az anyjáéval, ordibálás és veszekedés következett. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy Melanie végül kitette fiát a lakóautóból, és hónapokig egy sátorban kellett aludnia a jármű mellett a fagyos éjszakákon.

Napokig gyalogolt a szabadságért

Alex végül 2023-ban szánta el magát a szökésre. Napokig gyalogolt a hegyekben, mire egy francia futár rátalált az út szélén. Bár a fiú hazatért az Egyesült Királyságba, a sebek lassan gyógyulnak. A hatóságok tehetetlensége miatt is fáj a szíve: kiderült, hogy egy kemping tulajdonosa korábban jelezte a francia szociális szolgálatnak, hogy valami nincs rendben a családdal, de nem tettek semmit.

Remélem, eljön a nap, amikor el tudok menni hozzájuk, és jól érezzük magunkat anélkül, hogy anyám dolgokat erőltetne le a torkomon, mint régen.

Új élet: diplomák és apaság

A szörnyű emlékek ellenére Alexben megmozdult valami. A dokumentumfilm forgatása során visszatért a régi helyszínekre, és úgy érzi, készen áll a békülésre – írja a Metro cikkében.

Az az egész út visszakapcsolt az anyámhoz és a nagyapámhoz, és arra késztetett, hogy újra hidat építsek

– mondta a fiatal férfi, akinek az élete azóta hatalmasat fordult: sikeresen levizsgázott matematikából és angolból, januárban pedig apa lett – egy gyönyörű kislánya született.